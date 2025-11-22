VIDEO ¬ Milei intenta dar la mano al tenor Andrea Bocelli y pasa momento de vergüenza

El acto, realizado en la Casa Rosada, estaba previsto como un homenaje solemne al reconocido artista, quien recibió la distinción por su contribución a la cultura y su labor internacional. Sin embargo, la escena que se volvió viral ocurrió cuando Milei intentó estrechar la mano del cantante. Bocelli, quien siendo una persona invidente, no advirtió el gesto del mandatario, dejando al Presidente con la mano extendida en el aire por unos segundos.

Al percatarse del desliz, Milei se acercó torpemente y guió las manos del artista para lograr la fotografía oficial.

Javier Milei extendiéndole la mano a Andrea Bocelli (no vidente) esperando le devuelva el saludo. No es más tonto porque no practica. pic.twitter.com/dMuTrZF0rc — Cristian Murillo (@socialholico) November 20, 2025

El episodio, captado en video y difundido por la Oficina del Presidente, desato risas en las redes sociales. Para completar la imagen, ambos posaron junto a una motosierra dorada, símbolo de los recortes que el gobierno de Milei presume como parte de su política de austeridad.

Tras recibir la Orden de Mayo al mérito, Bocelli expresó un emotivo agradecimiento, asegurando que vivía el momento “como un sueño”. Recordó sus orígenes en la campiña toscana y reconoció que jamás habría imaginado obtener un reconocimiento de ese calibre. También agradeció al público argentino por el afecto recibido durante su visita.

A pesar de señalar que tenía “la voz destruida” luego de ofrecer dos conciertos, el tenor interpretó en el piano el famoso tango Por una cabeza, de Carlos Gardel, y más tarde cantó Bésame mucho, de la compositora mexicana Consuelo Velázquez.

A la ceremonia asistieron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el ministro del Interior, Diego Santilli, entre otros integrantes del Gobierno.