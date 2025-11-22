Dignificar nuestro periodismo.

El sino del escorpión se dio a la terea de leer los trabajo reconocidos por el Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo. Ocho trabajos en diferentes categorías —caricatura, crónica, entrevista, fotografía, reportaje, periodismo científico, cultural, de opinión— más un reconocimiento a la trayectoria. Sin sorpresa el alacrán vio desfilar ante sus ojos los “temas mexicanos”: narcotráfico, violencias, tortura, abusos de autoridad, impunidad, migración, pobreza...

Pero a pesar de tanta injusticia, dolor y sufrimiento ahí registrados, para el alacrán lo llamativo fue el valor, la dignidad y la resiliencia de los personajes protagonistas de estas narraciones, y también la ética y honestidad profundas de este periodismo que contra el tsunami de fakenews, odios, mentiras, propaganda y manipulaciones masivas, persiste en su oficio de documentar con valentía y extraordinaria calidad los episodios de la tumultuosa y trágica “vida mexicana”.

El jurado estuvo integrado por 21 profesionales del periodismo, la comunicación, investigación y docencia, provenientes de 12 estados, quienes evaluaron mil 85 trabajos, informó la Doctora Claudia Susana Gómez López, Presidenta del Consejo y Rectora de la Universidad de Guanajuato, quien dio los resultados de la “convocatoria nacional abierta, transparente y sólida”, precisó. A su vez, Joatam de Basabe, presidente del jurado, resaltó la “necesidad de revalorizar el periodismo profesional frente a un contexto de proliferación de desinformación y narrativas polarizantes”.

El escorpión recorre a vuelo de pájaro las tramas de las informaciones periodísticas premiadas:

Carlos Carabaña Ruiz del Árbol, fue premiado por el comic “Guía práctica para derrotar gigantes inmobiliarios”, publicado en Chilango. La historieta ilustra cómo los vecinos de la colonia Escandón de la capital se defendieron de las grandes inmobiliarias que buscaron abusar de la construcción de edificios irregulares en la zona mediante dinero, influencias, corrupción y amenazas. Un caso replicable de organización y defensa vecinal en la era de la gentrificación.

Antonio Rodríguez Mundaca, fue premiado por su crónica “Chander, el niño futbolista fusilado por policías”, publicado en El Muro MX, donde reconstruyó la noche en que Alexander “Chander” Martínez, de 16 años, estudiante y futbolista, salió con amigos a comprar refrescos y fue emboscado por una patrulla. Su madre lo encontró tendido con un disparo en la cabeza y la motocicleta encima, mientras los policías intentaron simular un enfrentamiento para encubrir la ejecución. El relato detalla la desesperación de la madre, la movilización de la comunidad y la dificultad para atenderlo en hospitales cerrados por la pandemia; también recoge testimonios que señalan cómo la policía local ya había participado en hechos violentos previos en la región, como la masacre de mayo de 2020 que dejó ejecuciones extrajudiciales y evidencias manipuladas. Hay un solo detenido condenado a prisión, pero eran más, insiste la madre del muchacho asesinado.

En la categoría de entrevista, fue reconocido Francisco Javier Rodríguez Lozano por “No sabía qué tan fuerte era, hasta que fue mi última opción; Mónica Esparza, sobreviviente de tortura de la policía de Torreón”, publicado en Diario Vanguardia. La dolida historia de Mónica Esparza, arrestada en 2013 junto con su esposo y otros familiares. Durante su detención sufrió tortura física y agresiones sexuales para obligarla a incriminarse en delitos que no cometió. Tras siete años de proceso, fue liberada y exonerada, pero la experiencia (vio cómo torturaban y asesinaban a su esposo en su presencia) dejó secuelas físicas, psicológicas y económicas profundas; su caso se convirtió en un símbolo de la violencia institucional y de la impunidad en la región.

Incluso en la categoría de periodismo científico, emergen la discriminación, la estigmatización, la pobreza. Emmanuel Jiménez Portilla realizó para la televisión veracruzana el programa “No saben de mí”, sobre la comunidad de El Campanario, Veracruz, donde existe la concentración más grande del mundo de personas con Ictiosis, enfermedad genética incurable, también conocida como piel de pescado, que no solo provoca graves deterioro de la piel y otros estragos físicos a quienes la sufren, sino que estas personas padecen también rechazo y aislamiento del mundo.

En periodismo de opinión, Adrián López Ortiz, con “Culiacán: la mentira que nos trajo aquí”, publicado en El Noroeste, nos revela lo que es vivir hoy en la capital de Sinaloa: “pasamos de una tarde, a un día, a un mes secuestrados en nuestras casas... los culichis hemos comenzado a hacer lo que más me temía desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó: normalizar la violencia, asumir que tenemos que funcionar con la guerra”. El protagonista lamenta que sus paisanos se hallan confiado en que el narco sinaloense era diferente: “aquí son buenas gentes, dejan trabajar, un grupo que no se mete contigo, siempre y cuando no te metas con ellos”. Finalmente remata: “el equilibrio mafioso que vivíamos reventó el pasado 25 de julio, cuando las dos facciones más poderosas del cártel de casa entraron en una pugna que parece no tener arreglo”.

En reportaje fueron reconocidas Rocío Idalia Gallegos Rodríguez, Gabriela Minjares Baltazar y Blanca Elizabeth Carmona Orozco, por “A ellos no les vamos a abrir…; ¿Qué pasó la noche del incendio en la estancia migratoria en Ciudad Juárez?”, publicado en La Verdad Juárez. Un trabajo multimedia con gráficas, video, audios, reproducciones en 3D, que relata paso a paso el horror de la tragedia ocurrida en la estación migratoria de Ciudad Juárez el 27 de marzo de 2023. Un total de 40 hombres murieron encerrados y asfixiados por el humo, otros 27 resultaron con lesiones de por vida y 15 mujeres sobrevivieron con estrés postraumático en ese incidente en el que más migrantes bajo el resguardo de las autoridades han perdido la vida en México.

El alacrán no se extiende para no abrumar al lector, sólo celebra las 18 imágenes del ensayo fotográfico de Hans-Máximo Musielik Morera, “Entre la saturación y la esperanza: retratos de la migración en el centro de México”, publicado en Julio Astillero. El punto central de estas imágenes es la ética del retrato: respetar la dignidad, obtener consentimiento y contextualizar testimonios. Equilibrar la denuncia y la dignificación.

Finalmente, el escorpión se despide sumándose al unánime reconocimiento a la trayectoria periodística de Alejandra Xanic von Bertrab, periodista de investigación, ganadora del Premio Pulitzer 2013 por la investigación sobre sobornos de Wal-Mart en México, y cuyo trabajo se ha centrado en corrupción, crimen organizado y derechos humanos; pero además, ha apoyado a otros colegas a formarse en periodismo de investigación, uso de archivos y transparencia, reporteo y liderazgo dentro de la plataforma Quinto Elemento Lab.