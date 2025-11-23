Verstappen conquista el podio en el GP de Las Vegas; descalifican a los dos McLaren

Max Verstappen imprimió un ritmo demoledor que no consiguió reproducir ninguno de sus rivales para ganar en el Gran Premio de Las Vegas de la F1.

MADRID, 23 (EUROPA PRESS).- El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) se impuso este domingo en la carrera del Gran Premio de Las Vegas, antepenúltima prueba del Mundial de Fórmula 1 (F1), y se acercó al liderato de la general después de que los dos McLaren, los del británico Lando Norris y del australiano Oscar Piastri, que habían terminado segundo y cuarto respectivamente, fuesen descalificados por el excesivo desgaste de la plancha del fondo de sus monoplazas.

Según comunicó la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) horas después de la carrera, los delegados técnicos detectaron que el grosor del patín trasero de ambos coches "papaya" era inferior a los nueve milímetros reglamentarios y remitieron el asunto a los comisarios, que finalmente procedieron a la descalificación de los dos pilotos.

Esta sanción permite a Verstappen, que firma su sexto triunfo de la temporada, dar un salto significativo en la clasificación, a falta de sólo 58 puntos, los que darán una esprint y dos carreras largas. En el liderato continúa Norris con 390 puntos, pero con sólo 24 de ventaja sobre el oceánico y el holandés, que ahora están empatados a puntos (366).

Mientras, el español Carlos Sainz (Williams), que partía tercero, no pudo aguantar el empuje de los Mercedes y del Ferrari de su excompañero Charles Leclerc y terminó en séptima posición, aunque ascendió hasta la quinta con la sanción de los McLaren, y Fernando Alonso (Aston Martin) no pudo finalmente concluir en la zona de puntos y cruzó la meta decimotercero, pero también subió dos plazas hasta la undécima.

Todo tras una carrera en la que Norris, "poleman" del sábado, no supo defender su posición de posición de privilegio en la salida y se fue largo, permitiendo que tanto "Mad Max" como el británico George Russell (Mercedes) le superasen. Desde ese momento, el tetracampeón del mundo imprimió un ritmo demoledor que no consiguió reproducir ninguno de sus rivales.

Por su parte, el italiano Kimi Antonelli (Mercedes) recibió una penalización de cinco segundos por adelantarse en la salida, pero eso no le impidió protagonizar una espectacular remontada del decimoséptimo al quinto puesto, todo conservando el neumático duro durante más de 40 giros. Con la sanción de los McLaren, se sube finalmente al tercer cajón del podio, al lado de su compañero en las 'flechas plateadas', Russell, segundo.