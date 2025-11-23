Verstappen conquista el podio en el GP de Las Vegas; descalifican a los dos McLaren

Europa Press

23/11/2025 - 7:52 am

Max Verstappen se impuso en la carrera del Gran Premio de Las Vegas, antepenúltima prueba del Mundial de Fórmula 1 (F1), y se acercó al liderato

Max Verstappen imprimió un ritmo demoledor que no consiguió reproducir ninguno de sus rivales para ganar en el Gran Premio de Las Vegas de la F1.

MADRID, 23 (EUROPA PRESS).- El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) se impuso este domingo en la carrera del Gran Premio de Las Vegas, antepenúltima prueba del Mundial de Fórmula 1 (F1), y se acercó al liderato de la general después de que los dos McLaren, los del británico Lando Norris y del australiano Oscar Piastri, que habían terminado segundo y cuarto respectivamente, fuesen descalificados por el excesivo desgaste de la plancha del fondo de sus monoplazas.

Según comunicó la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) horas después de la carrera, los delegados técnicos detectaron que el grosor del patín trasero de ambos coches "papaya" era inferior a los nueve milímetros reglamentarios y remitieron el asunto a los comisarios, que finalmente procedieron a la descalificación de los dos pilotos.

Esta sanción permite a Verstappen, que firma su sexto triunfo de la temporada, dar un salto significativo en la clasificación, a falta de sólo 58 puntos, los que darán una esprint y dos carreras largas. En el liderato continúa Norris con 390 puntos, pero con sólo 24 de ventaja sobre el oceánico y el holandés, que ahora están empatados a puntos (366).

Mientras, el español Carlos Sainz (Williams), que partía tercero, no pudo aguantar el empuje de los Mercedes y del Ferrari de su excompañero Charles Leclerc y terminó en séptima posición, aunque ascendió hasta la quinta con la sanción de los McLaren, y Fernando Alonso (Aston Martin) no pudo finalmente concluir en la zona de puntos y cruzó la meta decimotercero, pero también subió dos plazas hasta la undécima.

Todo tras una carrera en la que Norris, "poleman" del sábado, no supo defender su posición de posición de privilegio en la salida y se fue largo, permitiendo que tanto "Mad Max" como el británico George Russell (Mercedes) le superasen. Desde ese momento, el tetracampeón del mundo imprimió un ritmo demoledor que no consiguió reproducir ninguno de sus rivales.

Por su parte, el italiano Kimi Antonelli (Mercedes) recibió una penalización de cinco segundos por adelantarse en la salida, pero eso no le impidió protagonizar una espectacular remontada del decimoséptimo al quinto puesto, todo conservando el neumático duro durante más de 40 giros. Con la sanción de los McLaren, se sube finalmente al tercer cajón del podio, al lado de su compañero en las 'flechas plateadas', Russell, segundo.

Opinión

Rubén Martín

Las causas de la protesta del 15N

“Las protestas convocadas presuntamente por jóvenes de la llamada generación Z y contra la inseguridad después del...
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

Vallas móviles publicitarias

"Lo que es incomprensible, se mire desde donde se mire, es que permitan la existencia de las...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Susan Crowley

Hay de películas a películas

"Las películas, cuando son buenas, se convierten en un espejo de la sociedad. Todas las sociedades vistas...
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

Dignificar nuestro periodismo

"El sino del escorpión se dio a la terea de leer los trabajo reconocidos por el Consejo...
Por Alejandro De la Garza
Altanería digital
Por Muna D. Buchahin

Altanería digital

¿Quiénes nos matan, quiénes nos salvan?
Por Alejandro Calvillo

¿Quiénes nos matan, quiénes nos salvan?

¿Por qué han fracasado las marchas de las derechas?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Por qué han fracasado las marchas de las derechas?

Donald Trump y los golpistas traidores a la Patria
Por Pedro Mellado Rodríguez

Donald Trump y los golpistas traidores a la Patria

La inseguridad
Por Lorenzo Meyer

La inseguridad

El PRIAN se vuelve violento
Por Fabrizio Mejía Madrid

El PRIAN se vuelve violento

Si tumbaran a Maduro ¿quién seguiría?
Por Juan Carlos Monedero

Si tumbaran a Maduro ¿quién seguiría?

Los errores tácticos de la (presunta) generación Z
Por Mario Campa

Los errores tácticos de la (presunta) generación Z

El sentido común y la locura
Por Óscar de la Borbolla

El sentido común y la locura

La oposición violenta
Por Álvaro Delgado Gómez

La oposición violenta

El estrés puede provocar cambios significativos en los hábitos alimenticios, haciendo que algunas personas coman en exceso y otras pierdan el apetito.

¿Tienes hambre o es estrés? Aprende a identificarlo y frenar los antojos por ansiedad

Niños van a la escuela

¿Contar con los dedos mejora la habilidad matemática en niños? Estudio así lo sugiere

León en la Reserva Nacional Masai Mara, en Kenia. Foto: Han Xu, Xinhua

El cerebro responde a la vida diaria como si fuera una selva, según estudio de Zúrich

Parea de la tercera edad en el IMSS

CDINC de Barcelona señala cuándo hay riesgo de Alzhéimer por un fallo de la memoria

El cáncer de próstata se ha consolidado como uno de los principales desafíos de salud pública masculina; la detección temprana es clave para evitar la muerte.

5 claves para detectar el cáncer de próstata, segunda causa de muerte en hombres

Fumar

Expertos de EU concluyen que incluso "fumar poco" tiene consecuencias para el corazón

Los simios, y probablemente también los neandertales, ya se besaban hace unos 21 millones de años, sugirieron científicos de la Universidad de Oxford.

Los primates y neandertales se besaban desde hace 21 millones de años, revela estudio

Investigaciones han comenzado a desmantelar el mito del vino como elixir de salud; incluso el consumo moderado de alcohol conlleva riesgos significativos.

El vino no es tan beneficioso para la salud como se creía, revelan investigaciones

Paciente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

Cáncer de páncreas va en aumento; conoce los síntomas silenciosos de esta enfermedad

Investigadores dicen que la "sobriedad californiana" consiste en sustituir el alcohol por cannabis y está ganando popularidad en la sociedad estadounidense.

¿El cannabis puede ayudarte a beber menos alcohol? Esto dicen los científicos

