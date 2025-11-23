La SSC-CdMx detiene a 3 en la Cuauhtémoc; robaron mercancía valuada en 500 mil pesos

Redacción/SinEmbargo

23/11/2025 - 9:41 am

Detenidos en la CdMx tres personas por robar un local de venta de ropa

Un grupo de tres asaltantes fue detenido en la Alcaldía Cuauhtémoc luego de haber atracado un local de venta de ropa. La SSC-CdMx detalló que la mercancía robada tenía un valor estimado de 500 mil pesos.

Ciudad de México, 23 de noviembre (SinEmbargo).- Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) detuvieron en la Alcaldía Cuauhtémoc a tres hombres por el robo de mercancía de un local de venta de ropa, cuyo valor ascendería a alrededor de 500 mil pesos.

De acuerdo con lo dado a conocer por las autoridades capitalinas, los hechos ocurrieron en la colonia Roma Norte, donde el grupo de asaltantes ingresó al local y encerró al personal en una bodega para luego proceder con la sustracción de la mercancía.

A través de un comunicado, la SSC-CdMx informó que una de las personas afectadas por el atraco relató que los sujetos "ingresaron a la tienda, los amagaron con cuchillos, los encerraron en una bodega y llenaron varias bolsas con gorras y playeras, además les amarraron con cinta los pies y las manos".

Tras darse el reporte a las autoridades, durante un recorrido que uniformados llevaban a cabo en la zona, lograron identificar a los tres delincuentes, quienes fueron captados cuando salían corriendo del establecimiento mientras cargaban las bolsas de plástico con los artículos robados.

"Los hechos ocurrieron cuando los uniformados circulaban a bordo de una patrulla en la calle Sonora y, al llegar al cruce de la calle Durango, en la colonia Roma Norte", indicó la Secretaría, y añadió que, tras una revisión preventiva, se encontró que llevaban consigo 487 gorras, tres chamarras, dos playeras y varias mochilas. La mercancía tendría un valor aproximado de medio millón de pesos.

Además de los objetos robados, a las tres personas detenidas les fueron asegurados dos teléfonos celulares, un cuchillo y una cadena con el candado roto.

"Por lo anterior, los hombres de 19, 24 y 27 años de edad fueron informados de sus derechos de ley y junto con lo asegurado y lo recuperado, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente quien definirá su situación jurídica", señaló la SSC-CdMx.

Asimismo, afirmó que las personas afectadas por el asalto recibieron orientación para presentar una denuncia formal ante las autoridades y también recibieron atención médica, además de apoyo legal y psicológico.

