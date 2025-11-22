La Profeco implementa operativo en Tulum; suspende 4 hoteles por precios abusivos

Redacción/SinEmbargo

22/11/2025 - 4:26 pm

La Profeco colocó ayer sellos de suspensión en cuatro hoteles de Parque Jaguar en Tulum, Quintana Roo, por ofrecer servicios turísticos a sobreprecio.

El personal de la Profeco desplegado en Tulum realizó verificaciones y vigilancias mediante las que requirió información con la finalidad de encontrar variaciones en los precios.

Ciudad de México, 22 de noviembre (SinEmbargo).- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) colocó ayer sellos de suspensión en cuatro hoteles de Parque Jaguar en Tulum, Quintana Roo, por violaciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor al detectar precios excesivos en hospedaje, servicios turísticos y venta de alimentos.

"La Profeco informa los resultados del operativo de verificación en Tulum, donde se detectaron precios excesivos en hoteles y servicios turísticos, así como diferencias significativas entre establecimientos del centro y de Parque Jaguar. Se colocaron sellos de suspensión en cuatro hoteles por violaciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor, además de identificar alimentos y bebidas con costos muy por encima del promedio nacional", indicó la dependencia en sus redes sociales.

La Procuraduría señaló en un comunicado a los cuatro hoteles sancionados: Diamante K, Pocna Tulum, Villa Pescadores y Cabañas Playa Condesa Tulum. Estos establecimientos "no exhibían tarifas, no contaban con términos y condiciones de prestación de servicios, inducían al pago de propina o no contaban con notas o comprobantes del servicio de hospedaje prestado; no se ofrecían precios en el menú o se exhiben en moneda extranjera y los platillos en idioma distinto al español", añadió.

Ante las denuncias de visitantes y habitantes del municipio de Tulum, Quintana Roo, respecto del incremento significativo en el precio de productos básicos y servicios turísticos, la Profeco realizó un operativo especial de monitoreo y verificación para evitar las prácticas abusivas contra los turistas.

Para justificar la suspensión la dependencia acudió a 29 establecimientos comerciales entre tiendas de autoservicio, tiendas de conveniencia, farmacias, hoteles, restaurantes y cafeterías; esto con la intención de comparar precios y verificar si los hoteles implicados estaban incurriendo en imposición de sobrecostos.

La institución promedió los precios en 22 establecimientos entre hoteles, clubes de playa y restaurantes dentro de Parque Jaguar. "Entre los hallazgos se detectó que el precio promedio de una habitación sencilla de hotel es de tres mil 577.50 pesos, el mínimo es de mil 200 pesos y el máximo de 10 mil 569 pesos", detalló.

En este mismo sitio turístico el precio promedio de la habitación doble hallado fue de cuatro mil 771.94 pesos, un mínimo de dos mil 200 pesos y un máximo de 13 mil 860 pesos. Los precios son significativamente altos en comparación con los hoteles del centro de Tulum, donde el precio de una habitación sencilla oscila entre los 600 y mil 200 pesos y la habitación doble entre 700 y mil 400 pesos.

"La Profeco se mantiene atenta para orientar y defender los derechos de las personas consumidoras en este sitio turístico y en todo el país a través de sus 38 Oficinas de Defensa del Consumidor (Odeco), a través del Teléfono del Consumidor al 55 5568 8722 para la Ciudad de México y área metropolitana al 800 962 8000 (lada sin costo para el interior de la República) y mediante sus redes sociales en X: @AtencionProfeco y @Profeco, y Facebook: ProfecoOficial", recordó la institución.

La Profeco colocó ayer sellos de suspensión en cuatro hoteles de Parque Jaguar en Tulum, Quintana Roo, por ofrecer servicios turísticos a sobreprecio.
Los hoteles sancionados ofrecían sus servicios de hospedaje a costos muy por arriba del promedio. Foto: X @Profeco

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

