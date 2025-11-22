SRE afirma que el gobierno de Perú respetará inmunidad diplomática se su sede en Lima

El mismo día que un Juez Supremo de Perú emitió una orden de captura nacional e internacional en contra de Betssy Chávez, el gobierno de dicho país informó que respetará la inmunidad diplomática de la exprimera Ministra.

Ciudad de México, 22 de noviembre (SinEmbargo).- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó el viernes que el gobierno de Perú confirmó que respetará las inmunidades diplomáticas de México en su territorio, incluida la inviolabilidad de sus inmuebles en Lima, dentro de los que está la residencia oficial, así como sus bienes y archivos.

De acuerdo con una nota informativa publicada en el portal de la Cancillería mexicana, la ratificación fue hecha por el Ministerio de Relaciones Exteriores peruano, de conformidad con las convenciones de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y sobre Relaciones Consulares de 1961 y 1963, respectivamente.

La SRE reiteró la petición de un salvoconducto en favor de la exprimera Ministra de Perú durante el gobierno del expresidente Pedro Chávez, Betssy Chávez, quien goza de la calidad de asilada política, a fin de ser trasladada a México, de conformidad con la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954 (Convención de Caracas).

La información de las autoridades diplomáticas se dio a conocer el mismo día en que el Juez Supremo de Perú, Juan Carlos Checkley, emitió una orden de captura nacional e internacional y la medida de prisión preventiva contra de Betssy Chávez, acusada de intento de golpe de Estado y actualmente refugiada en la Embajada mexicana del país andino.

"Se resuelve dictar prisión preventiva por plazo de cinco meses contra la acusada Betssy Chávez Chino y los oficios de ubicación y captura a nivel nacional e internacional respecto la acusada", indicó la resolución del Juez.

Checkley aceptó el pedido de la Fiscalía para que se modificara la comparecencia con restricciones de la que gozaba Chávez por una prisión preventiva luego del incumplimiento de las reglas de conducta a las que estaba sometida en libertad y se asilara en la Embajada mexicana.

El Presidente de Perú, José Jerí, confirmó el pasado 8 de noviembre que la exprimera Ministra Betssy Chávez "no podrá viajar a México" hasta que su gobierno tome una decisión sobre su situación, luego de que el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum le ofreció asilo político en la residencia de la Embajada de México en Perú.

Por su parte, la Cancillería peruana anunció que recurrirá a la Organización de Estados Americanos (OEA) para que se modifique la Convención de Caracas de 1954, pues dicha instancia considera que se ha tergiversado el derecho de asilo, mientras que José Jerí dijo que coordinó los términos de ese anuncio con el titular de Ministerio de Exteriores, Hugo de Zela, y que la decisión es no pronunciarse "todavía sobre el tema del salvoconducto".