Trump pide cárcel por sedición para demócratas que pidieron al ejército desobedecerlo

Redacción/SinEmbargo

23/11/2025 - 11:07 am

Trump insistió en que deberían ser enviados a la cárcel por sedición los demócratas que recomendaron a integrantes del ejército desobedecer órdenes "ilegales".

Trump calificó la campaña de congresistas demócratas para pedir a soldados no seguir órdenes ilegales como un acto de sedición que debería ser castigado con la cárcel.

Ciudad de México, 23 de noviembre (SinEmbargo).-  El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió en que deberían ser enviados a la cárcel por sedición los demócratas que recomendar0n a integrantes del ejército estadounidense desobedecer órdenes que puedan ser consideradas "ilegales".

Hace algunos días, varios congresistas del Partido Demócrata, quienes formaron parte de las fuerzas armadas o agencias de inteligencia estadounidenses, compartieron varios videos en redes sociales en los que le recuerdan a los militares que están obligados a no seguir una orden que sea ilegal.

Tras la difusión de esta campaña, el mandatario estadounidense manifestó su inconformidad mediante publicaciones que compartió en su cuenta de la red Truth Social, en las cuales calificó a las y los legisladores que participaron como "traidores" y consideró que sus acciones representan un acto de sedición.

El mandatario estadounidense también criticó que los legisladores demócratas que participaron en la campaña acudan a entrevistas en medios de comunicación para dar a conocer el propósito de su iniciativa, en la cual piden a soldados no seguir órdenes de Trump que puedan considerarse "ilegales".

"Los traidores que ordenaron a los militares que desobedecieran mis órdenes deberían estar en la cárcel ahora mismo, no rondando por las cadenas de noticias falsas intentando explicar que lo que dijeron estaba bien. ¡No lo estaba, y nunca lo estará! Fue sedición al más alto nivel, y la sedición es un delito mayor. ¡No puede haber otra interpretación de lo que dijeron!", publicó el Presidente de EU.

Un par de días antes, Trump compartió otra publicación en su cuenta de Truth Social para acusar a las y los legisladores demócratas de ser responsables de cometer el delito de sedición al pedir a los soldados que lo desobedezcan, lo que podría ser castigado con la pena de muerte.

El video en el que aparecen legisladoras y legisladores demócratas pidiendo a soldados estadounidenses no seguír órdenes que sean "ilegales" fue publicado por iniciativa de la Senadora Elissa Slotkin, una exanalista de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) y que también sirvió en Irak.

Otros participantes que aparecen en la grabación son el Senador Mark Kelly y los representantes Jason Crow, Chris Deluzio, Chrissy Houlahan y Maggie Goodlander.

