El "Cuauhtémoc" regresa a Veracruz para conmemorar 200 años de independencia marítima

Desde 1982, el Buque Escuela “Cuauhtémoc” se ha consolidado como emblema de la tradición naval mexicana, surcando los océanos del mundo y representando a México como embajador de paz, disciplina y buena voluntad ante la comunidad internacional.

Ciudad de México, 23 de noviembre (SinEmbargo).- El Buque Escuela "Cuauhtémoc" atracó este domingo en el puerto de Veracruz para conmemorar los 200 años de independencia en el mar. Fue recibido con aplausos y muestras de orgullo por la ciudadanía y por las familias de las y los marinos que aguardaban su regreso tras varios meses de navegación.

El “Cuauhtémoc” volvió a este puerto como parte de la celebración patria que reafirma la importancia de México en el ámbito naval. En ese marco, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo abordó el buque y felicitó a las y los cadetes por su retorno al país.

La mandataria federal recordó a los dos marinos que fallecieron el pasado 17 de mayo, cuando el velero colisionó con uno de sus mástiles contra el puente de Brooklyn, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos (EU).

Bicentenario de la Consolidación de la Independencia en la Mar. Veracruz, Veracruz https://t.co/mvIa8wOOY3 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) November 23, 2025

Los marinos fallecidos, América Yamilet Sánchez y Adal Jair Marcos, eran jóvenes cadetes que realizaban su proceso formativo a bordo del Buque Escuela “Cuauhtémoc”.

América Yamilet Sánchez, de 21 años y originaria de Xalapa, Veracruz, cursaba su formación en la emblemática embarcación de la Armada de México. Era reconocida por su dedicación, disciplina y compromiso naval.

Adal Jair Marcos, oriundo de San Mateo del Mar, Oaxaca, destacó por su entrega y vocación de servicio, siendo recordado con afecto por familiares y compañeros.

Ambos jóvenes formaban parte del programa de entrenamiento de la Marina Armada de México a bordo de la embarcación, el cual realizaba un recorrido internacional enmarcado en el programa "Bicentenario de la Consolidación de la Independencia en la Mar".

Es un honor acompañar a nuestra presidenta @Claudiashein y a la @SEMAR_mx ⚓️🇲🇽 en San Juan de Ulúa, conmemorando 200 años de la independencia en la mar y recordando la grandeza y valor de nuestra historia.#PorAmorAVeracruz ❤️ pic.twitter.com/SHkGmF5Ph4 — Rocío Nahle (@rocionahle) November 23, 2025

Como parte de su itinerario, la embarcación llegó a Nueva York el pasado 17 de mayo, dentro de un recorrido anual destinado a promover la amistad y la paz de México con otras naciones. Sin embargo, durante maniobras en el río East, el “Cuauhtémoc” impactó contra el puente de Brooklyn, accidente que provocó la muerte de América Yamilet Sánchez y Adal Jair Marcos, además de dejar 22 tripulantes lesionados.

Este legendario velero, conocido en la comunidad naval internacional como el Caballero de los Mares, ha transmitido conocimientos sobre las artes de la navegación, el manejo de las velas y la orientación con sextante. Asimismo, ha fortalecido la cooperación internacional y los lazos de amistad entre México y el mundo.