El PAN dice que no descarta a Salinas Pliego como su candidato presidencial para 2030

Redacción/SinEmbargo

22/11/2025 - 9:31 am

En una reciente entrevista con el diario El País, Jorge Romero Herrera, dirigente nacional del PAN, planteó la posibilidad de que Ricardo Salinas Pliego sea el candidato del blanquiazul para la elección presidencial de 2030.

Ciudad de México, 22 de noviembre (SinEmbargo).- ¿Ricardo Salinas Pliego podría ser el candidato del Partido Acción Nacional para la Presidencia de México en 2030? A decir de Jorge Romero, dirigente nacional del blanquiazul, esa es una posibilidad si es que el empresario estuviera interesado y la ciudadanía también mostrara un apoyo hacia él.

En una reciente entrevista que ofreció al diario El País, Romero Herrera fue cuestionado sobre las caras que Acción Nacional ve como prospectos para la siguiente elección presidencial, ante lo cual señaló al presidente de Grupo Salinas como una de las opciones.

"A Ricardo Salinas Pliego lo veo con perfecta claridad. Si él se anima, avanza y vemos que va creciendo en el ánimo, por supuesto que no lo descartamos", indicó el líder panista, quien afirmó que nadie está descartado en el partido, ya sea que formen parte del mismo bloque político o no.

Las declaraciones del dirigente nacional del PAN se dan en un contexto donde el propio Salinas Pliego ha dejado entrever sus intenciones de convertirse en Presidente de México bajo su Movimiento Anticrimen y Anticorrupción (MAAC), frente opositor al actual Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la Cuarta Transformación (4T) que fue presentado formalmente en septiembre.

Si bien el empresario, que en días recientes ha recibido fuertes golpes por parte del Poder Judicial que le ordenó el pago de más de 40 mil millones de pesos que adeuda al fisco mexicano, no ha expresado abiertamente su deseo de competir por la Presidencia, sí ha emitido varios mensajes en los que da a entender dicha posibilidad, con el objetivo de sacar a los "zurdos de mierda" del país.

"¡Es momento de unirnos por un México próspero! Mi esposa, María Laura Medina, y yo estamos convencidos de que todos merecemos vivir en un país en paz y sin corrupción; un país donde el Gobierno no esté aliado con los delincuentes y donde, al menos, se nos garantice vivir tranquilos. ¿Tú estás a favor de un México sin violencia y sin corrupción, o prefieres que continúe la corrupción?", publicó el empresario en X el 15 de septiembre, cuando lanzó un mensaje para competir con el Grito que dio Sheinbaum Pardo con motivo de la Independencia de México.

También, a mediados de octubre, en un evento que organizó con motivo de su cumpleaños número 70, el dueño de Grupo Salinas ofreció un discurso lleno de anécdotas, reflexiones y declaraciones que apuntaron a una nueva etapa en su vida pública: la búsqueda de la Presidencia.

En un tono directo y provocador, el magnate, que adeuda 74 mil millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y que ha compartido sus intenciones políticas rumbo al 2030, repasó su trayectoria y lanzó una crítica directa al Gobierno federal, al que ha acusado en múltiples ocasiones de orquestar una persecución política en su contra.

“Después de 40 años de hacer negocios y cosas, creo que es momento de retomar el tema de la cosa pública”, declaró ante familiares y amigos. “¿De qué sirve tener negocios y ser exitosos cuando el entorno se te 'despedorra' de las manos?”, cuestionó.

Salinas Pliego anunció que en los próximos 20 años que le quedan buscará entrar en una “nueva etapa”, que definió como “otro reto”. Aunque no detalló si se trata de una candidatura formal, el tono del mensaje dejó entrever una intención política clara. El empresario cerró con una frase que encendió las redes: “¿Y por qué no? Sacar a los zurdos de mierda y mandarlos a chingar a su madre”. Posteriormente, las y los asistentes le aplaudieron y le gritaron: "¡Presidente! ¡Presidente".

Margarita y Anaya, otros presidenciables del PAN

En la entrevista que sostuvo con El País, el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, también mencionó los nombres de Margarita Zavala y Ricardo Anaya como posibles cuadros para competir en la elección presidencial de 2030.

"Si Margarita Zavala levantara la mano, pero súper absolutamente claro que sí", declaró el líder de Acción Nacional, y afirmó que a Ricardo Anaya "lo conoce todo el país", recordando su pasada candidatura en 2018.

Otros de los nombres que fueron planteados por Romero Herrera fueron los de la Gobernadora de Chihuahua, Maru Campos; Libia García, Gobernadora de Guanajuato; Tere Jiménez, Gobernadora de Aguascalientes; Mauricio Kuri, Gobernador de Querétaro; y hasta Mauricio Vila Dosal, exgobernador de Yucatán y actual Senador.

"Tenemos perfiles de sobra y no nos cerramos a los externos", afirmó el dirigente del PAN.

Asimismo, al ser interrogado sobre si él mismo estaría dispuesto a contender por la Presidencia de México, sostuvo que no lo haría, pues considera "absolutamente incompatible querer ser director técnico y delantero". "No se vale, no se debe", enfatizó.

Susan Crowley

Hay de películas a películas

"Las películas, cuando son buenas, se convierten en un espejo de la sociedad. Todas las sociedades vistas...
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

Dignificar nuestro periodismo

"El sino del escorpión se dio a la terea de leer los trabajo reconocidos por el Consejo...
Por Alejandro De la Garza
Ernesto Hernández Norzagaray

Grecia Quiroz, compañera de Carlos Manzo

"A Grecia le esperan días difíciles. Que pondrán a prueba su entereza. Su voluntad de cumplir una...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
Francisco Ortiz Pinchetti

Los muros de Claudia

"El muro físico que los manifestantes –no los provocadores 'negros'-- lograron derribar en medio de un alarido...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
¿Quiénes nos matan, quiénes nos salvan?
Por Alejandro Calvillo

¿Quiénes nos matan, quiénes nos salvan?

¿Por qué han fracasado las marchas de las derechas?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Por qué han fracasado las marchas de las derechas?

Donald Trump y los golpistas traidores a la Patria
Por Pedro Mellado Rodríguez

Donald Trump y los golpistas traidores a la Patria

La inseguridad
Por Lorenzo Meyer

La inseguridad

El PRIAN se vuelve violento
Por Fabrizio Mejía Madrid

El PRIAN se vuelve violento

Si tumbaran a Maduro ¿quién seguiría?
Por Juan Carlos Monedero

Si tumbaran a Maduro ¿quién seguiría?

Los errores tácticos de la (presunta) generación Z
Por Mario Campa

Los errores tácticos de la (presunta) generación Z

El sentido común y la locura
Por Óscar de la Borbolla

El sentido común y la locura

La oposición violenta
Por Álvaro Delgado Gómez

La oposición violenta

El oportunista Fox y la Generación Z
Por Ana Lilia Pérez

El oportunista Fox y la Generación Z

León en la Reserva Nacional Masai Mara, en Kenia. Foto: Han Xu, Xinhua

El cerebro responde a la vida diaria como si fuera una selva, según estudio de Zúrich

Parea de la tercera edad en el IMSS

CDINC de Barcelona señala cuándo hay riesgo de Alzhéimer por un fallo de la memoria

El cáncer de próstata se ha consolidado como uno de los principales desafíos de salud pública masculina; la detección temprana es clave para evitar la muerte.

5 claves para detectar el cáncer de próstata, segunda causa de muerte en hombres

Fumar

Expertos de EU concluyen que incluso "fumar poco" tiene consecuencias para el corazón

Los simios, y probablemente también los neandertales, ya se besaban hace unos 21 millones de años, sugirieron científicos de la Universidad de Oxford.

Los primates y neandertales se besaban desde hace 21 millones de años, revela estudio

Investigaciones han comenzado a desmantelar el mito del vino como elixir de salud; incluso el consumo moderado de alcohol conlleva riesgos significativos.

El vino no es tan beneficioso para la salud como se creía, revelan investigaciones

Paciente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

Cáncer de páncreas va en aumento; conoce los síntomas silenciosos de esta enfermedad

Investigadores dicen que la "sobriedad californiana" consiste en sustituir el alcohol por cannabis y está ganando popularidad en la sociedad estadounidense.

¿El cannabis puede ayudarte a beber menos alcohol? Esto dicen los científicos

La expansión de los monocultivos en la Amazonía brasileña amenaza a los murciélagos frugívoros, especie clave para el mantenimiento de los ecosistemas.

Monocultivos en la Amazonía amenazan al murciélago frugívoro, vital para ecosistemas

Coca-Cola

Los alimentos ultraprocesados: un desafío urgente en materia de salud pública global

Javier Milei no da una y pasa momento bochornoso con Andrea Bocelli
1

VIDEO ¬ Milei intenta dar la mano al tenor Andrea Bocelli y pasa momento de vergüenza

2

Wilmer Chavarría, aliado del CJNG.
3

Cómo un poderoso aliado del CJNG cambió su rostro y fingió su muerte para esconderse

Ortiz Padilla al frente de la movilización.
4

Otro "dirigente" de la "Gen Z" también está ligado al PRIAN, Xóchitl, Claudio X...

