SRE afirma que el gobierno de Perú respetará inmunidad diplomática se su sede en Lima

22/11/2025 - 6:06 am

Embajada de México en Perú

El mismo día que un Juez Supremo de Perú emitió una orden de captura nacional e internacional en contra de Betssy Chávez, el gobierno de dicho país informó que respetará la inmunidad diplomática de la exprimera Ministra.

Ciudad de México, 22 de noviembre (SinEmbargo).- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó el viernes que el gobierno de Perú confirmó que respetará las inmunidades diplomáticas de México en su territorio, incluida la inviolabilidad de sus inmuebles en Lima, dentro de los que está la residencia oficial, así como sus bienes y archivos.

De acuerdo con una nota informativa publicada en el portal de la Cancillería mexicana, la ratificación fue hecha por el Ministerio de Relaciones Exteriores peruano, de conformidad con las convenciones de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y sobre Relaciones Consulares de 1961 y 1963, respectivamente.

La SRE reiteró la petición de un salvoconducto en favor de la exprimera Ministra de Perú durante el gobierno del expresidente Pedro Chávez, Betssy Chávez, quien goza de la calidad de asilada política, a fin de ser trasladada a México, de conformidad con la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954 (Convención de Caracas).

La información de las autoridades diplomáticas se dio a conocer el mismo día en que el Juez Supremo de Perú, Juan Carlos Checkley, emitió una orden de captura nacional e internacional y la medida de prisión preventiva contra de Betssy Chávez, acusada de intento de golpe de Estado y actualmente refugiada en la Embajada mexicana del país andino.

"Se resuelve dictar prisión preventiva por plazo de cinco meses contra la acusada Betssy Chávez Chino y los oficios de ubicación y captura a nivel nacional e internacional respecto la acusada", indicó la resolución del Juez.

Checkley aceptó el pedido de la Fiscalía para que se modificara la comparecencia con restricciones de la que gozaba Chávez por una prisión preventiva luego del incumplimiento de las reglas de conducta a las que estaba sometida en libertad y se asilara en la Embajada mexicana.

El Presidente de Perú, José Jerí, confirmó el pasado 8 de noviembre que la exprimera Ministra Betssy Chávez "no podrá viajar a México" hasta que su gobierno tome una decisión sobre su situación, luego de que el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum le ofreció asilo político en la residencia de la Embajada de México en Perú.

Por su parte, la Cancillería peruana anunció que recurrirá a la Organización de Estados Americanos (OEA) para que se modifique la Convención de Caracas de 1954, pues dicha instancia considera que se ha tergiversado el derecho de asilo, mientras que José Jerí dijo que coordinó los términos de ese anuncio con el titular de Ministerio de Exteriores, Hugo de Zela, y que la decisión es no pronunciarse "todavía sobre el tema del salvoconducto".

Susan Crowley

Hay de películas a películas

"Las películas, cuando son buenas, se convierten en un espejo de la sociedad. Todas las sociedades vistas...
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

Dignificar nuestro periodismo

"El sino del escorpión se dio a la terea de leer los trabajo reconocidos por el Consejo...
Por Alejandro De la Garza
Ernesto Hernández Norzagaray

Grecia Quiroz, compañera de Carlos Manzo

"A Grecia le esperan días difíciles. Que pondrán a prueba su entereza. Su voluntad de cumplir una...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
Francisco Ortiz Pinchetti

Los muros de Claudia

"El muro físico que los manifestantes –no los provocadores 'negros'-- lograron derribar en medio de un alarido...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
¿Quiénes nos matan, quiénes nos salvan?
Por Alejandro Calvillo

¿Quiénes nos matan, quiénes nos salvan?

¿Por qué han fracasado las marchas de las derechas?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Por qué han fracasado las marchas de las derechas?

Donald Trump y los golpistas traidores a la Patria
Por Pedro Mellado Rodríguez

Donald Trump y los golpistas traidores a la Patria

La inseguridad
Por Lorenzo Meyer

La inseguridad

El PRIAN se vuelve violento
Por Fabrizio Mejía Madrid

El PRIAN se vuelve violento

Si tumbaran a Maduro ¿quién seguiría?
Por Juan Carlos Monedero

Si tumbaran a Maduro ¿quién seguiría?

Los errores tácticos de la (presunta) generación Z
Por Mario Campa

Los errores tácticos de la (presunta) generación Z

El sentido común y la locura
Por Óscar de la Borbolla

El sentido común y la locura

La oposición violenta
Por Álvaro Delgado Gómez

La oposición violenta

El oportunista Fox y la Generación Z
Por Ana Lilia Pérez

El oportunista Fox y la Generación Z

León en la Reserva Nacional Masai Mara, en Kenia. Foto: Han Xu, Xinhua

El cerebro responde a la vida diaria como si fuera una selva, según estudio de Zúrich

Parea de la tercera edad en el IMSS

CDINC de Barcelona señala cuándo hay riesgo de Alzhéimer por un fallo de la memoria

El cáncer de próstata se ha consolidado como uno de los principales desafíos de salud pública masculina; la detección temprana es clave para evitar la muerte.

5 claves para detectar el cáncer de próstata, segunda causa de muerte en hombres

Fumar

Expertos de EU concluyen que incluso "fumar poco" tiene consecuencias para el corazón

Los simios, y probablemente también los neandertales, ya se besaban hace unos 21 millones de años, sugirieron científicos de la Universidad de Oxford.

Los primates y neandertales se besaban desde hace 21 millones de años, revela estudio

Investigaciones han comenzado a desmantelar el mito del vino como elixir de salud; incluso el consumo moderado de alcohol conlleva riesgos significativos.

El vino no es tan beneficioso para la salud como se creía, revelan investigaciones

Paciente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

Cáncer de páncreas va en aumento; conoce los síntomas silenciosos de esta enfermedad

Investigadores dicen que la "sobriedad californiana" consiste en sustituir el alcohol por cannabis y está ganando popularidad en la sociedad estadounidense.

¿El cannabis puede ayudarte a beber menos alcohol? Esto dicen los científicos

La expansión de los monocultivos en la Amazonía brasileña amenaza a los murciélagos frugívoros, especie clave para el mantenimiento de los ecosistemas.

Monocultivos en la Amazonía amenazan al murciélago frugívoro, vital para ecosistemas

Coca-Cola

Los alimentos ultraprocesados: un desafío urgente en materia de salud pública global

