La Fiscalía de Guanajuato desarticula células de extorsión; hay más de 10 detenidos

Redacción/SinEmbargo

22/11/2025 - 5:44 pm

La FGE de Guanajuato emprendió diversos cateos en cuatro municipios y Guanajuato capital en los que detuvo a más de una decena de presuntos extorsionadores.

Los detenidos operaban con violencia para extorsionar a comerciantes y familias en distintos municipios de Guanajuato.

Ciudad de México, 22 de noviembre (SinEmbargo).- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Guanajuato realizó cateos simultáneos en cinco municipios, donde detuvo a más de una decena de presuntos extorsionadores.

"Gracias a trabajos de inteligencia y a una investigación enfocada en devolver la tranquilidad a comerciantes y familias, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato llevó a cabo diversos cateos en Irapuato, Celaya, León, San Miguel de Allende y Guanajuato capital. Más de una decena de presuntos responsables fueron detenidos, algunos de ellos ya con sentencia de prisión", publicó la Fiscalía en su cuenta oficial de X.

Como resultado de esta acción, fueron detenidos individuos identificados como Francisco Javier "N"; Nicolás Antonio "N"; Fernando Saúl "N", alias "El Bola"; Brayan Alexis "N", alias "El Chiskiado"; Perla María del Carmen "N"; Jorge Alfredo "N"; Daniel "N"; y Francisco "N".

Por otro lado, la FGE indicó que en acciones "paralelas, y mediante procedimiento abreviado, se obtuvieron sentencias de varios años de prisión contra Jesús "N"; José Manuel "N"; Tomás "N"; y Hugo Giovanni "N".

Las autoridades detallaron que durante las investigaciones detectaron coincidencias en el modo de operar de esta red criminal. Se identificó el envío de notas de extorsión, llamadas intimidatorias y agresiones con armas de fuego para obtener dinero en contra de comerciantes y sus familias.

Además, fueron asegurados vehículos, equipos telefónicos y diversos objetos utilizados para cometer los hechos delictivos.

El operativo contó con las órdenes de aprehensión y cateo correspondientes para poder proceder con la legalidad requerida. La Fiscalía recordó a la ciudadanía que cada reporte "activa acciones inmediatas para desarticular estas células y llevar a los responsables ante la justicia".

