Juan Carlos Mezhua, exalcalde de Zongolica, Veracruz, es asesinado; FGE ya investiga

La FGE de Veracruz inició una carpeta de investigación por el asesinato de Juan Carlos Mezhua, exalcalde de Zongolica y líder social.

Ciudad de México, 23 de noviembre (SinEmbargo).- Juan Carlos Mezhua Campos, exalcalde del municipio de Zongolica y líder social, Veracruz, fue asesinado la mañana de hoy en la localidad de Piedras Negras. La Fiscalía General del Estado (FGE) ya investiga el hecho.

De acuerdo con reportes de lo ocurrido, el ataque armado en contra de Mezhua Campos ocurrió luego de que fuera citado a la entrada de una calera que poseía, donde se habría perpetrado el homicidio.

A través de una publicación en redes sociales, la FGE de Veracruz indicó que, a raíz del hecho, se ha iniciado una carpeta de investigación a través de la Fiscalía Especializada en Asuntos Indígenas y de Derechos Humanos, con el objetivo de esclarecer el crimen.

"En seguimiento, se encuentran en curso las diligencias correspondientes para el esclarecimiento de los hechos por parte de fiscales, peritos y policías ministeriales", indicaron las autoridades estatales.

FGE INFORMA QUE SE INVESTIGA HECHOS SUSCITADOS EN ZONGOLICA pic.twitter.com/MIljLpifdf — FGE Veracruz (@FGE_Veracruz) November 23, 2025

Por su parte, el asesinato de Juan Carlos Mezhua fue condenado por su círculo personal, quienes compartieron un mensaje en su perfil de Facebook donde lo describen como un "hombre de íntegro y de mucho oficio político, un gran ser humano".

"Con profunda tristeza informamos que han ASESINADO a nuestro líder Juan Carlos Mezhua. Repudiamos las acciones sin resultados de la Gobernadora y la Presidenta de la República. Aquí los resultados de su estrategia de Paz, cuando la única paz es para los delincuentes", indicó el mensaje.

El asesinato se dio el mismo día en que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo realizó un viaje a Veracruz con el objetivo de conmemorar el bicentenario de la consolidación de la Independencia en la Mar.

Al momento de redactar esta nota, ni la Gobernadora Rocío Nahle ni la mandataria federal han emitido algún pronunciamiento sobre este hecho que se suma a otros ocurridos en fechas recientes, como el homicidio de Pedro González, excandidato a Alcalde de San Andrés Tuxtla (también en Veracruz) y el exalcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo.