Maestro defiende a un menor y es acuchillado en la GAM; la SSC-CdMx detiene a agresor

La agresión generó pánico entre padres, alumnos y personal escolar; sin embargo, la rápida reacción en el plantel permitió contener al atacante hasta la llegada de los uniformados.

Ciudad de México, 22 de noviembre (SinEmbargo).- Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) detuvieron a un sujeto señalado por agredir con un cuchillo en el interior de una escuela de la Alcaldía Gustavo A. Madero (GAM), a un profesor de Educación Física tras defender a un menor que participaba en actividades escolares.

"En el sitio, los oficiales se percataron que un grupo de personas tenían retenido a un sujeto, por lo que intervinieron para resguardar su integridad física y mantener el orden; en ese momento lo señalaron como quien, momentos antes, agredió y lesionó al profesor de educación física, por lo que de inmediato solicitaron los servicios de emergencia", indicó la SSC-CdMx en un comunicado.

De acuerdo con los informes, el agresor acudió al plantel educativo para ver a su supuesto sobrino de 10 años de edad, que participaba en un desfile organizado por los directivos de dicha escuela primaria, ubicada en la esquina de la calle Atotonilco y la avenida Dolores Hidalgo, en la colonia San Felipe de Jesús, de la GAM.

Pocos minutos después, el detenido amedrentó al infante, por lo que el maestro intervino en defensa del alumno. Fue en ese momento cuando el atacante se abalanzó sobre el educador y lo agredió con el objeto punzocortante.

#BoletínSSC | #DETENIDO | Oficiales de la #SSC de la Ciudad de México, detuvieron a un sujeto señalado como posible responsable del lesionar con un cuchillo a un profesor, al interior de una escuela primaria localizada en calles de @TuAlcaldiaGAM. En el sitio, los oficiales se… pic.twitter.com/Y2SsBNAf6M — SSC CDMX (@SSC_CDMX) November 21, 2025

Al percatarse de lo ocurrido, los presentes increparon al sujeto y lo retuvieron mientras realizaban la denuncia correspondiente ante las autoridades. Cuando los oficiales de la SSC arribaron al plantel, se dirigieron hacia las personas que mantenían acorralado al atacante, con el fin de preservar la integridad física de los presentes y mantener el orden.

Los oficiales solicitaron los servicios de auxilio y emergencia para brindar atención médica al educador lesionado. Los paramédicos que llegaron al sitio diagnosticaron al profesor, de 55 años de edad, con una lesión por objeto punzocortante en la cabeza, sin requerir traslado a un hospital, pues el defensor no se encontraba herido de gravedad.