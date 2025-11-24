El "bloque negro" es una táctica de lucha que derecha e izquierda han usado: Illades

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez

24/11/2025 - 1:09 pm

El "bloque negro" es una táctica de lucha que derecha e izquierda han usado: Illades

Artículos relacionados

Artículos relacionados

No es un “bloque negro”: hay 18, varios muy radicales, dicen agencias de inteligencia

El “bloque negro” es más feroz cada año. La CdMx lo documenta, pero no lo neutraliza

Universidades de todo el país se volvieron nido de los “bloques negros” radicalizados

El investigador y doctor Carlos Illades habló con “Los Periodistas”, en el Canal 11, sobre el "bloque negro", una táctica de protesta que ha sido adoptada históricamente por diversos grupos, tanto de izquierda como de derecha. Illades sitúa el origen del "bloque negro" en los movimientos ecologistas europeos de la década de 1980, destacando su posterior uso por parte de grupos anarquistas, nihilistas y otros, facilitado por el anonimato que proporcionan las capuchas. Además, explora las diferencias ideológicas del anarquismo contemporáneo, particularmente la búsqueda de una "anarquía sin utopía" y el desafío que representa para las autoridades la identificación de los grupos que emplean esta estrategia en distintas movilizaciones.

Ciudad de México, 24 de noviembre (SinEmbargo).– El “bloque negro” es una táctica de lucha de la que se han apropiado desde muchos años distintos grupos, tanto de derecha, como de izquierda, planteó el investigador y doctor, Carlos Illades, conocido por sus distintos libros sobre la izquierda.

“El ‘bloque negro’ surge desde los 80 del siglo pasado, tiene que ver con los movimientos ecologistas en Europa y después van usando esa táctica grupos anarquistas, nihilistas o incluso pueden ser porros, etcétera, porque como están encapuchados los que se manifiestan, entonces pueden hacer uso cualquier persona o cualquier grupo”, ahondó Illades en entrevista con “Los Periodistas” en el Canal 11.

Carlos Illades expuso que en primer lugar, el “bloque negro” es una táctica de lucha que distintos grupos pueden manejar, y en un segundo aspecto refirió que México al ser un país cruzado por la violencia “sería extraño que los que se manifiestan, en el sentido que sea, no recurran a ella”.

“Yo no digo que sea lo mejor, que sea lo más legítimo, ni que se justifique, pero que estemos hablando hoy del ‘bloque negro’ quiere decir que que la violencia paga, la violencia es lo que es objeto de reflexión, de censura y es finalmente algo que es eficaz. Entonces sería otra cosa que me gustaría importante dejar clara, un país que tiene los niveles de violencia que tiene México en distintos órdenes, pues sería extraño que no se usara como un instrumento político”, apuntó el doctor Illades.

Illades explicó que esta táctica del “bloque negro” se comenzó a emplear desde el siglo pasado para proteger a los manifestantes de los ataques de la policía. “El cambio que hemos visto desde hace mucho tiempo es que vayan directamente a atacar a los policías. En principio era para proteger a los manifestantes de la violencia del Estado. Ahora, podemos ver las movilizaciones feministas, pues también pueden ser agresivas, y no son exactamente los mismos que vimos el 15 de noviembre o los que vimos el 2 de octubre. Por eso digo que es una táctica que pueden emplear varios grupos”.

El doctor Carlos Illades refirió que en México se empieza a hablar de “bloque negro” desde más o menos 2004, aunque desde antes ya empiezan a aparecer los encapuchados cuando el Jefe de Policía en el entonces DF, Marcelo Ebrard, los menciona.

“Entonces son unos encapuchados que salen. Ahora bien, grupos anarquistas en México los emplearon de manera importante en los siguientes años y esos grupos anarquistas incluso sumados o como parte de redes grandes italianas, griegas, etcétera. Incluso hubo un congreso anarquista en Ciudad Universitaria en el auditorio llamado Che Guevara en finales de 2012 y 2013, el cual fue un congreso mundial. Entonces, no es que hayan aparecido ahora ni hace poco”.

El investigador e historiador de izquierdas sostuvo que cuando se trata de grupos anarquistas, los de ahora buscan una anarquía sin utopía. “Antes la anarquía tenía un proyecto, incluso cuando recurrían a la violencia era en función de un proyecto a futuro. El anarquismo contemporáneo y concretamente el que se llama anarquismo insurreccional lo que se plantea es el ahora. Es decir, ya no hay un futuro claro, si nosotros quisiéramos determinar el futuro estaríamos atacando la libertad de los futuros militantes, porque estamos imponiéndoles nuestro proyecto, y entonces cada acto es un fin en sí mismo.

