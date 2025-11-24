México da inicio a la temporada de mariposa monarca y abre 5 santuarios al público

Redacción/SinEmbargo

23/11/2025 - 8:42 pm

La Semarnat inauguró el día de ayer la temporada de hibernación de la mariposa monarca 2025-2026, en el Santuario Sierra Chincua, Angangueo, Michoacán.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Homero Gómez, el defensor de la mariposa Monarca, es hallado sin vida tras 16 días de búsqueda

La mariposa monarca duplicó su presencia en bosques de México, señalan especialistas

EU ampliará protección a las mariposas monarca; las declarará como especie amenazada

El acompañamiento de las autoridades a las comunidades de los santuarios de la mariposa monarca forma parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, cuyo objetivo es preservar estos ecosistemas.

Ciudad de México, 23 de noviembre (SinEmbargo).- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) inauguró la temporada de hibernación de la mariposa monarca 2025-2026, en el Santuario Sierra Chincua, Angangueo, Michoacán.

"La Presidenta nos ha instruido llevar adelante el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia y trabajar ampliamente con ustedes para preservar la integridad ecosistémica de esta región porque las comunidades sólo podrán proteger esta zona si cuentan con apoyo y capacitación técnica”, comentó la titular de la Semarnat, Alicia Bárcena.

La apertura de esta temporada coincide con la instrucción presidencial de hace unas semanas de lanzar el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia que, en materia ambiental, busca fortalecer la protección y restauración del ambiente, particularmente en zonas naturales estratégicas como la Reserva de la Biósfera Mariposa Monarca.

En este sentido, Bárcena destacó que gracias a la determinación de los 121 núcleos agrarios se ha logrado cero tala clandestina en la zona núcleo; no obstante, dijo, "tenemos que cuidar también las zonas de amortiguamiento, lo que queremos es garantizar que ese corredor migratorio entre Canadá, México y Estados Unidos se proteja”, remarcó.

Por su parte, el Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, destacó la importancia de proteger los bosques de Oyamel que conforman la biosfera de la mariposa monarca

El mandatario estatal destacó la importancia de preservar los bosques de oyamel que conforman la biosfera de la mariposa monarca. De igual forma, subrayó los esfuerzos gubernamentales que realizan para mantener viva una de las migraciones más importantes del mundo y que cada temporada atrae a miles de turistas y visitantes a esta región del país.

La Semarnat inauguró el día de ayer la temporada de hibernación de la mariposa monarca 2025-2026, en el Santuario Sierra Chincua, Angangueo, Michoacán.
Múltiples factores ecológicos, económicos y sociales intervienen en su singular proceso migratorio y de reproducción que involucra a tres naciones. Foto: Semarnat

"Las comunidades, los ejidos, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y mi gobierno seguimos conservando el bosque de la mariposa monarca, pero debemos redoblar esfuerzos para cuidar este patrimonio mundial", señaló el mandatario.

Pedro Álvarez-Icaza Longoria, comisionado nacional de Áreas Naturales Protegidas, sostuvo que “la apertura de estos santuarios en la temporada 2025-2026 refrenda el compromiso que el Gobierno de México tiene con la población de la mariposa monarca, un símbolo de migración y de renovación".

El funcionario subrayó que el trabajo de coordinación entre las comunidades que componen los santuarios de la mariposa monarca y las autoridades debe continuar para asegurar "que este proceso natural único permanezca como patrimonio de las generaciones presentes y futuras”.

La Semarnat inauguró el día de ayer la temporada de hibernación de la mariposa monarca 2025-2026, en el Santuario Sierra Chincua, Angangueo, Michoacán.
El fenómeno migratorio de la mariposa monarca es uno de los más largos conocidos entre los insectos, y su preservación es crucial para mantener el equilibrio ecológico de la región. Foto: Juan José Estrada Serafín, Cuartoscuro

Los santuarios abiertos en Michoacán son: El Rosario, Ocampo; Senguio, Senguio; y Sierra Chincua, Angangueo; y en el Estado de México, Piedra Herrada, San Mateo Almomoloa. Estos refugios permanecerán abiertos al público hasta el 31 de marzo de 2026, de 08:00 a 17:00 horas.

La travesía de la mariposa monarca es una de las migraciones más conocidas de insectos y del mundo animal, vuelan poco más de cuatro mil kilómetros, desde Estados Unidos y Canadá, hasta los bosques templados de oyamel en los límites del Estado de México y Michoacán, donde hibernan.

La Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca protege los hábitats de hibernación de esta especie, entre los que se encuentran ocho colonias y se estima 70 por ciento de su población total.

