EN VIVO

Megabloqueo de transportistas se desarrolla en múltiples vialidades de la República

Redacción/SinEmbargo

24/11/2025 - 11:05 am

Megabloqueo de transportistas se desarrolla en múltiples vialidades de la República

Como se tenía previsto, transportistas de todo el país realizaron un megabloqueo en vialidades de múltiples estados, provocando afectaciones a un enorme número de automovilistas.

Ciudad de México, 24 de noviembre (SinEmbargo).- Diversas vialidades del país registran bloqueos organizados por transportistas, quienes se movilizaron para exigir a las autoridades que refuercen sus acciones para combatir la inseguridad en autopistas, así como para frenar las extorsiones por parte de grupos del crimen organizado.

Desde tempranas horas comenzó a reportarse la presencia de camiones en carreteras del Estado de México, Jalisco, Tamaulipas, Guanajuato y otros puntos de la República, que han afectado a cientos de automovilistas.

Ante la movilización el Gobierno de la República ha reafirmado su apertura a dialogar con los transportistas para discutir las exigencias que plantean y llegar a acuerdos sin afectar a la población.

Actualizaciones en vivo

