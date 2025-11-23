Transportistas preparan megabloqueo: Conoce cuándo y dónde para prevenir tus salidas

Transportistas anunciaron un megabloqueo en varios estados del país para exigir a las autoridades que refuercen las acciones para combatir la inseguridad y las extorsiones.

Ciudad de México, 23 de noviembre (SinEmbargo).- Asociaciones de transportistas de toda la República anunciaron que este lunes 24 de noviembre llevarán a cabo un megabloqueo de las principales vialidades en al menos 20 estados, por lo que aquí te decimos cuáles serán las carreteras y avenidas afectadas, así como a qué hora inicia la protesta.

Dicha movilización fue convocada por operadores de transporte de carga con el propósito de exigir a las autoridades que refuercen sus acciones para combatir la inseguridad en autopistas de todo el país, así como para frenar las extorsiones por parte de grupos del crimen organizado.

Previo a las protestas anunciadas para este lunes, transportistas hicieron un llamado a la ciudadanía para que eviten salir de sus casas "porque no va a haber paso”.

¿En qué puntos habrá bloqueos?

Transportistas anunciaron que como parte del megabloqueo que llevarán a cabo este lunes 24 de noviembre tienen planeado cerrar la circulación en las principales autopistas que conectan a la Ciudad de México (CdMx) con otros estados, incluyendo:

Carretera México-Toluca.

Carretera México-Querétaro.

Carretera México-Pachuca.

Carretera México-Puebla.

Carretera México-Cuernavaca.

Carretera México-Cuernavaca-Acapulco.

Se tiene previsto que en el megabloqueo participen transportistas de más de 20 estados de la República, entre los que se incluyen:

Aguascalientes Baja California Chiapas Chihuahua Ciudad de México Coahuila Colima Durango Estado de México Guanajuato Guerrero Hidalgo Jalisco Michoacán Morelos Nayarit Nuevo León Oaxaca Puebla Querétaro San Luis Potosí Sinaloa Sonora Tabasco Tamaulipas Tlaxcala Veracruz Yucatán Zacatecas

¿A qué hora inicia el megabloqueo?

Transportistas no dieron a conocer una hora específica a la que iniciará el megabloqueo este 24 de noviembre en distintos estados del país; sin embargo, se espera que las movilizaciones inicien desde las primeras horas del día, entre las 7:00 y las 8:00 horas.

Es probable que los bloqueos en carreteras y vialidades de toda la República se extiendan hasta la tarde-noche del lunes, pero no hay una hora definida, ya que la mayoría de estas movilizaciones concluyen una vez que las personas inconformes logran llegar a un acuerdo con las autoridades para dar solución a sus demandas.

Se tiene previsto que en el megabloqueo participen organizaciones de transportistas y campesinos, entre las que se incluyen: la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y el Movimiento Agrícola Campesino (MAC).