La Semarnat inauguró el día de ayer la temporada de hibernación de la mariposa monarca 2025-2026, en el Santuario Sierra Chincua, Angangueo, Michoacán.
Millones de estos insectos lepidópteros realizan un asombroso viaje de tres meses a lo largo de dos mil y hasta cuatro mil 500 kilómetros desde Canadá y Estados Unidos. Ingresan a México y atraviesan nueve entidades: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Querétaro, Aguascalientes, Guanajuato, San Luis Potosí e Hidalgo. Foto: Semarnat

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Rubén Martín

Las causas de la protesta del 15N

“Las protestas convocadas presuntamente por jóvenes de la llamada generación Z y contra la inseguridad después del...
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

Vallas móviles publicitarias

"Lo que es incomprensible, se mire desde donde se mire, es que permitan la existencia de las...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Susan Crowley

Hay de películas a películas

"Las películas, cuando son buenas, se convierten en un espejo de la sociedad. Todas las sociedades vistas...
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

Dignificar nuestro periodismo

"El sino del escorpión se dio a la terea de leer los trabajo reconocidos por el Consejo...
Por Alejandro De la Garza
+ Sección

Opinión en Video

Altanería digital
Por Muna D. Buchahin

Altanería digital

¿Quiénes nos matan, quiénes nos salvan?
Por Alejandro Calvillo

¿Quiénes nos matan, quiénes nos salvan?

¿Por qué han fracasado las marchas de las derechas?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Por qué han fracasado las marchas de las derechas?

Donald Trump y los golpistas traidores a la Patria
Por Pedro Mellado Rodríguez

Donald Trump y los golpistas traidores a la Patria

La inseguridad
Por Lorenzo Meyer

La inseguridad

El PRIAN se vuelve violento
Por Fabrizio Mejía Madrid

El PRIAN se vuelve violento

Si tumbaran a Maduro ¿quién seguiría?
Por Juan Carlos Monedero

Si tumbaran a Maduro ¿quién seguiría?

Los errores tácticos de la (presunta) generación Z
Por Mario Campa

Los errores tácticos de la (presunta) generación Z

El sentido común y la locura
Por Óscar de la Borbolla

El sentido común y la locura

La oposición violenta
Por Álvaro Delgado Gómez

La oposición violenta

+ Sección

Galileo

Qué son y para qué sirven las huellas dactilares

Huellas dactilares: Todos las tenemos, pero ¿por qué y para qué sirven realmente?

El estrés puede provocar cambios significativos en los hábitos alimenticios, haciendo que algunas personas coman en exceso y otras pierdan el apetito.

¿Tienes hambre o es estrés? Aprende a identificarlo y frenar los antojos por ansiedad

Niños van a la escuela

¿Contar con los dedos mejora la habilidad matemática en niños? Estudio así lo sugiere

León en la Reserva Nacional Masai Mara, en Kenia. Foto: Han Xu, Xinhua

El cerebro responde a la vida diaria como si fuera una selva, según estudio de Zúrich

Parea de la tercera edad en el IMSS

CDINC de Barcelona señala cuándo hay riesgo de Alzhéimer por un fallo de la memoria

El cáncer de próstata se ha consolidado como uno de los principales desafíos de salud pública masculina; la detección temprana es clave para evitar la muerte.

5 claves para detectar el cáncer de próstata, segunda causa de muerte en hombres

Fumar

Expertos de EU concluyen que incluso "fumar poco" tiene consecuencias para el corazón

Los simios, y probablemente también los neandertales, ya se besaban hace unos 21 millones de años, sugirieron científicos de la Universidad de Oxford.

Los primates y neandertales se besaban desde hace 21 millones de años, revela estudio

Investigaciones han comenzado a desmantelar el mito del vino como elixir de salud; incluso el consumo moderado de alcohol conlleva riesgos significativos.

El vino no es tan beneficioso para la salud como se creía, revelan investigaciones

Paciente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

Cáncer de páncreas va en aumento; conoce los síntomas silenciosos de esta enfermedad

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Transportistas anunciaron que este lunes 24 de noviembre llevarán a cabo un megabloqueo en al menos 20 estados para exigir a las autoridades mayor seguridad.
1

Transportistas preparan megabloqueo: Conoce cuándo y dónde para prevenir tus salidas

La carta de uno de los asesinos de Manzo a su hija: “Perdóname. Hice las cosas mal”
2

La carta de uno de los asesinos de Manzo a su hija: “Perdóname. Hice las cosas mal”

3

Salinas Pliego promueve la ultraderecha. A él mismo lo convencieron... en su casa

4

Presidente de Perú amenaza con entrar a Embajada de México. “No me tiembla la mano”

Petróleos Mexicanos (Pemex) aclaró este domingo que no tiene ninguna relación contractual con las empresas de Raúl Rocha, copropietario de Miss Universo.
5

