Claudia afirma que Perú violaría todas las leyes internacionales si entra a Embajada

Claudia Sheinbaum recalcó que la exprimera Ministra de Perú, Betssy Chávez, tiene derecho a solicitar asilo político a México.

Ciudad de México, 24 de noviembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo advirtió este lunes que si el Gobierno de Perú ordena la entrada de autoridades a la Embajada de México para detener a la exprimera Ministra Betssy Chávez estaría violando todas las leyes internacionales.

El pasado fin de semana, el Presidente peruano José Jeri declaró que su gobierno no descarta la posibilidad de irrumpir en la sede diplomática mexicana para llevar a cabo el arresto de la exfuncionaria peruana, investigada por el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo.

Ante esta amenaza, la mandataria advirtió que si las fuerzas de seguridad peruanas ingresan por la fuerza a la Embajada mexicana "violaría todas las leyes internacionales".

"El asunto es si se comete una irregularidad internacional, una violación a la soberanía. Podemos tener diferencias, pero siempre en el marco de la ley internacional", apuntó Sheinbaum.

La Presidenta recalcó que Betssy Chávez tiene derecho a solicitar asilo al Gobierno mexicano, lo cual está reconocido por las leyes internacionales en materia de derechos humanos.

Finalmente, la mandataria mexicana hizo un llamado para mantener el diálogo y recordó que el gobierno peruano fue el que decidió interrumpir la relación binacional, e incluso declarar a Sheinbaum como persona non grata, en represalia por asilar a la exprimera Ministra.

"Se pueden tener diferencias y se opina. Ellos tomaron la decisión de romper relaciones con México, pero una intervención en la Embajada estaría fuera de toda norma", dijo.