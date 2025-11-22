SSC-CdMx detiene a 3 miembros de "Los Rodolfos" tras cateos en Tlalpan y Xochimilco

Redacción/SinEmbargo

22/11/2025 - 10:28 am

Caen tres presuntos líderes de "Los Rodolfo".

Artículos relacionados

Artículos relacionados

"La Gorda", presunto líder de "Los Rodolfos", es asesinado a balazos en la CdMx

VIDEO: 5 hombres son asesinados en calles de CdMx; uno sería "El Robert”, miembro de La Unión Tepito

Autoridades de la CdMx detienen en Alcaldía Xochimilco a 7 sujetos relacionados con “Los Rodolfos”

Los detenidos cuentan con antecedentes penales y, de acuerdo con la investigación, se señala que podrían desempeñar un rol de mando o coordinación de "Los Rodolfos".

Ciudad de México, 22 de noviembre (SinEmbargo).- La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) y la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ-CdMx) informaron sobre la detención de Yair Antonio "N", alias "El Golden Boy", Isair "N" y José "N", tres presuntos integrantes del grupo delictivo "Los Rodolfos" en tres operativos realizados en las alcaldías Tlalpan y Xochimilco. En total, las autoridades aseguraron 385 dosis de probable droga, un arma de fuego, placas de circulación, documentación diversa y chips para teléfonos celulares.

"Los detenidos cuentan con antecedentes penales y, de acuerdo con la investigación, se señala que podrían desempeñar un rol de mando o coordinación en la organización delictiva", detalló la SSC-CdMx.

A través de un comunicado, la dependencia capitalina explicó que, durante varias semanas, las autoridades realizaron vigilancias, recorridos y análisis de información que permitieron al agente del Ministerio Público solicitar a un Juez de Control las órdenes de cateo contra los sospechosos.

"Los Rodolfos" son señalados como un grupo generador de violencia vinculado a delitos como narcomenudeo, tala ilegal, homicidio, extorsión y cobro de piso en varias alcaldías. Los operativos se realizaron sin violencia y en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional (GN).

El primer cateo ocurrió en una unidad habitacional de la calle Puente, colonia Ex Hacienda San Juan de Dios, Alcaldía Tlalpan. En el lugar fue detenido un hombre de 28 años y se aseguraron 136 dosis de aparente droga, un arma corta con cargador, seis cartuchos útiles y un teléfono celular.

El segundo se llevó a cabo también en Tlalpan, en un inmueble ubicado en la calle 3 de Mayo, colonia Cipreses. Ahí fue detenido un hombre de 49 años y se aseguraron 127 dosis de probable droga, un dispositivo móvil, placas de circulación, tarjetas de memoria, identificaciones y documentos.

El tercer cateo se realizó en Xochimilco, en un domicilio de la calle Cocoxóchitl, colonia Xochipilli. En ese sitio se detuvo a un hombre de 30 años y se aseguraron 124 dosis de aparente droga y dos teléfonos celulares.

Con base en el cruce de información, la SSC-CdMx identificó que los tres detenidos posiblemente desempeñaban funciones de mando o coordinación dentro del grupo delictivo "Los Rodolfos".

Además, se confirmó que cuentan con antecedentes en el Sistema Penitenciario de la Ciudad de México: el hombre de 49 años registra un ingreso por secuestro en 2005; el de 30 años tiene dos ingresos por robo calificado, portación de arma de fuego y robo a transeúnte; y el de 28 años cuenta con un ingreso por despojo en 2023.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Susan Crowley

Hay de películas a películas

"Las películas, cuando son buenas, se convierten en un espejo de la sociedad. Todas las sociedades vistas...
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

Dignificar nuestro periodismo

"El sino del escorpión se dio a la terea de leer los trabajo reconocidos por el Consejo...
Por Alejandro De la Garza
Ernesto Hernández Norzagaray

Grecia Quiroz, compañera de Carlos Manzo

"A Grecia le esperan días difíciles. Que pondrán a prueba su entereza. Su voluntad de cumplir una...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
Francisco Ortiz Pinchetti

Los muros de Claudia

"El muro físico que los manifestantes –no los provocadores 'negros'-- lograron derribar en medio de un alarido...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
+ Sección

Opinión en Video

¿Quiénes nos matan, quiénes nos salvan?
Por Alejandro Calvillo

¿Quiénes nos matan, quiénes nos salvan?

