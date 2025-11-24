Trump recrudece críticas contra Zelenski mientras avanza su plan de paz con Rusia

Redacción/SinEmbargo

23/11/2025 - 8:01 pm

Trump critica a Zelenski mientras su equipo impulsa plan de paz con Rusia.

Las conversaciones seguirán este lunes en Ginebra, donde mediadores intentarán cerrar una propuesta conjunta entre Estados Unidos y aliados europeos, antes de presentarla, con posibles ajustes al plan de paz de Trump.

Ciudad de México, 23 de noviembre (SinEmbargo).- El Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, recrudeció este domingo sus críticas contra Volodímir Zelenski al asegurar que el gobierno ucraniano “no ha mostrado ninguna gratitud” hacia los esfuerzos de Washington para impulsar un acuerdo de paz con Rusia, incluso mientras su equipo afirma que las negociaciones avanzan como nunca.

Las declaraciones del mandatario estadounidense coincidieron con una intensa ronda de contactos en Ginebra, donde su Secretario de Estado y Asesor de Seguridad Nacional en funciones, Marco Rubio, sostuvo reuniones con delegaciones de Ucrania y representantes europeos para revisar el polémico plan de paz de 28 puntos impulsado por la Casa Blanca.

El proyecto ha generado fuertes reservas entre Kiev y sus aliados, pues plantea la cesión de territorios ocupados por Moscú y la reducción del tamaño del ejército ucraniano. Aún así, Rubio aseguró que las negociaciones registraron su “día más productivo” desde que inició el proceso.

Rubio señaló que, en las últimas 96 horas, se han discutido casi todos los puntos del documento y que varias discrepancias se encuentran ya en fase de afinación técnica o “semántica”. Si bien aún no hay acuerdo, afirmó que las partes están “mucho más lejos que esta mañana y que hace una semana”.

También admitió que ningún avance es definitivo sin la aprobación directa de los Presidentes de Ucrania y Rusia, pero sostuvo que las delegaciones ya trabajan sobre un “producto conjunto” que incorpora sugerencias europeas y consideraciones de seguridad esenciales para Kiev.

Mientras su equipo negociaba, Trump publicó un mensaje en Truth Social acusando a los “líderes ucranianos” de no valorar los esfuerzos de Estados Unidos, al tiempo que reprochó que Europa “siga comprando petróleo ruso”.

El mandatario republicano incluso insinuó que la invasión de 2022 pudo evitarse si Zelenski y el entonces Presidente estadounidense Joe Biden “hubieran actuado de manera correcta y con firmeza”.

Desde Kiev, Zelenski ofreció una valoración moderada pero positiva. Aseguró que la diplomacia “se ha reactivado” y que hay señales de que el equipo de Trump “nos escucha”. Subrayó que cualquier acuerdo debe garantizar una paz duradera y respetar a quienes han perdido la vida en defensa del país.

El jefe negociador ucraniano, Andrei Yermak, coincidió en que la jornada fue “muy productiva”, aunque recalcó que sólo un plan que brinde garantías de seguridad reales será aceptable para su gobierno.

Las conversaciones continuarán el lunes en Ginebra, donde los mediadores buscarán concretar una propuesta conjunta entre Estados Unidos y los aliados europeos antes de presentarla formalmente a Kiev y Moscú.

El plan de paz de Trump, que por ahora divide opiniones dentro y fuera de Ucrania, se mantiene como la base de discusión, aunque con ajustes que podrían redefinir su alcance en los próximos días.

