Call of Duty: Black Ops 7, uno de los mejores modo zombies de los últimos años

Entre los aspectos a destacar del juego están las mejoras y los cambios que ha sufrido en la movilidad de los personajes y la adición de armas.

Ciudad de México, 24 de noviembre (SinEmbargo).- Un año más, una entrega más de Call of Duty. Ya conocemos los diferentes lanzamientos entre la saga de Modern Warfare y Black Ops, este año es el turno de esta última, la cual representa la octava entrega canónica de la serie, que comenzó en el ya lejano 2008 con Call of Duty: World at War, catapultando a la saga por un modo de juego que se convertiría en insignia de cada lanzamiento: el modo zombies.

Con el paso del tiempo la historia de Call of Duty se volvió característica, por sus personajes y trama, algo que, lastimosamente se ha perdido entrega tras entrega, ha sido claro el enfoque en el modo multijugador y zombies. Probablemente estamos frente al modo historia con menos importancia de los últimos años, algo que ya vivió la saga de Modern Warfare y que logró componer, ahora es turno de Black Ops 7.

Falta de atención a la historia

Primero que nada, el modo historia, que más que parecer que existe dentro de su propio universo, está obligado a girar alrededor de los demás modos de juego, se perdió la sensación de las operaciones especiales, de girar alrededor de una trama centrada en un terrorista mundial que amenaza al pueblo de Estados Unidos y el toque de Hollywood con cinematográficas y momentos plagados de acción.

De alguna manera parece una secuela de Black Ops II, con el regreso de Raúl Menéndez y David Mason, todo esto nos lleva a enfrentar a una empresa de tecnología, conocida como The Guild, sin embargo, no termina de sentirse como una campaña usual de Call of Duty.

Movilidad y armas

La campaña sirve muchísimo para familiarizarnos con la nueva movilidad, las nuevas armas y algunos escenarios que vemos como mapas en el modo multijugador.

Uno de los pilares principales del juego son las mejoras y los cambios que ha sufrido en la movilidad de los personajes y la adición de armas, el “omnimovimiento” ha sido mejorado y vaya de qué manera, probablemente es uno de las ambiciones más grandes de la saga, el poder deslizarnos hacía un lado y apuntar hacia otro, brincar o aventarnos al piso con la libertad de movimiento y visibilidad solo le dan un sentido más frenético al combate y es maravilloso.

Por el lado de las armas, tenemos una gran cantidad de adiciones, para todos los gustos, desde rifles de asalto, francotiradores, SMG, escopetas y mucho más, tal vez, alguna necesitan un poco más de balance, pero al final del día, lo que hace un modo multijugador son los constantes cambios que se hacen a lo largo del tiempo de vida del juego; los mapas son divertidos, dinámicos y diferentes, podríamos esperar ver más a futuro.

Por si eso no fuera poco, hay un cambio que muchos agradecerán: se ha eliminado el Skill based matchmaking, lo que representa un gran paso hacia la diversión principalmente, ya que, tanto podemos tener partidas que sean extremadamente sencillas, como otras bastante desafiantes, pero siempre con esa variación que simplemente hace la diferencia de entrar a partidas donde siempre existe el mayor desafío posible, limitando tu jugabilidad y probablemente terminando harto de jugar siempre el mismo tipo de partida.

Modo Zombies

El modo zombies, probablemente sea el mejor modo de juego que tiene esta entrega, así como uno de los mejores modos zombies en toda la historia de la saga, se siente revolucionado, con un sentido y propósito mucho más marcado y sobre todo, increíblemente divertido. Este modo ha sufrido cambios año tras año, desde ser un simple modo de soportar oleadas de zombies, conseguir armas y perks, hasta el hecho de tener su propia historia, avanzar entre mapas bastante amplios y realizar tareas que representan un desafío más allá de simplemente matar zombies. Black Ops 7 tiene un poco de todo esto y es la cereza del pastel.

Black Ops 7 es una entrega que empieza a carecer de un alma en su totalidad, no existe el mismo esfuerzo en la creación de cada modo de juego y se nota, sin embargo, logra cumplir con lo que realmente nos importa, que es el modo multijugador y el modo zombies, habrá que ver hasta cuándo es suficiente.