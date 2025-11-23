Transportistas preparan megabloqueo: Conoce cuándo y dónde para prevenir tus salidas

Transportistas anunciaron un megabloqueo en varios estados del país para exigir a las autoridades que refuercen las acciones para combatir la inseguridad y las extorsiones.
Ciudad de México, 23 de noviembre (SinEmbargo).- Asociaciones de transportistas de toda la República anunciaron que este lunes 24 de noviembre llevarán a cabo un megabloqueo de las principales vialidades en al menos 20 estados, por lo que aquí te decimos cuáles serán las carreteras y avenidas afectadas, así como a qué hora inicia la protesta.
Dicha movilización fue convocada por operadores de transporte de carga con el propósito de exigir a las autoridades que refuercen sus acciones para combatir la inseguridad en autopistas de todo el país, así como para frenar las extorsiones por parte de grupos del crimen organizado.
Previo a las protestas anunciadas para este lunes, transportistas hicieron un llamado a la ciudadanía para que eviten salir de sus casas "porque no va a haber paso”.
¿En qué puntos habrá bloqueos?
Transportistas anunciaron que como parte del megabloqueo que llevarán a cabo este lunes 24 de noviembre tienen planeado cerrar la circulación en las principales autopistas que conectan a la Ciudad de México (CdMx) con otros estados, incluyendo:
- Carretera México-Toluca.
- Carretera México-Querétaro.
- Carretera México-Pachuca.
- Carretera México-Puebla.
- Carretera México-Cuernavaca.
- Carretera México-Cuernavaca-Acapulco.
Se tiene previsto que en el megabloqueo participen transportistas de más de 20 estados de la República, entre los que se incluyen:
- Aguascalientes
- Baja California
- Chiapas
- Chihuahua
- Ciudad de México
- Coahuila
- Colima
- Durango
- Estado de México
- Guanajuato
- Guerrero
- Hidalgo
- Jalisco
- Michoacán
- Morelos
- Nayarit
- Nuevo León
- Oaxaca
- Puebla
- Querétaro
- San Luis Potosí
- Sinaloa
- Sonora
- Tabasco
- Tamaulipas
- Tlaxcala
- Veracruz
- Yucatán
- Zacatecas
¿A qué hora inicia el megabloqueo?
Transportistas no dieron a conocer una hora específica a la que iniciará el megabloqueo este 24 de noviembre en distintos estados del país; sin embargo, se espera que las movilizaciones inicien desde las primeras horas del día, entre las 7:00 y las 8:00 horas.
Es probable que los bloqueos en carreteras y vialidades de toda la República se extiendan hasta la tarde-noche del lunes, pero no hay una hora definida, ya que la mayoría de estas movilizaciones concluyen una vez que las personas inconformes logran llegar a un acuerdo con las autoridades para dar solución a sus demandas.
Se tiene previsto que en el megabloqueo participen organizaciones de transportistas y campesinos, entre las que se incluyen: la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y el Movimiento Agrícola Campesino (MAC).