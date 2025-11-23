Transportistas preparan megabloqueo: Conoce cuándo y dónde para prevenir tus salidas

Redacción/SinEmbargo

23/11/2025 - 2:23 pm

Transportistas anunciaron que este lunes 24 de noviembre llevarán a cabo un megabloqueo en al menos 20 estados para exigir a las autoridades mayor seguridad.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Fernando Galindo, transportista desaparecido en el Edomex, es localizado con vida

Transportistas anuncian bloqueos en Edomex y CdMx por la desaparición de un operador

El Senado avala la Ley contra la extorsión con penas de hasta 42 años de prisión

Transportistas anunciaron un megabloqueo en varios estados del país para exigir a las autoridades que refuercen las acciones para combatir la inseguridad y las extorsiones.

Ciudad de México, 23 de noviembre (SinEmbargo).- Asociaciones de transportistas de toda la República anunciaron que este lunes 24 de noviembre llevarán a cabo un megabloqueo de las principales vialidades en al menos 20 estados, por lo que aquí te decimos cuáles serán las carreteras y avenidas afectadas, así como a qué hora inicia la protesta.

Dicha movilización fue convocada por operadores de transporte de carga con el propósito de exigir a las autoridades que refuercen sus acciones para combatir la inseguridad en autopistas de todo el país, así como para frenar las extorsiones por parte de grupos del crimen organizado.

Previo a las protestas anunciadas para este lunes, transportistas hicieron un llamado a la ciudadanía para que eviten salir de sus casas "porque no va a haber paso”.

¿En qué puntos habrá bloqueos?

Transportistas anunciaron que como parte del megabloqueo que llevarán a cabo este lunes 24 de noviembre tienen planeado cerrar la circulación en las principales autopistas que conectan a la Ciudad de México (CdMx) con otros estados, incluyendo:

  • Carretera México-Toluca.
  • Carretera México-Querétaro.
  • Carretera México-Pachuca.
  • Carretera México-Puebla.
  • Carretera México-Cuernavaca.
  • Carretera México-Cuernavaca-Acapulco.

Se tiene previsto que en el megabloqueo participen transportistas de más de 20 estados de la República, entre los que se incluyen:

  1. Aguascalientes
  2. Baja California
  3. Chiapas
  4. Chihuahua
  5. Ciudad de México
  6. Coahuila
  7. Colima
  8. Durango
  9. Estado de México
  10. Guanajuato
  11. Guerrero
  12. Hidalgo
  13. Jalisco
  14. Michoacán
  15. Morelos
  16. Nayarit
  17. Nuevo León
  18. Oaxaca
  19. Puebla
  20. Querétaro
  21. San Luis Potosí
  22. Sinaloa
  23. Sonora
  24. Tabasco
  25. Tamaulipas
  26. Tlaxcala
  27. Veracruz
  28. Yucatán
  29. Zacatecas

¿A qué hora inicia el megabloqueo?

Transportistas no dieron a conocer una hora específica a la que iniciará el megabloqueo este 24 de noviembre en distintos estados del país; sin embargo, se espera que las movilizaciones inicien desde las primeras horas del día, entre las 7:00 y las 8:00 horas.

Es probable que los bloqueos en carreteras y vialidades de toda la República se extiendan hasta la tarde-noche del lunes, pero no hay una hora definida, ya que la mayoría de estas movilizaciones concluyen una vez que las personas inconformes logran llegar a un acuerdo con las autoridades para dar solución a sus demandas.

Se tiene previsto que en el megabloqueo participen organizaciones de transportistas y campesinos, entre las que se incluyen: la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y el Movimiento Agrícola Campesino (MAC).

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Rubén Martín

Las causas de la protesta del 15N

“Las protestas convocadas presuntamente por jóvenes de la llamada generación Z y contra la inseguridad después del...
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

Vallas móviles publicitarias

"Lo que es incomprensible, se mire desde donde se mire, es que permitan la existencia de las...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Susan Crowley

Hay de películas a películas

"Las películas, cuando son buenas, se convierten en un espejo de la sociedad. Todas las sociedades vistas...
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

Dignificar nuestro periodismo

"El sino del escorpión se dio a la terea de leer los trabajo reconocidos por el Consejo...
Por Alejandro De la Garza
+ Sección

Opinión en Video

Altanería digital
Por Muna D. Buchahin

Altanería digital

¿Quiénes nos matan, quiénes nos salvan?
Por Alejandro Calvillo

¿Quiénes nos matan, quiénes nos salvan?

