Infonavit avanza con la entrega de viviendas y reestructura "créditos impagables"

El Infonavit dio a conocer el avance de la construcción y entrega de viviendas, acorde con las metas del año, y la reestructuración de "créditos impagables".

Ciudad de México, 24 de noviembre (SinEmbargo).– El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) dio a conocer este lunes el avance en la entrega de viviendas, así como la reestructuración de créditos impagables de sexenios anteriores y la facilidad que ahora tienen sus derechohabientes para obtener créditos hipotecarios con menos requisitos.

Entre noviembre y diciembre de 2025, Vivienda para el Bienestar entregará más de seis mil viviendas a familias mexicanas: cuatro mil 871 por parte de Infonavit y mil 530 de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi): son seis mil 051 viviendas en total. Actualmente, 345 mil 817 casas están en proceso; representan 90 por ciento de avance en la meta anual.

Con respecto a la entrega de viviendas, Octavio Romero, director del Infonavit, dio a conocer en la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum que son en 19 estados y 39 municipios donde se han entregado estas casas. A partir de enero y en adelante, añadió, se van a incrementar el número de viviendas. Este año, las entidades más beneficiadas serán Tamaulipas (mil 395), Quintana Roo (672) y Nuevo León (646).

"Con respecto a la meta del sexenio de construir un millón 200 mil viviendas, hasta noviembre llevamos 259 mil 666 viviendas contratadas, cerraremos este año con poco más de 300 mil viviendas. El próximo año tenemos proyectos que consideramos viables por el orden de 400 mil viviendas más", informó Romero.

El Infonavit reduce requisitos para crédito hipotecario, ¿cuáles son?

El director del Infonavit destacó además que se han modificado los requisitos para otorgar créditos, pues antes eran entre 25 y 30 requisitos. "Había que sumar mil o80 puntos, pero ya lo simplificamos por orden de la Presidenta Claudia Sheinbaum", señaló.

Ahora, hay tres condiciones: una, ser derechohabiente; otra, que ganen entre uno y dos salarios mínimos; y la tercera, que no tengan crédito hipotecario vigente. "Prácticamente se iguala el precio con el promedio del crédito, ya no tiene que andar buscando dinero en otro lado para completar", destacó Romero.

El funcionario indicó que incluso los jóvenes de 18 años o más que tengan seis meses de estar cotizando ya tienen derecho a una vivienda. "Ya estamos entregando, nos da mucho gusto, gente joven, que ya adquiere sus viviendas al igual que derechohabientes de mucho tiempo, que no tenía esperanzas de acceder a una vivienda y ahora ya se les están entregando", presumió.

Este año se reestructurarán todos los "créditos impagables"

Octavio Romero también informó en la conferencia de la Presidenta Sheinbaum sobre los llamados "créditos impagables" de los sexenios del PRIAN: se trata de seis millones 563 mil créditos del Infonavit, previos al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que cobraban excesivamente.

Eso, indicó el titular del Infonavit, se reflejaba en el índice de morosidad: mientras que los créditos otorgados durante el sexenio de López Obrador tenían un índice de impagos del 3.3 por ciento, los "créditos impagables" de sexenios anteriores llegaban al 42 por ciento.

"Ya resolvimos eso, Hay 915 mil créditos que se reestructuraron con beneficios adicionales; un programa que se llama ‘Paga lo justo’, que, hasta julio, dejó 500 mil adicionales; y una solución integral que, a noviembre, corrigió un millón 085 mil de créditos. Es decir, son dos millones 500 mil créditos reestructurados, ya la gente puede pagarlos", destacó Romero.

"De aquí a diciembre vamos a completar los cuatro millones 856 mil, queda resuelta esta cartera impagable", previó el director del Infonavit.

Por su parte, Jabnely Maldonado Meza, Vocal ejecutiva del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste), dio a conocer que en el marco del Programa de Justicia Social que se emite y liquida los créditos, "hay un avance en la primera y segunda etapa de 242 mil 812 personas beneficiarias; decirles que tenemos una meta de 400 mil".

"Hemos avanzado e la entrega de constancias de finiquito, avanzamos en 24 entidades, se están entregando más de 133 mil cartas de beneficio del Programa de Justicia Social. Es un avance de 55 mil 320 cartas que llegan a las personas pensionadas y jubiladas. Pedimos que sigan actualizando sus datos, es la llave para los beneficios: que se liquiden créditos, se reestructuren los créditos, condonación de intereses y por lo tanto de adeudo vencido, quitas y ajuste en la obligación de pago", concluyó.