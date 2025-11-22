SSC-CdMx detiene a 3 miembros de "Los Rodolfos" tras cateos en Tlalpan y Xochimilco

Los detenidos cuentan con antecedentes penales y, de acuerdo con la investigación, se señala que podrían desempeñar un rol de mando o coordinación de "Los Rodolfos".

Ciudad de México, 22 de noviembre (SinEmbargo).- La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) y la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ-CdMx) informaron sobre la detención de Yair Antonio "N", alias "El Golden Boy", Isair "N" y José "N", tres presuntos integrantes del grupo delictivo "Los Rodolfos" en tres operativos realizados en las alcaldías Tlalpan y Xochimilco. En total, las autoridades aseguraron 385 dosis de probable droga, un arma de fuego, placas de circulación, documentación diversa y chips para teléfonos celulares.

"Los detenidos cuentan con antecedentes penales y, de acuerdo con la investigación, se señala que podrían desempeñar un rol de mando o coordinación en la organización delictiva", detalló la SSC-CdMx.

A través de un comunicado, la dependencia capitalina explicó que, durante varias semanas, las autoridades realizaron vigilancias, recorridos y análisis de información que permitieron al agente del Ministerio Público solicitar a un Juez de Control las órdenes de cateo contra los sospechosos.

Resultado de trabajos de investigación, con el objetivo de identificar y detener a generadores de violencia, compañeros de @SSC_CDMX ejecutaron 3 órdenes de cateo en @TlalpanAl y @XochimilcoAl, donde fue detenido Yair Antonio "N", principal operador de un grupo delictivo que… pic.twitter.com/HRVq0qziIR — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) November 21, 2025

"Los Rodolfos" son señalados como un grupo generador de violencia vinculado a delitos como narcomenudeo, tala ilegal, homicidio, extorsión y cobro de piso en varias alcaldías. Los operativos se realizaron sin violencia y en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional (GN).

El primer cateo ocurrió en una unidad habitacional de la calle Puente, colonia Ex Hacienda San Juan de Dios, Alcaldía Tlalpan. En el lugar fue detenido un hombre de 28 años y se aseguraron 136 dosis de aparente droga, un arma corta con cargador, seis cartuchos útiles y un teléfono celular.

El segundo se llevó a cabo también en Tlalpan, en un inmueble ubicado en la calle 3 de Mayo, colonia Cipreses. Ahí fue detenido un hombre de 49 años y se aseguraron 127 dosis de probable droga, un dispositivo móvil, placas de circulación, tarjetas de memoria, identificaciones y documentos.

#ComunicadoConjunto | La #SSC y la @FiscaliaCDMX detuvieron a tres presuntos integrantes de un grupo delictivo identificado como “Los Rodolfos”, durante tres cateos realizados en inmuebles de las alcaldías @TlalpanAl y @XochimilcoAl. En total, las autoridades aseguraron 385… pic.twitter.com/NvjMhakdTa — SSC CDMX (@SSC_CDMX) November 21, 2025

El tercer cateo se realizó en Xochimilco, en un domicilio de la calle Cocoxóchitl, colonia Xochipilli. En ese sitio se detuvo a un hombre de 30 años y se aseguraron 124 dosis de aparente droga y dos teléfonos celulares.

Con base en el cruce de información, la SSC-CdMx identificó que los tres detenidos posiblemente desempeñaban funciones de mando o coordinación dentro del grupo delictivo "Los Rodolfos".

Además, se confirmó que cuentan con antecedentes en el Sistema Penitenciario de la Ciudad de México: el hombre de 49 años registra un ingreso por secuestro en 2005; el de 30 años tiene dos ingresos por robo calificado, portación de arma de fuego y robo a transeúnte; y el de 28 años cuenta con un ingreso por despojo en 2023.