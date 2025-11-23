En Guerrero detienen a 4 sujetos con drogas; en Puebla, hallan 3 cuerpos sin vida

Autoridades de Guerrero detuvieron a cuatro sujetos que portaban un arma y cerca de 100 dosis de droga, mientras que en una carretera de Puebla se hallaron los restos de dos hombres y una mujer que aparentemente fueron asesinados a balazos.

Ciudad de México, 23 de noviembre (SinEmbargo).- Durante este fin de semana se registraron varios hechos relevantes en materia de seguridad en distintos estados de la República: en Guerrero, autoridades lograron dar un golpe al crimen con el arresto de cuatro presuntos narcomenudistas, mientras que en Puebla se hallaron los cuerpos de tres personas en una carretera.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero informó a través de una publicación en Facebook que en Acapulco agentes estatales y federales llevaron a cabo la detención en flagrancia de cuatro hombres, identificados como Alejandro “N”, Luis “N”, Mario “N” y Alfredo “N”.

Tras una revisión de seguridad, los uniformados les aseguraron 83 dosis de una sustancia granulada con características similares a la droga conocida como “piedra”, un arma corta, un cargador y 10 cartuchos útiles.

Los cuatro presuntos narcomenudistas detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público correspondiente, quien se encargará de integrar la carpeta de investigación y determinar la situación jurídica de los señalados.

En el operativo que llevó a la detención de los sujetos mencionados participaron elementos de la Fiscalía estatal, de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defens), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero,

Hallan cuerpos de tres personas en Puebla

Por otro lado, en el estado de Puebla abandonaron los cuerpos de dos hombres y una mujer, asesinados a balazos, junto a una carretera en el municipio de Zacatlán.

De manera oficial, las autoridades registraron a las víctimas como desconocidos; sin embargo, datos extraoficiales señalan que uno de los hombres sería Eduardo Zaragoza Trejo, reportado como desaparecido el 20 de noviembre en Chiconcuautla.

Alrededor de las 16:00 horas del viernes 21 de noviembre ocurrió el hallazgo de los cuerpos sobre la carretera Interserrana Zacatlán-Ahuacatlán.

Personas que transitaban por la vía, a la altura de la comunidad de Jilotzingo, reportaron a las autoridades la presencia de tres cuerpos cerca de la carretera.

Elementos de la Policía Municipal acudieron como primeros respondientes y confirmaron que en el sitio se encontraban dos hombres y una mujer sin signos de vida, todos con heridas por proyectil de arma de fuego.

Uno de los sujetos vestía sudadera negra, camiseta blanca, pantalón negro, cinturón de tela negro, tenis blancos Converse, con la leyenda “All Star”.

El otro cuerpo llevaba puesto un suéter azul marino con rayas grises, playera café de manga corta, camiseta blanca, pantalón azul marino y calcetines del mismo color.

La mujer vestía una chamarra verde, sudadera gris con la leyenda “CAP”, playera morada, pantalón de mezclilla azul, calcetines negros y tenis rosa con negro.

Los agentes acordonaron y resguardaron el lugar en espera de personal de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Posteriormente, llegaron elementos de la Coordinación General Especializada en Investigación de Homicidios Dolosos y peritos en criminología.

Durante las diligencias de levantamiento de cadáver, los peritos encontraron siete elementos balísticos.

Los agentes realizaron la búsqueda de cámaras de videovigilancia en el punto para obtener información sobre los responsables.

La autoridad ministerial creó la carpeta de investigación CGEIHD/TLATLAUQUI-I/000601/2025, y los cuerpos quedaron registrados como los desconocidos 21, 22 y 23.

Hacia las 21:00 horas concluyeron las pesquisas y el personal de la Fiscalía ordenó el traslado de los cuerpos al anfiteatro de la región.

-Con información de Periódico Central