La SSC-CdMx detiene a 3 en la Cuauhtémoc; robaron mercancía valuada en 500 mil pesos

Un grupo de tres asaltantes fue detenido en la Alcaldía Cuauhtémoc luego de haber atracado un local de venta de ropa. La SSC-CdMx detalló que la mercancía robada tenía un valor estimado de 500 mil pesos.

Ciudad de México, 23 de noviembre (SinEmbargo).- Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) detuvieron en la Alcaldía Cuauhtémoc a tres hombres por el robo de mercancía de un local de venta de ropa, cuyo valor ascendería a alrededor de 500 mil pesos.

De acuerdo con lo dado a conocer por las autoridades capitalinas, los hechos ocurrieron en la colonia Roma Norte, donde el grupo de asaltantes ingresó al local y encerró al personal en una bodega para luego proceder con la sustracción de la mercancía.

A través de un comunicado, la SSC-CdMx informó que una de las personas afectadas por el atraco relató que los sujetos "ingresaron a la tienda, los amagaron con cuchillos, los encerraron en una bodega y llenaron varias bolsas con gorras y playeras, además les amarraron con cinta los pies y las manos".

Tras darse el reporte a las autoridades, durante un recorrido que uniformados llevaban a cabo en la zona, lograron identificar a los tres delincuentes, quienes fueron captados cuando salían corriendo del establecimiento mientras cargaban las bolsas de plástico con los artículos robados.

Resultado de patrullajes preventivos y de seguridad, en la colonia #RomaNorte, de la @AlcCuauhtemocMx, compañeros de @SSC_CDMX detuvieron a tres hombres que ingresaron a un local de venta de ropa, amagaron a los empleados y sustrajeron mercancía.

"Los hechos ocurrieron cuando los uniformados circulaban a bordo de una patrulla en la calle Sonora y, al llegar al cruce de la calle Durango, en la colonia Roma Norte", indicó la Secretaría, y añadió que, tras una revisión preventiva, se encontró que llevaban consigo 487 gorras, tres chamarras, dos playeras y varias mochilas. La mercancía tendría un valor aproximado de medio millón de pesos.

Además de los objetos robados, a las tres personas detenidas les fueron asegurados dos teléfonos celulares, un cuchillo y una cadena con el candado roto.

"Por lo anterior, los hombres de 19, 24 y 27 años de edad fueron informados de sus derechos de ley y junto con lo asegurado y lo recuperado, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente quien definirá su situación jurídica", señaló la SSC-CdMx.

Asimismo, afirmó que las personas afectadas por el asalto recibieron orientación para presentar una denuncia formal ante las autoridades y también recibieron atención médica, además de apoyo legal y psicológico.