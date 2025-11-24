De las Heras: 62% de mexicanos cree que agitadores de la marcha "GenZ" fueron pagados

Una encuesta de De las Heras mostró que una mayoría consideró que el grupo de manifestantes fue pagado para provocar; una mayoría también considera que el Gobierno de Sheinbaum no reprime y liga la marcha con la Marea Rosa de la oposición.

Ciudad de México, 24 de noviembre (SinEmbargo).– Una mayoría de mexicanos considera que el grupo de manifestantes que cometió actos de violencia y atacó a la policía en la marcha del pasado 15 de noviembre la llamada "Generación Z" fue pagada, de acuerdo con una encuesta de De las Heras.

Cuestionados sobre si el grupo de manifestantes fue pagado para provocar, el 62 por ciento respondió que sí, mientras que el 20 por ciento dijo que no. El 18 por ciento restante respondió que no sabe.

Además, el 51 por ciento señaló al mismo grupo de manifestantes como los responsables de comenzar los ataques. El 21 por ciento señaló a la policía y el 28 por ciento respondió que no sabía.

La movilización de la llamada "Generación Z" del 15 de noviembre pasado quedó marcada por los enfrentamientos que se dieron entre elementos de la policía capitalina y civiles que intentaron retirar las vallas que protegían el Palacio Nacional. Hay 18 detenidos por este caso: tres de ellos están siendo procesados y cinco más recibieron la medida de prisión preventiva. Las acusaciones van desde lesiones hasta tentativa de homicidio.

Por su parte, cinco policías siguen internados. Los enfrentamientos entre uniformados y manifestantes que intentaron derribar las vallas que protegían al Palacio Nacional había dejado un saldo de 100 elementos lesionados, de los cuales 40 fueron hospitalizados en un primer momento.

Un 39 por ciento de los encuestados señaló que la actuación de la policía capitalina fue "justa". Un 28 por ciento la calificó de "excesiva", mientras que el 15 por ciento la llamó "débil". Un 18 por ciento contestó que no sabía.

A su vez, en general, un 78 por ciento dijo que estaba enterado de las marchas convocadas en la capital del país y en diversas ciudades de la República y del extranjero, supuestamente organizadas por la "Generación Z", mientras que el 22 por ciento, poco más de un quinto de los encuestados, señaló que no sabía.

Ligan la marcha de la Generación Z con Marea Rosa, dice la encuesta

La encuesta de De las Heras halló también que un tercio de los encuestados (33 por ciento) liga la marcha de la supuesta Generación Z con la oposición de derecha, en específico, con la Marea Rosa, a quien señalan de organizar también esta manifestación.

Un 36 por ciento, sin embargo, respondió que no sabía quién la había organizado. Y es que, a pesar de que existe una cuenta en redes sociales que convoca a las marchas y publica pliegos petitorios, el movimiento no tiene líderes claros y los personajes que han sido ligados con este esfuerzo están relacionados con el PRIAN y con la Marea Rosa.

Además, una mayoría, el 53 por ciento, señaló que el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum no reprime la libertad de expresión. Un 38 por ciento señaló que sí reprime la libertad de expresión. El 9 por ciento restante contestó que no sabe.

La encuesta de De las Heras se realizó a nivel nacional de forma telefónica entre el 19 y el 20 de noviembre a personas mayores de 18 años con credencial de elector y que cuentan con línea telefónica fija. Fueron mil entrevistas efectivas.

"Gen Z" 2.0 fracasa sin presencia de PRIAN ni Marea Rosa

El jueves pasado, 20 de noviembre, una segunda manifestación de este tipo fracasó en la Ciudad de México. Ni “Generación Z” ni opositores políticos. En el Ángel de la Independencia, desde donde partiría un contingente, apenas se reunieron unas cuantas personas. En tanto, en Ciudad Universitaria, en donde también se convocó a otra movilización, las inmediaciones lucieron desiertas desde las primeras horas de este jueves.

Alrededor de las 11:00 horas un contingente de alrededor de 100 personas salió del Ángel para llegar hasta “donde puedan”. Este mismo día, la Presidenta Claudia Sheinbaum encabezó el acto y desfile militar por el Aniversario de la Revolución Mexicana el cual se realiza en el Zócalo de la Ciudad de México.

A diferencia del sábado 15 de noviembre, a la protesta no acudió el PAN ni la marea rosa. Y, a diferencia del 15N, solo son unas decenas que portan banderas de México y de One Piece.