Bebé Jazlyn, víctima de explosión en Iztapalapa, vuelve a México tras atención en EU

El caso de la bebé Jazlyn dio la vuelta al mundo luego de que su abuela, Alicia Teodoro Matías, la protegiera de las llamas ocasionadas por la explosión de una pipa en el Puente de la Concordia, Iztapalapa, el pasado 10 de septiembre.

Ciudad de México, 22 de noviembre (SinEmbargo).- La Fundación Michou y Mau para niños quemados informó ayer que la bebé Jazlyn -víctima del accidente en el Puente de la Concordia, Iztapalapa- y su madre, regresaron a su domicilio procedentes del hospital Shriners de Galveston, Texas, donde fue atendida por las quemaduras que padeció.

"Jazlyn y su mamá llegaron a México hoy y fueron trasladadas a su domicilio en ambulancia perteneciente al Aeropuerto Internacional de Benito Juárez Ciudad de México en apoyo y coordinación con la Secretaría de Salud de la Ciudad de México", señaló la Fundación mediante un comunicado.

Michou y Mau agradeció al hospital Shriners por la ayuda brindada a la menor, quien pasó dos meses y cinco días en este nosocomio recuperándose del tratamiento quirúrgico al que fue sometida.

La fundación informó que la mamá de Jazlyn agradeció por la paciencia y el interés que los medios de comunicación han mostrado este tiempo por el estado de salud de su bebé. "En estos momentos sensibles su consideración y prudencia han sido de gran apoyo para la familia", indicó.

Virigina Sendel e Iturbide, fundadora y presidenta de Michou y Mau, aseveró que a partir de este momento la fundación se pone a disposición de la sociedad para informar sobre los tratamientos que se e darán a la bebé para atender las secuelas de sus lesiones.

La menor fue operada el pasado 7 de octubre en las instalaciones sanitarias referidas para recibir injertos de piel en sus manos, pies y cabeza.

La bebé logró sobrevivir a la tragedia porque su abuela, Alicia Teodoro Matías, la protegió de las llamas con su cuerpo y fue capaz de caminar con su nieta en brazos hasta que un elemento de seguridad la asistió para trasladar a la menor a un hospital de Iztapalapa.

Teodoro Matías falleció el pasado 13 de septiembre, mientras que la menor de edad ingresó a cirugía debido al estado crítico de salud que presentó como consecuencia de lo sucedido.

La Fundación Michou y Mau comunicó que Jazlyn presentó resultados favorables luego de su primera cirugía el 7 de octubre para iniciar la rehabilitación física y recuperar la movilidad en sus extremidades.