Evento de "El Bogueto" y "Maestro Shifu" genera caos; deja 3 detenidos y 5 lesionados

El acto masivo desbordó las inmediaciones del Monumento a la Revolución con miles de seguidores, lo que provocó caos vial, daños a puestos comerciales y dejó personas lesionadas.

Ciudad de México, 23 de noviembre (SinEmbargo).- Un evento convocado en el Monumento a la Revolución por el cantante "El Bogueto" y el streamer Adriano Zendejas, también conocido como "Maestro Shifu", terminó en un caos vial y provocó el atropellamiento de cinco personas.

La concentración provocó cortes viales en las inmediaciones de la Plaza de la República y tensión entre los participantes y vecinos de la colonia Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc.

Alrededor de las 15:00 horas se cerró la circulación en la calle de Valentín Gómez Farías, entre Insurgentes y Plaza de la República, debido a la alta afluencia de simpatizantes que se aglomeraron en torno al influencer.

GUAMAZOS, ARROLLADOS, DETENIDOS… en el EVENTO del BOGUETO y MAESTRO SHIFU

El evento q organizaron para regalar gorras terminó con broncas.

Agredieron a comerciantes, vandalizaron un auto.

Los de ese auto acabaron detenidos por arrollar a 5.@SSC_CDMX aseguró 98 motos, 1 racer… pic.twitter.com/e2PvBm7GyP — Carlos Jiménez (@c4jimenez) November 23, 2025

Zendejas convocó a sus seguidores con la intención de convivir y promover su línea de gorras deportivas; sin embargo, la masiva asistencia derivó en momentos de tensión: comercios vandalizados y mercancías dañadas, cierre de vialidades, tránsito colapsado en la zona, connatos de violencia y cinco personas arrolladas por un automovilista que intentó salir del caos generado.

La Policía capitalina informó en un comunicado que el conductor del vehículo aceleró la marcha y atropelló a cinco asistentes, por lo que los uniformados solicitaron los servicios de emergencia. Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) acudieron al lugar para brindar atención y diagnosticaron a los lesionados con heridas dermoabrasivas y policontundidos.

Los tres jóvenes que viajaban en el automóvil fueron detenidos, informados de sus derechos y presentados, junto con la unidad, ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación jurídica.

“GRACIAS a ESOS PINCHES PUTOS nos VINIERON a TIRAR los PUESTOS”

Así le fue a comerciantes en el Monumento a la Revolución por el evento q organizaron El Bogueto y Maestro Shifu.

Pérdidas para trabajadores, personas golpeadas, arrolladas, 3 detenidas, @SSC_CDMX aseguró 98 motos… pic.twitter.com/85L1RZZW9f — Carlos Jiménez (@c4jimenez) November 24, 2025

Adriano Zendejas, de 29 años, cuenta con una trayectoria marcada por su presencia en la televisión mexicana desde temprana edad, dentro del ámbito del entretenimiento y el espectáculo. Ha participado en telenovelas y comerciales publicitarios.

Durante su infancia y adolescencia, Zendejas apareció en diversas producciones que le dieron notoriedad, entre ellas "Marina", "Juro que te amo", "La fuerza del destino", "La rosa de Guadalupe", "Como dice el dicho" y "Que te perdone Dios".