¿Por qué han fracasado las marchas de las derechas?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Por qué han fracasado las marchas de las derechas?

Donald Trump y los golpistas traidores a la Patria
Por Pedro Mellado Rodríguez

Donald Trump y los golpistas traidores a la Patria

La inseguridad
Por Lorenzo Meyer

La inseguridad

El PRIAN se vuelve violento
Por Fabrizio Mejía Madrid

El PRIAN se vuelve violento

Si tumbaran a Maduro ¿quién seguiría?
Por Juan Carlos Monedero

Si tumbaran a Maduro ¿quién seguiría?

Los errores tácticos de la (presunta) generación Z
Por Mario Campa

Los errores tácticos de la (presunta) generación Z

El sentido común y la locura
Por Óscar de la Borbolla

El sentido común y la locura

La oposición violenta
Por Álvaro Delgado Gómez

La oposición violenta

El oportunista Fox y la Generación Z
Por Ana Lilia Pérez

El oportunista Fox y la Generación Z

+ Sección

Galileo

León en la Reserva Nacional Masai Mara, en Kenia. Foto: Han Xu, Xinhua

El cerebro responde a la vida diaria como si fuera una selva, según estudio de Zúrich

Parea de la tercera edad en el IMSS

CDINC de Barcelona señala cuándo hay riesgo de Alzhéimer por un fallo de la memoria

El cáncer de próstata se ha consolidado como uno de los principales desafíos de salud pública masculina; la detección temprana es clave para evitar la muerte.

5 claves para detectar el cáncer de próstata, segunda causa de muerte en hombres

Fumar

Expertos de EU concluyen que incluso "fumar poco" tiene consecuencias para el corazón

Los simios, y probablemente también los neandertales, ya se besaban hace unos 21 millones de años, sugirieron científicos de la Universidad de Oxford.

Los primates y neandertales se besaban desde hace 21 millones de años, revela estudio

Investigaciones han comenzado a desmantelar el mito del vino como elixir de salud; incluso el consumo moderado de alcohol conlleva riesgos significativos.

El vino no es tan beneficioso para la salud como se creía, revelan investigaciones

Paciente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

Cáncer de páncreas va en aumento; conoce los síntomas silenciosos de esta enfermedad

Investigadores dicen que la "sobriedad californiana" consiste en sustituir el alcohol por cannabis y está ganando popularidad en la sociedad estadounidense.

¿El cannabis puede ayudarte a beber menos alcohol? Esto dicen los científicos

La expansión de los monocultivos en la Amazonía brasileña amenaza a los murciélagos frugívoros, especie clave para el mantenimiento de los ecosistemas.

Monocultivos en la Amazonía amenazan al murciélago frugívoro, vital para ecosistemas

Coca-Cola

Los alimentos ultraprocesados: un desafío urgente en materia de salud pública global

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Javier Milei no da una y pasa momento bochornoso con Andrea Bocelli
1

VIDEO ¬ Milei intenta dar la mano al tenor Andrea Bocelli y pasa momento de vergüenza

El PAN dice que no descarta a Salinas Pliego como su candidato presidencial para 2030
2

El PAN dice que no descarta a Salinas Pliego como su candidato presidencial para 2030

Wilmer Chavarría, aliado del CJNG.
3

Cómo un poderoso aliado del CJNG cambió su rostro y fingió su muerte para esconderse

Ortiz Padilla al frente de la movilización.
4

Otro "dirigente" de la "Gen Z" también está ligado al PRIAN, Xóchitl, Claudio X...

Donald Trump acusó al grupo de legisladores que llamaron a miembros del ejército a rebelarse de sedición y que su comportamiento “se castigaba con la muerte”.
5

¿Se debilita Trump antes de lo habitual? Sí. Y ahora amenaza de muerte a opositores

EU ofreció 20 mil millones extras y los argentinos votaron por Milei. Puras mentiras.
6

EU ofreció 20 mil millones extras y los argentinos votaron por Milei. Puras mentiras

El cáncer de próstata se ha consolidado como uno de los principales desafíos de salud pública masculina; la detección temprana es clave para evitar la muerte.
7

5 claves para detectar el cáncer de próstata, segunda causa de muerte en hombres

Caen tres presuntos líderes de "Los Rodolfo".
8

SSC-CdMx detiene a 3 miembros de "Los Rodolfos" tras cateos en Tlalpan y Xochimilco

9

Salinas Pliego recluta “guerreros”: de Krauze a “Tumbaburros” y de Negre a Claudio X.

