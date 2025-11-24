Autoridades federales detienen a 15 integrantes de un grupo criminal en 4 estados

Autoridades ejecutaron órdenes de cateo en la CdMx, Edomex, Morelos y Puebla para desarticular una célula delictiva vinculada con homicidios, narcomenudeo y tráfico de armas.

Ciudad de México, 24 de noviembre (SinEmbargo).- El Gabinete de Seguridad del Gobierno federal informó este lunes que 15 presuntos integrantes de un grupo criminal fueron detenidos como resultado de un operativo implementado por autoridades en cuatro estados del centro de la República.

En un comunicado, el organismo detalló que fuerzas de seguridad ejecutaron 15 órdenes de cateo en la Ciudad de México (CdMx), Estado de México (Edomex), Morelos y Puebla, con el objetivo de desarticular una célula delictiva vinculada con homicidios, narcomenudeo y tráfico de armas.

Cabe destacar que entre las personas detenidas durante dicha acción se encuentran seis sujetos que cuentan con órdenes de aprehensión por delincuencia organizada, así como dos de los líderes de la organización criminal, identificados como Isaí Gabriel “N”, alias “El Carnal”, e Ignacio “N”, alias “Pelayo”.

Derivado de las labores de investigación realizadas por instituciones que conforman el Gabinete de Seguridad, un Juez de Control concedió 15 órdenes de cateo para intervenir inmuebles presuntamente vinculados con un grupo criminal: tres en Puebla, seis en Morelos, cinco en Estado de México y uno en la capital del país.

Como resultado de dicho operativo, autoridades lograron la detención de 15 personas que presuntamente son miembros del grupo criminal, incluyendo a seis que contaban con órdenes de aprehensión por crimen organizado, así como dos líderes de la organización.

Además, se aseguraron diversas dosis de droga, siete armas, cartuchos, vehículos de alta gama, un racer, cinco motocicletas, dos cuatrimotos, 68 equipos telefónicos, equipo táctico, de radiocomunicaciones y cómputo, dinero en efectivo y como 14 inmuebles. Se estima que el valor de lo incautado asciende a cerca de 97 millones de pesos.

Las 15 personas detenidas, junto con todo lo asegurado, fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien se encargará de integrar la carpeta de investigación y definir la situación jurídica de las personas detenidas.

En el operativo que llevó a la detención de 15 presuntos integrantes de un grupo criminal participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN).