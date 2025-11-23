Excomisario de Acambay es condenado a 115 años de cárcel por extorsión y desaparición

El excomisario de Acambay fue detenido durante la Operación Enjambre, acusado de extorsionar a un comerciante y de la desaparición de un comisario en otro municipio del Edomex.

Ciudad de México, 22 de noviembre (SinEmbargo).- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que el excomisario de Seguridad Pública de Acambay, Eulises González Hernández, fue condenado a más de 100 años de prisión por ser responsable de extorsión y desaparición forzada.

El exfuncionario municipal fue detenido por autoridades mexiquenses en el marco de la "Operación Enjambre", implementada con el objetivo de combatir el delito de extorsión en el que están involucrados servidores públicos.

En una audiencia celebrada el viernes 21 de noviembre, un Juez de Control dictó sentencia de 46 años y seis meses de prisión en contra del excomisario de Acambay tras ser declarado culpable por el delito de extorsión, cometido en contra de un comerciante.

#FiscalíaEdoméxInforma. La #FiscalíaEdoméx obtuvo fallo de condena por el delito de extorsión en contra de Eulises González Hernández, ex comisario de Seguridad Pública de #Acambay, quien fue detenido en el marco de la Operación #Enjambre.

Hasta la fecha, la Fiscalía Edoméx ha… pic.twitter.com/KkvfjmKsFH — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) November 20, 2025

Según las indagatorias de las autoridades mexiquenses, en junio del 2024 Eulises González contrató a varias personas a quienes obligó a vigiar una pollería ubicada en el municipio de Acambay para posteriormente privar de la libertad al dueño del establecimiento.

Supuestamente, en esa ocasión el acusado le entregó armas de fuego a dichas personas para ejecutar su orden, sin embargo, las víctimas se negaron a participar, por lo que las amenazó con meterlas a la cárcel y hacerle daño a sus familiares.

Luego de comprobar su responsabilidad en estos hechos, un Juez de Control del Estado de México dictó la sentencia de 46 años y seis meses de prisión.

#Resultados. Elementos de la #FiscalíaEdoméx, en coordinación con la @SEDENAmx, la @SEMAR_mx y la @SS_Edomex cumplimentaron en el municipio de #Acambay, orden de aprehensión en contra de Ana María “N”, Aarón “N” (padre), Aarón “N, N” (hijo), Abelardo “N” alias “Don Bel”,… pic.twitter.com/tyxfjEixQE — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) October 11, 2024

Cabe mencionar que el pasado 27 de octubre el excomisario de Acambay fue sentenciado a una pena de 68 años y seis meses de prisión al ser declarado culpable por la desaparición del Comisario de Seguridad Pública del municipio de Temascalcingo, Agustín “N”, así como de su escolta, Juan Carlos “N”.

Al sumar ambas condenas, Eulises González Hernández deberá pasar un total de 115 años en prisión.