La Fiscalía General de Michoacán (FGE) reportó la mañana de este sábado la volcadura de un autobús de pasajeros en la carretera Morelia-Pátzcuaro.
10

Un autobús turístico vuelca en Tiripetío, Michoacán; hay 7 muertos y 20 lesionados

Operativos Colima
11

La Semar detiene en Colima a 54 presuntos integrantes del CJNG en diversos operativos

Alessandra Rojo de la Vega y Mauricio Tabe, alcaldes de Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, organizaron a grupos violentos para la marcha del pasado 15 de noviembre.
12

ENTREVISTA ¬ Alessandra y Tabe llenaron marcha con gente amenazada: Paulo García

13

El exlíder priista del Edomex, Isidro Pastor "N", es capturado por lavado de dinero

Personas encapuchadas agredieron a policías con cuetones, bombas molotov, piedras y palos en la protesta del 2 de octubre de 2025 en CdMX. . Los jóvenes encapuchados agredieron a los uniformados con cuetones, bombas molotov, piedras y palos. Los integrantes de la SSC solo los contuvieron hasta que llegaron más refuerzos y pudieron replegarlos, el saldo es de varios heridos.
14

No es un “bloque negro”: hay 18, varios muy radicales, dicen agencias de inteligencia

Gobierno impulsa acciones de proximidad social como parte del Plan Michoacán
15

La Segob activa el Plan Michoacán tras reunión entre Rosa Icela y Ramírez Bedolla

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Protección Civil alerta sobre cómo cuidar a las mascotas ante bajas temperaturas.
1

¡Protege a tus mascotas del frío! La SGIRPC y la SSC-CdMx dan estas recomendaciones

La Fiscalía General de Michoacán (FGE) reportó la mañana de este sábado la volcadura de un autobús de pasajeros en la carretera Morelia-Pátzcuaro.
2

Un autobús turístico vuelca en Tiripetío, Michoacán; hay 7 muertos y 20 lesionados

El CCH Sur se prepara para regresar a clases tras un mes del homicidio en el plantel.
3

El CCH Sur anuncia retorno a clases presenciales a dos meses del caso Lex Ashton

Javier Milei no da una y pasa momento bochornoso con Andrea Bocelli
4

VIDEO ¬ Milei intenta dar la mano al tenor Andrea Bocelli y pasa momento de vergüenza

Caen tres presuntos líderes de "Los Rodolfo".
5

SSC-CdMx detiene a 3 miembros de "Los Rodolfos" tras cateos en Tlalpan y Xochimilco

El PAN dice que no descarta a Salinas Pliego como su candidato presidencial para 2030
6

El PAN dice que no descarta a Salinas Pliego como su candidato presidencial para 2030

Norris logra una pole bajo la lluvia en Las Vegas y Sainz saldrá tercero
7

Lando Norris conquista su tercera pole consecutiva y encabezará el GP de Las Vegas

Policía Federal de Brasil detiene al expresidente Jair Bolsonaro en Brasilia
8

Jair Bolsonaro es arrestado tras meses de prisión domiciliaria ante riesgo de fuga

dormir y soñar
9

¿Qué tal duermes? Aquí algunas claves para tener una buena rutina de sueño

10

El exlíder priista del Edomex, Isidro Pastor "N", es capturado por lavado de dinero

Gobierno impulsa acciones de proximidad social como parte del Plan Michoacán
11

La Segob activa el Plan Michoacán tras reunión entre Rosa Icela y Ramírez Bedolla

La Embajada de Estados Unidos en México alertó el día de ayer a sus ciudadanos que pretendan pasar las vacaciones de invierno en nuestro país de la violencia.
12

EU emite alerta por violencia y riesgos terroristas en México previo a las vacaciones