¿Por qué han fracasado las marchas de las derechas?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Por qué han fracasado las marchas de las derechas?

Donald Trump y los golpistas traidores a la Patria
Por Pedro Mellado Rodríguez

Donald Trump y los golpistas traidores a la Patria

La inseguridad
Por Lorenzo Meyer

La inseguridad

El PRIAN se vuelve violento
Por Fabrizio Mejía Madrid

El PRIAN se vuelve violento

Si tumbaran a Maduro ¿quién seguiría?
Por Juan Carlos Monedero

Si tumbaran a Maduro ¿quién seguiría?

Los errores tácticos de la (presunta) generación Z
Por Mario Campa

Los errores tácticos de la (presunta) generación Z

El sentido común y la locura
Por Óscar de la Borbolla

El sentido común y la locura

La oposición violenta
Por Álvaro Delgado Gómez

La oposición violenta

+ Sección

Galileo

El estrés puede provocar cambios significativos en los hábitos alimenticios, haciendo que algunas personas coman en exceso y otras pierdan el apetito.

¿Tienes hambre o es estrés? Aprende a identificarlo y frenar los antojos por ansiedad

Niños van a la escuela

¿Contar con los dedos mejora la habilidad matemática en niños? Estudio así lo sugiere

León en la Reserva Nacional Masai Mara, en Kenia. Foto: Han Xu, Xinhua

El cerebro responde a la vida diaria como si fuera una selva, según estudio de Zúrich

Parea de la tercera edad en el IMSS

CDINC de Barcelona señala cuándo hay riesgo de Alzhéimer por un fallo de la memoria

El cáncer de próstata se ha consolidado como uno de los principales desafíos de salud pública masculina; la detección temprana es clave para evitar la muerte.

5 claves para detectar el cáncer de próstata, segunda causa de muerte en hombres

Fumar

Expertos de EU concluyen que incluso "fumar poco" tiene consecuencias para el corazón

Los simios, y probablemente también los neandertales, ya se besaban hace unos 21 millones de años, sugirieron científicos de la Universidad de Oxford.

Los primates y neandertales se besaban desde hace 21 millones de años, revela estudio

Investigaciones han comenzado a desmantelar el mito del vino como elixir de salud; incluso el consumo moderado de alcohol conlleva riesgos significativos.

El vino no es tan beneficioso para la salud como se creía, revelan investigaciones

Paciente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

Cáncer de páncreas va en aumento; conoce los síntomas silenciosos de esta enfermedad

Investigadores dicen que la "sobriedad californiana" consiste en sustituir el alcohol por cannabis y está ganando popularidad en la sociedad estadounidense.

¿El cannabis puede ayudarte a beber menos alcohol? Esto dicen los científicos

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
La carta de uno de los asesinos de Manzo a su hija: “Perdóname. Hice las cosas mal”
1

La carta de uno de los asesinos de Manzo a su hija: “Perdóname. Hice las cosas mal”

2

Salinas Pliego promueve la ultraderecha. A él mismo lo convencieron... en su casa

Transportistas anunciaron que este lunes 24 de noviembre llevarán a cabo un megabloqueo en al menos 20 estados para exigir a las autoridades mayor seguridad.
3

Transportistas preparan megabloqueo: Conoce cuándo y dónde para prevenir tus salidas

Juan Carlos Mezhua, exalcalde de Zongolica, Veracruz, es asesinado
4

Juan Carlos Mezhua, exalcalde de Zongolica, Veracruz, es asesinado; FGE ya investiga

Autoridades identificaron a Ramón Álvarez Ayala, alias “R1”, líder de una célula del CJNG, como el presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo.
5

¿Quién es el “R1”, operador del CJNG acusado de ordenar el asesinato de Carlos Manzo?

