El CCH Sur anuncia retorno a clases presenciales a dos meses del caso Lex Ashton

Ciudad de México, 22 de noviembre (SinEmbargo).- El Colegio de Ciencia y Humanidades (CCH) plantel Sur, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) anunció este sábado el regreso gradual a clases presenciales que comenzará el próximo lunes 24 de noviembre, luego de cumplirse dos meses de que un estudiante de 19 años, Lex Ashton, asesinara a uno de sus compañeros en las instalaciones de la institución.

"Con la intención de generar un mejor ambiente de regreso paulatino al plantel y en alcance al comunicado 144, a partir del lunes 24 de noviembre, se invita a la comunidad a participar en los recorridos informativos en las instalaciones, para que conozcan los trabajos en materia de seguridad y mejoras en infraestructura, que se han realizado en el plantel", indicó el CCH Sur.

Los horarios para los recorridos son los siguientes:

Lunes 24 de noviembre alumnos de quinto semestre junto con sus profesores.

Martes 25 de noviembre alumnos de tercer semestre junto con sus profesores.

Miércoles 26 de noviembre alumnos de primer semestre junto con sus profesores.

Los horarios para el turno matutino serán de 9:00 a 13:00 horas, mientras que el del turno vespertino será de 15:00 a 19:00 horas.

"El día del recorrido, los alumnos del semestre correspondiente no tendrán clase, una vez hechos los recorridos se verá la pertinencia del regreso a las clases presenciales", explicó la dirección de la institución.

Estos recorridos, indicó el CCH Sur, buscan fortalecer la confianza y colaboración entre todos los integrantes de esta comunidad, incluyendo a los padres de familia para que se trabaje en conjunto para generar un ambiente seguro.

El pasado 22 de septiembre, Lex Ashton, un estudiante de 19 años del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), atacó con un arma blanca a otro alumno, Jesús Israel, de 16 años, que falleció debido a las lesiones, y a un trabajador del plantel, que fue herido.

"Ya estoy harto de este mundo, nunca en mi vida he recibido el amor de una mujer y la neta me duele, me duele saber que los chads pueden disfrutar de las foids y yo no. Yo ya lo he perdido todo, no tengo trabajo ni familia ni amigos, no tengo motivos para seguir con vida. Pero saben qué, no pienso irme solo, voy a retribuir a todas esas malditas y todos lo van a ver en las noticias”, había escrito Ashton horas antes.

Lex Ashton pertenecía a un grupo de Facebook, donde hombres que se identifican como “incels”, término machista que significa célibes involuntarios, mantienen una conversación misógina en la que atacan a las mujeres, a quienes llaman despectivamente “foids”, por prestar atención a hombres populares y con ciertas características físicas, y a quienes se refieren como “chads”.

Reportes de prensa sostienen que incluso la madre del joven marcó al 911 para alertar a las autoridades que su hijo se dirigía a la escuela armado. Hasta el momento esto no ha sido confirmado ni desmentido por las autoridades de la capital. La misma información sostiene que la madre del agresor ya había tenido problemas con su hijo por sus comportamientos.

Amnistía Internacional expone que la palabra "incel" proviene del inglés involuntary celibate, es decir, célibe involuntario. “Quienes se identifican con este término afirman vivir sin relaciones sexuales ni afectivas, a pesar de desearlas. Lo que comenzó como un espacio para compartir frustración emocional y aislamiento social ha derivado con el tiempo en una subcultura profundamente misógina y peligrosa”.