Un autobús turístico vuelca en Tiripetío, Michoacán; hay 7 muertos y 20 lesionados

De acuerdo con los reportes oficiales, el incidente dejó hasta el momento un saldo de siete personas fallecidas y decenas de lesionados.

Ciudad de México, 22 de noviembre (SinEmbargo).- La Fiscalía General de Michoacán (FGE) reportó la mañana de este sábado la volcadura de un autobús de pasajeros en la carretera Morelia-Pátzcuaro, que dejó un saldo de siete personas fallecidas y un aproximado de 20 lesionadas.

"En estos momentos realizamos diligencias en la carretera Morelia-Pátzcuaro, a la altura de Tiripetío, donde se registró la volcadura de un autobús de turismo, con un saldo preliminar de 7 personas fallecidas y un número aún no determinado de heridas", reportó la Fiscalía en su cuenta oficial de X.

En estos momentos realizamos diligencias en la carretera Morelia-Pátzcuaro, a la altura de Tiripetío, donde se registró la volcadura de un autobús de turismo, con un saldo preliminar de 7 personas fallecidas y un número aún no determinado de heridas. pic.twitter.com/Zr72UL2qnw — Fiscalía General de Michoacán (@FiscaliaMich) November 22, 2025

De acuerdo con los reportes, el incidente ocurrió a la altura del kilómetro 24 cerca de la localidad de Tiripetío, en una curva que el operador de la unidad no pudo librar con éxito. Las personas lesionadas fueron trasladadas a distintos centros de atención médica de Morelia.

"A través del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) activamos un protocolo de respuesta inmediata por la volcadura en Morelia-Pátzcuaro. Las persona lesionadas fueron trasladados a diferente hospitales IMSS, ISSSTE, SSM para su atención médica especializada", indicó la Secretaría de Salud de Michoacán en su cuenta de X.

🚑 A través del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) activamos un protocolo de respuesta inmediata por la volcadura en Morelia-Pátzcuaro. Las persona lesionadas fueron trasladados a diferente hospitales IMSS, ISSSTE, SSM para su atención médica especializada. pic.twitter.com/bOci3WUm1k — Secretaría de Salud de Michoacán (@SSalud_Mich) November 22, 2025

Las autoridades indicaron que los cuerpos de seguridad y protección civil permanecen en el lugar del siniestro y solicitaron a la ciudadanía evitar la zona en la medida de lo posible, así como facilitar el paso de los vehículos de emergencia.

Poco antes de las 10:00 horas, la Guardia Nacional informó en su cuenta de X de la continuación del cierre parcial de la circulación por conclusión de las maniobras del accidente. La corporación policiaca llamó a tomar las debidas precauciones y atender las indicaciones viales de las autoridades.

De acuerdo con la información de las autoridades los pasajeros se trasladaban desde Uruapan con destino a Tlalpujahua en donde se producen esferas para decorar los árboles de la temporada navideña.