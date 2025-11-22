Ucrania anuncia conversaciones con EU en Suiza para discutir el plan de paz de Trump

El plan de Trump implica fuertes consecuencias para Ucrania, que tiene como plazo inicial el 27 de noviembre para decidir si acepta la pérdida de territorio en la región oriental del Donbás a cambio de obtener garantías de seguridad.

Ciudad de México, 22 de noviembre (SinEmbargo).- El Gobierno de Ucrania confirmó este sábado que “en los próximos días” iniciará en Suiza una reunión formal con representantes de Estados Unidos para discutir el plan de paz presentado por el Presidente estadounidense, Donald Trump, con el que busca poner fin a la guerra con Rusia.

Para ello, el Presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, dio a conocer la integración de la delegación que se encargará de dialogar con Washington y, si se llegara a dar el caso, también con representantes rusos, sobre la propuesta de paz de Trump, en un contexto en el que el tiempo juega en su contra debido al ultimátum marcado por el mandatario estadounidense, que vence el próximo jueves salvo que ocurra algo que cambie el panorama.

Cabe recordar que el plan de Trump implica fuertes consecuencias para Ucrania, que tiene como plazo inicial el 27 de noviembre para decidir si acepta la pérdida de territorio en la región oriental del Donbás a cambio de obtener garantías de seguridad similares a las de un socio de la OTAN que impidan futuros ataques rusos, según el documento del gobierno estadounidense.

In the coming days, consultations with our partners will take place on the steps needed to end the war. Our representatives know how to defend Ukraine’s national interests and exactly what must be done to prevent Russia from launching a third invasion, another strike against… pic.twitter.com/O7pR87SHTe — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 22, 2025

El Secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, Rustem Umerov, anunció en su cuenta de Facebook el inicio de estas consultas “entre altos funcionarios de Ucrania y Estados Unidos” para analizar “los posibles parámetros de un acuerdo de paz a futuro”.

“Ucrania entra a este proceso con una comprensión clara de sus intereses”, explicó Umerov, quien precisó que la reunión en Suiza será “otra etapa del diálogo que se ha mantenido en los últimos días y cuyo objetivo principal es armonizar nuestra visión para los pasos siguientes”.

En un comunicado aparte, la Presidencia de Ucrania confirmó que Zelenski ya definió la composición de la delegación ucraniana.

Today is the Day of Dignity and Freedom – and above all, for Ukrainians, it is a commemoration of the price of Ukraine’s independence and of the effort that underpins our real sovereignty. Today, we commemorate all those who, at different times, fought for Ukraine’s right to be a… pic.twitter.com/b38dhkmc5W — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 21, 2025

“Anticipamos un trabajo constructivo y estamos listos para avanzar con la mayor rapidez posible para lograr una paz verdadera”, señaló la Presidencia. “Ucrania nunca quiso esta guerra y hará todo lo que esté a su alcance para ponerle fin con una paz digna”, añadió antes de reiterar que “jamás será un obstáculo para la paz, y los representantes del Estado ucraniano defenderán los intereses legítimos del pueblo ucraniano y los pilares de la seguridad europea”.

Según el decreto presidencial publicado este sábado, la delegación que negociará con Estados Unidos —y que también se encargará de una posible mesa de diálogo con Rusia sobre este tema— estará encabezada por el jefe de la Oficina del Presidente de Ucrania, Andri Yermak, y por el propio Umerov.

Ambos serán acompañados por el Jefe de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio de Defensa, Kirilo Budanov; el Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, el General Andri Gnatov; y el Jefe del Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania, Oleg Ivaschenko.

-Con información de Europa Press.