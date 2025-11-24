México da inicio a la temporada de mariposa monarca y abre 5 santuarios al público

El acompañamiento de las autoridades a las comunidades de los santuarios de la mariposa monarca forma parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, cuyo objetivo es preservar estos ecosistemas.

Ciudad de México, 23 de noviembre (SinEmbargo).- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) inauguró la temporada de hibernación de la mariposa monarca 2025-2026, en el Santuario Sierra Chincua, Angangueo, Michoacán.

"La Presidenta nos ha instruido llevar adelante el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia y trabajar ampliamente con ustedes para preservar la integridad ecosistémica de esta región porque las comunidades sólo podrán proteger esta zona si cuentan con apoyo y capacitación técnica”, comentó la titular de la Semarnat, Alicia Bárcena.

La apertura de esta temporada coincide con la instrucción presidencial de hace unas semanas de lanzar el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia que, en materia ambiental, busca fortalecer la protección y restauración del ambiente, particularmente en zonas naturales estratégicas como la Reserva de la Biósfera Mariposa Monarca.

En el Santuario de Chicua para dar inicio a la temporada de Mariposa Monarca esta incansable viajera que atraviesa más de 4000 km cada año entre 🇲🇽🇺🇸🇨🇦 #PlanMichoacanxlaPazylaJusticia pic.twitter.com/XiL2YayoVe — Alicia Bárcena (@aliciabarcena) November 23, 2025

En este sentido, Bárcena destacó que gracias a la determinación de los 121 núcleos agrarios se ha logrado cero tala clandestina en la zona núcleo; no obstante, dijo, "tenemos que cuidar también las zonas de amortiguamiento, lo que queremos es garantizar que ese corredor migratorio entre Canadá, México y Estados Unidos se proteja”, remarcó.

Por su parte, el Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, destacó la importancia de proteger los bosques de Oyamel que conforman la biosfera de la mariposa monarca

El mandatario estatal destacó la importancia de preservar los bosques de oyamel que conforman la biosfera de la mariposa monarca. De igual forma, subrayó los esfuerzos gubernamentales que realizan para mantener viva una de las migraciones más importantes del mundo y que cada temporada atrae a miles de turistas y visitantes a esta región del país.

"Las comunidades, los ejidos, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y mi gobierno seguimos conservando el bosque de la mariposa monarca, pero debemos redoblar esfuerzos para cuidar este patrimonio mundial", señaló el mandatario.

Pedro Álvarez-Icaza Longoria, comisionado nacional de Áreas Naturales Protegidas, sostuvo que “la apertura de estos santuarios en la temporada 2025-2026 refrenda el compromiso que el Gobierno de México tiene con la población de la mariposa monarca, un símbolo de migración y de renovación".

El funcionario subrayó que el trabajo de coordinación entre las comunidades que componen los santuarios de la mariposa monarca y las autoridades debe continuar para asegurar "que este proceso natural único permanezca como patrimonio de las generaciones presentes y futuras”.

Los santuarios abiertos en Michoacán son: El Rosario, Ocampo; Senguio, Senguio; y Sierra Chincua, Angangueo; y en el Estado de México, Piedra Herrada, San Mateo Almomoloa. Estos refugios permanecerán abiertos al público hasta el 31 de marzo de 2026, de 08:00 a 17:00 horas.

La travesía de la mariposa monarca es una de las migraciones más conocidas de insectos y del mundo animal, vuelan poco más de cuatro mil kilómetros, desde Estados Unidos y Canadá, hasta los bosques templados de oyamel en los límites del Estado de México y Michoacán, donde hibernan.

La Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca protege los hábitats de hibernación de esta especie, entre los que se encuentran ocho colonias y se estima 70 por ciento de su población total.