Presidente de Perú amenaza con entrar a Embajada de México. “No me tiembla la mano”

El mandatario peruano dejó abierta la opción de intervenir la sede diplomática mexicana si la justicia lo exige.

- Información en desarrollo

Ciudad de México, 23 de noviembre (SinEmbargo).- El Presidente de Perú, José Jerí, abrió la puerta a una posible irrupción en la Embajada de México para detener a la exprimera Ministra Betssy Chávez, investigada por el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo y recientemente puesta bajo prisión preventiva.

En una entrevista exclusiva con El Comercio, Jerí declaró: “No me limito y, si tiene que ingresarse a la Embajada mexicana, se hará. He demostrado con acciones concretas, que muchos no se lo esperaban, que no me tiembla la mano”, dijo al ser cuestionado sobre si repetiría el operativo que Ecuador ejecutó en abril pasado en la sede diplomática mexicana para capturar al exvicepresidente Jorge Glas.

La tensión entre ambas naciones escaló esta semana luego de que el Poder Judicial peruano ordenara cinco meses de prisión preventiva contra Chávez, quien se mantiene asilada en la Embajada de México.

Jerí afirmó que su gobierno aún medita los pasos a seguir, pero acusó a México de permitir un “mal uso del asilo político” y sostuvo que, si la exfuncionaria abandona la sede diplomática, será detenida de inmediato. También dijo que se tomará tiempo antes de decidir sobre el otorgamiento de un salvoconducto.