Un Juez de Control de Michoacán dictó prisión preventiva en contra de Jorge Armando "N", "El Licenciado", y siete escoltas del Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.
6

“El Licenciado” y 7 escoltas de Manzo, a prisión preventiva; un agente está prófugo

Elementos de la SSC de la CdMx detuvieron a un sujeto señalado por agredir con un cuchillo en el interior de una escuela a un profesor de educación física.
7

Maestro defiende a un menor y es acuchillado en la GAM; la SSC-CdMx detiene a agresor

Integrantes de la Sección 22 de la CNTE irrumpieron en un evento encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Oaxaca para protestar.
8

VIDEO ¬ CNTE irrumpe discurso de Sheinbaum en Oaxaca; asistentes responden con apoyo

El PAN dice que no descarta a Salinas Pliego como su candidato presidencial para 2030
9

El PAN dice que no descarta a Salinas Pliego como su candidato presidencial para 2030

Javier Milei no da una y pasa momento bochornoso con Andrea Bocelli
10

VIDEO ¬ Milei intenta dar la mano al tenor Andrea Bocelli y pasa momento de vergüenza

Trump insistió en que deberían ser enviados a la cárcel por sedición los demócratas que recomendaron a integrantes del ejército desobedecer órdenes "ilegales".
11

Trump exige cárcel por sedición para demócratas que pidieron a ejército desobedecerlo

En Guerrero 4 presuntos narcomenudistas fueron detenidos, mientras que en Puebla se hallaron los cuerpos de tres personas en una carretera.
12

En Guerrero detienen a 4 sujetos con drogas; en Puebla, hallan 3 cuerpos sin vida

Hombres asaltan a madre e hija rumbo a la escuela en Xonacatepec, Puebla
13

VIDEO ¬ Hombres asaltan a madre y su hija rumbo a una escuela en Xonacatepec, Puebla

14

ADELANTO ¬ Los cuerpos de mujeres seguían apareciendo. Entonces la ciudad se organizó

La bebé Jazlyn, sobreviviente de la explosión que ocurrió en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, volvió a México tras ser atendida en EU por quemaduras.
15

Bebé Jazlyn, víctima de explosión en Iztapalapa, vuelve a México tras atención en EU

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Transportistas anunciaron que este lunes 24 de noviembre llevarán a cabo un megabloqueo en al menos 20 estados para exigir a las autoridades mayor seguridad.
1

Transportistas preparan megabloqueo: Conoce cuándo y dónde para prevenir tus salidas

Juan Carlos Mezhua, exalcalde de Zongolica, Veracruz, es asesinado
2

Juan Carlos Mezhua, exalcalde de Zongolica, Veracruz, es asesinado; FGE ya investiga

En Guerrero 4 presuntos narcomenudistas fueron detenidos, mientras que en Puebla se hallaron los cuerpos de tres personas en una carretera.
3

En Guerrero detienen a 4 sujetos con drogas; en Puebla, hallan 3 cuerpos sin vida

La carta de uno de los asesinos de Manzo a su hija: “Perdóname. Hice las cosas mal”
4

La carta de uno de los asesinos de Manzo a su hija: “Perdóname. Hice las cosas mal”

Trump insistió en que deberían ser enviados a la cárcel por sedición los demócratas que recomendaron a integrantes del ejército desobedecer órdenes "ilegales".
5

Trump exige cárcel por sedición para demócratas que pidieron a ejército desobedecerlo

6

ADELANTO ¬ Los cuerpos de mujeres seguían apareciendo. Entonces la ciudad se organizó

Detenidos en la CdMx tres personas por robar un local de venta de ropa
7

La SSC-CdMx detiene a 3 en la Cuauhtémoc; robaron mercancía valuada en 500 mil pesos

Ucrania anunció el comienzo de una crucial ronda de conversaciones con Europa y EU en Suiza para tratar los entresijos del plan de paz presentado por Trump.
8

Ucrania, EU y Europa inician en Suiza las discusiones sobre el plan de paz de Trump

Max Verstappen se impuso en la carrera del Gran Premio de Las Vegas, antepenúltima prueba del Mundial de Fórmula 1 (F1), y se acercó al liderato
9

Verstappen conquista el podio en el GP de Las Vegas; descalifican a los dos McLaren

10

Salinas Pliego promueve la ultraderecha. A él mismo lo convencieron... en su casa

El estrés puede provocar cambios significativos en los hábitos alimenticios, haciendo que algunas personas coman en exceso y otras pierdan el apetito.
11

¿Tienes hambre o es estrés? Aprende a identificarlo y frenar los antojos por ansiedad

Autoridades identificaron a Ramón Álvarez Ayala, alias “R1”, líder de una célula del CJNG, como el presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo.
12

¿Quién es el “R1”, operador del CJNG acusado de ordenar el asesinato de Carlos Manzo?