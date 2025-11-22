Jair Bolsonaro es arrestado tras meses de prisión domiciliaria ante riesgo de fuga

La detención ocurre en la recta final del proceso que investiga la presunta trama golpista en el país. Bolsonaro se encontraba en régimen de prisión domiciliaria desde el 4 de agosto y tuvo la prisión preventiva decretada bajo el argumento de garantizar el orden público.

RÍO DE JANEIRO, 22 nov (Xinhua).- El expresidente brasileño Jair Bolsonaro (2019-2022) fue detenido de forma preventiva en la mañana de hoy sábado en Brasilia, en cumplimiento de una orden expedida por el Supremo Tribunal Federal (STF) y ejecutada por la Policía Federal (PF), según informó oficialmente la corporación.

De acuerdo con las primeras informaciones divulgadas por la PF, la detención no corresponde al cumplimiento de una pena, sino a una medida cautelar solicitada por los investigadores. Bolsonaro fue arrestado alrededor de las 06:00 hora local y trasladado inmediatamente a la Superintendencia de la Policía Federal en la capital federal.

El convoy que lo transportaba llegó al edificio de la PF a las 06:35 hora local. Una vez allí, el exmandatario fue llevado a una sala de Estado, un espacio reservado para autoridades de alto rango, como expresidentes de la República y otras figuras públicas con prerrogativas especiales de seguridad.

La detención ocurre en la recta final del proceso que investiga la presunta trama golpista en el país. Bolsonaro se encontraba en régimen de prisión domiciliaria desde el 4 de agosto y tuvo la prisión preventiva decretada bajo el argumento de garantizar el orden público. En el marco de ese proceso, el exmandatario fue previamente condenado a 27 años y tres meses de prisión.

El viernes, la defensa de Bolsonaro presentó una petición al Ministro Alexandre de Moraes, relator del caso en el STF, solicitando que el expresidente permaneciera en prisión domiciliaria. En el documento, sus abogados enumeraron diversos problemas de salud y alegaron "riesgo para la vida", pidiendo que continuara cumpliendo la medida en su residencia.

En una nota oficial, la Policía Federal confirmó que dio cumplimiento al mandado de prisión preventiva emitido por el STF, aunque no ofreció detalles sobre los fundamentos específicos de la orden. Las investigaciones siguen bajo secreto judicial.

Hasta el momento, no se ha previsto un plazo para que el exmandatario preste declaración, y las autoridades no han informado sobre medidas adicionales que puedan adoptarse a lo largo del día. Su equipo jurídico no ha divulgado nuevos pronunciamientos sobre los próximos pasos de la defensa.

La detención preventiva ocurre en un contexto de múltiples investigaciones abiertas por el STF y por la Policía Federal relacionadas con la actuación del exgobernante en diferentes frentes de su gestión y del período posterior a su salida del poder. Autoridades judiciales brasileñas señalaron que más detalles serán divulgados una vez levantados los sigilos procesales correspondientes.