Donald Trump acusó al grupo de legisladores que llamaron a miembros del ejército a rebelarse de sedición y que su comportamiento “se castigaba con la muerte”.
5

¿Se debilita Trump antes de lo habitual? Sí. Y ahora amenaza de muerte a opositores

EU ofreció 20 mil millones extras y los argentinos votaron por Milei. Puras mentiras.
6

EU ofreció 20 mil millones extras y los argentinos votaron por Milei. Puras mentiras

El cáncer de próstata se ha consolidado como uno de los principales desafíos de salud pública masculina; la detección temprana es clave para evitar la muerte.
7

5 claves para detectar el cáncer de próstata, segunda causa de muerte en hombres

Caen tres presuntos líderes de "Los Rodolfo".
8

SSC-CdMx detiene a 3 miembros de "Los Rodolfos" tras cateos en Tlalpan y Xochimilco

9

Salinas Pliego recluta “guerreros”: de Krauze a “Tumbaburros” y de Negre a Claudio X.

La Fiscalía General de Michoacán (FGE) reportó la mañana de este sábado la volcadura de un autobús de pasajeros en la carretera Morelia-Pátzcuaro.
10

Un autobús turístico vuelca en Tiripetío, Michoacán; hay 7 muertos y 20 lesionados

Operativos Colima
11

La Semar detiene en Colima a 54 presuntos integrantes del CJNG en diversos operativos

Alessandra Rojo de la Vega y Mauricio Tabe, alcaldes de Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, organizaron a grupos violentos para la marcha del pasado 15 de noviembre.
12

ENTREVISTA ¬ Alessandra y Tabe llenaron marcha con gente amenazada: Paulo García

13

El exlíder priista del Edomex, Isidro Pastor "N", es capturado por lavado de dinero

Personas encapuchadas agredieron a policías con cuetones, bombas molotov, piedras y palos en la protesta del 2 de octubre de 2025 en CdMX. . Los jóvenes encapuchados agredieron a los uniformados con cuetones, bombas molotov, piedras y palos. Los integrantes de la SSC solo los contuvieron hasta que llegaron más refuerzos y pudieron replegarlos, el saldo es de varios heridos.
14

No es un “bloque negro”: hay 18, varios muy radicales, dicen agencias de inteligencia

Gobierno impulsa acciones de proximidad social como parte del Plan Michoacán
15

La Segob activa el Plan Michoacán tras reunión entre Rosa Icela y Ramírez Bedolla

Protección Civil alerta sobre cómo cuidar a las mascotas ante bajas temperaturas.
1

¡Protege a tus mascotas del frío! La SGIRPC y la SSC-CdMx dan estas recomendaciones

La Fiscalía General de Michoacán (FGE) reportó la mañana de este sábado la volcadura de un autobús de pasajeros en la carretera Morelia-Pátzcuaro.
2

Un autobús turístico vuelca en Tiripetío, Michoacán; hay 7 muertos y 20 lesionados

El CCH Sur se prepara para regresar a clases tras un mes del homicidio en el plantel.
3

El CCH Sur anuncia retorno a clases presenciales a dos meses del caso Lex Ashton

Javier Milei no da una y pasa momento bochornoso con Andrea Bocelli
4

VIDEO ¬ Milei intenta dar la mano al tenor Andrea Bocelli y pasa momento de vergüenza

Caen tres presuntos líderes de "Los Rodolfo".
5

SSC-CdMx detiene a 3 miembros de "Los Rodolfos" tras cateos en Tlalpan y Xochimilco

6

Norris logra una pole bajo la lluvia en Las Vegas y Sainz saldrá tercero
7

Lando Norris conquista su tercera pole consecutiva y encabezará el GP de Las Vegas

Policía Federal de Brasil detiene al expresidente Jair Bolsonaro en Brasilia
8

Jair Bolsonaro es arrestado tras meses de prisión domiciliaria ante riesgo de fuga

dormir y soñar
9

¿Qué tal duermes? Aquí algunas claves para tener una buena rutina de sueño

10

El exlíder priista del Edomex, Isidro Pastor "N", es capturado por lavado de dinero

Gobierno impulsa acciones de proximidad social como parte del Plan Michoacán
11

La Segob activa el Plan Michoacán tras reunión entre Rosa Icela y Ramírez Bedolla

La Embajada de Estados Unidos en México alertó el día de ayer a sus ciudadanos que pretendan pasar las vacaciones de invierno en nuestro país de la violencia.
12

EU emite alerta por violencia y riesgos terroristas en México previo a las vacaciones