Pemex dice que no se mete en Miss Universo ni tiene contrato actual con su presidente

Trump critica a Zelenski mientras su equipo impulsa plan de paz con Rusia.
6

Trump recrudece críticas contra Zelenski mientras avanza su plan de paz con Rusia

Coca-Cola se opone desde hace años a políticas a favor de la salud pública.
7

México es el país con más casos nuevos de diabetes por tomar refresco, revela estudio

Elementos de la SSC de la CdMx detuvieron a un sujeto señalado por agredir con un cuchillo en el interior de una escuela a un profesor de educación física.
8

Maestro defiende a un menor y es acuchillado en la GAM; la SSC-CdMx detiene a agresor

Juan Carlos Mezhua, exalcalde de Zongolica, Veracruz, es asesinado
9

Juan Carlos Mezhua, exalcalde de Zongolica, Veracruz, es asesinado; FGE ya investiga

El director de Desarrollo Rural del Gobierno Municipal de Leonardo Bravo (Chichihualco), Rafael Encarnación Ramírez, fue asesinado a balazos la tarde de ayer.
10

Rafael Encarnación, director de Desarrollo Rural guerrerense, es asesinado a balazos

El PAN dice que no descarta a Salinas Pliego como su candidato presidencial para 2030
11

El PAN dice que no descarta a Salinas Pliego como su candidato presidencial para 2030

Integrantes de la Sección 22 de la CNTE irrumpieron en un evento encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Oaxaca para protestar.
12

VIDEO ¬ CNTE irrumpe discurso de Sheinbaum en Oaxaca; asistentes responden con apoyo

En Guerrero 4 presuntos narcomenudistas fueron detenidos, mientras que en Puebla se hallaron los cuerpos de tres personas en una carretera.
13

En Guerrero detienen a 4 sujetos con drogas; en Puebla, hallan 3 cuerpos sin vida

14

ADELANTO ¬ Los cuerpos de mujeres seguían apareciendo. Entonces la ciudad se organizó

15

Altanería digital

Destacadas

Ver sección
Destacadas
La Semarnat inauguró el día de ayer la temporada de hibernación de la mariposa monarca 2025-2026, en el Santuario Sierra Chincua, Angangueo, Michoacán.
1

México da inicio a la temporada de mariposa monarca y abre 5 santuarios al público

Trump critica a Zelenski mientras su equipo impulsa plan de paz con Rusia.
2

Trump recrudece críticas contra Zelenski mientras avanza su plan de paz con Rusia

El director de Desarrollo Rural del Gobierno Municipal de Leonardo Bravo (Chichihualco), Rafael Encarnación Ramírez, fue asesinado a balazos la tarde de ayer.
3

Rafael Encarnación, director de Desarrollo Rural guerrerense, es asesinado a balazos

Petróleos Mexicanos (Pemex) aclaró este domingo que no tiene ninguna relación contractual con las empresas de Raúl Rocha, copropietario de Miss Universo.
4

Pemex dice que no se mete en Miss Universo ni tiene contrato actual con su presidente

El Buque Escuela "Cuauhtémoc" atracó este domingo en el puerto de Veracruz para conmemorar los 200 años de independencia en el mar; fue recibido con alegría.
5

El "Cuauhtémoc" regresa a Veracruz para conmemorar 200 años de independencia marítima

6

Presidente de Perú amenaza con entrar a Embajada de México. “No me tiembla la mano”

Ante la petición de conservadores para que EU intervenga en México, Sheinbaum dijo que "no triunfa quien busca apoyo extranjero cuando no tiene apoyo interno".
7

Sheinbaum: ”No triunfa quien busca apoyo extranjero cuando no tiene apoyo interno”

Transportistas anunciaron que este lunes 24 de noviembre llevarán a cabo un megabloqueo en al menos 20 estados para exigir a las autoridades mayor seguridad.
8

Transportistas preparan megabloqueo: Conoce cuándo y dónde para prevenir tus salidas

Juan Carlos Mezhua, exalcalde de Zongolica, Veracruz, es asesinado
9

Juan Carlos Mezhua, exalcalde de Zongolica, Veracruz, es asesinado; FGE ya investiga

Coca-Cola se opone desde hace años a políticas a favor de la salud pública.
10

México es el país con más casos nuevos de diabetes por tomar refresco, revela estudio

En Guerrero 4 presuntos narcomenudistas fueron detenidos, mientras que en Puebla se hallaron los cuerpos de tres personas en una carretera.
11

En Guerrero detienen a 4 sujetos con drogas; en Puebla, hallan 3 cuerpos sin vida

La carta de uno de los asesinos de Manzo a su hija: “Perdóname. Hice las cosas mal”
12

La carta de uno de los asesinos de Manzo a su hija: “Perdóname. Hice las cosas mal”