El problema, ahondó, tiene que ver con el uso de las capuchas pues en la historia de las izquierdas fue una victoria ser públicos, dejar de ser encapuchados. Por lo mismo la presencia pública era muy importante. “Como en su origen estos movimientos, digamos, en su enfrentamiento con el Estado para protegerse decidieron encapucharse, pues ya cualquiera usa las capuchas para lo que sea. Entonces, a veces pueden ser los anarquistas, a veces pueden ser otros. A veces pueden ser. Y ahora el reto, pues es identificarlos”.

Carlos Illades expuso, en ese sentido, que la ideología de los grupos anarquistas contemporáneos sería acabar con el capital, con la civilización, el dominio, con el dinero, y por lo mismo uno de esos enemigos es el Estado. “Por eso ahora es curioso cuando dicen que esto lo incitó el propio gobierno. Muchos de estos grupos anarquistas, se crean contra el gobierno, y el gobierno de la ciudad, pues que era un gobierno digamos PRD, después Morena”.

“Hay una distinción entre este anarquismo y digamos los nihilismos. Hay otros grupos que reivindican acabar con la civilización. Incluso hay un grupo llamado individualidades tendientes a lo salvaje, que yo no sé si existan todavía, pero existían hace algunos años, que sacaron varios comunicados y ponían petardos, sobre todo en institutos o en centros de investigación y en donde se cultivaban las nanociencias justo porque pues estaban dañando la naturaleza”, refirió.

Con respecto a qué debe hacer la autoridad ante esto, Carlos Illades dijo que se debe investigar y buscar los nexos, las ligas de los participantes con otros grupos. “La investigación a mi juicio tendría que ser a una escala más amplia y no pensarla como un fin punitivo sino para conocer. O sea, yo no creo que sean idénticos estos grupos del 15 de noviembre. No sé si sean los mismos o parecidos a los del 2 de octubre, no creo que sean los mismos de la UNAM, en la UAM. Entonces, sí tener como una especie de mapa, identificarlos”.

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Guadalupe Correa-Cabrera

Combatir la crisis del fentanilo en “América” (Parte I)

"El texto detalla las graves desventajas de los enfoques recientes diseñados para abordar este problema y anticipa...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Jaime García Chávez

Adán Augusto y el fascismo como baratija

“Cuando Adán Augusto López pretende ampliar el uso del concepto ‘fascismo’… convierte esa categoría en una baratija,...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Las causas de la protesta del 15N

“Las protestas convocadas presuntamente por jóvenes de la llamada generación Z y contra la inseguridad después del...
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

Vallas móviles publicitarias

"Lo que es incomprensible, se mire desde donde se mire, es que permitan la existencia de las...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
+ Sección

Opinión en Video

¿Por qué tanta rabia?
Por Alejandro Páez Varela

¿Por qué tanta rabia?

Altanería digital
Por Muna D. Buchahin

Altanería digital

¿Quiénes nos matan, quiénes nos salvan?
Por Alejandro Calvillo

¿Quiénes nos matan, quiénes nos salvan?

¿Por qué han fracasado las marchas de las derechas?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Por qué han fracasado las marchas de las derechas?

Donald Trump y los golpistas traidores a la Patria
Por Pedro Mellado Rodríguez

Donald Trump y los golpistas traidores a la Patria

La inseguridad
Por Lorenzo Meyer

La inseguridad

El PRIAN se vuelve violento
Por Fabrizio Mejía Madrid

El PRIAN se vuelve violento

Si tumbaran a Maduro ¿quién seguiría?
Por Juan Carlos Monedero

Si tumbaran a Maduro ¿quién seguiría?

Los errores tácticos de la (presunta) generación Z
Por Mario Campa

Los errores tácticos de la (presunta) generación Z

El sentido común y la locura
Por Óscar de la Borbolla

El sentido común y la locura

+ Sección

Galileo

La Universidad Autónoma de Chapingo (UACh) informó ayer que llevará a cabo una gran venta de árboles navideños manejados sustentablemente.

¿Quieres un árbol navideño sustentable? La Universidad de Chapingo anuncia expoventa

Qué son y para qué sirven las huellas dactilares

Huellas dactilares: Todos las tenemos, pero ¿por qué y para qué sirven realmente?

El estrés puede provocar cambios significativos en los hábitos alimenticios, haciendo que algunas personas coman en exceso y otras pierdan el apetito.

¿Tienes hambre o es estrés? Aprende a identificarlo y frenar los antojos por ansiedad

Niños van a la escuela

¿Contar con los dedos mejora la habilidad matemática en niños? Estudio así lo sugiere

León en la Reserva Nacional Masai Mara, en Kenia. Foto: Han Xu, Xinhua

El cerebro responde a la vida diaria como si fuera una selva, según estudio de Zúrich

Parea de la tercera edad en el IMSS

CDINC de Barcelona señala cuándo hay riesgo de Alzhéimer por un fallo de la memoria

El cáncer de próstata se ha consolidado como uno de los principales desafíos de salud pública masculina; la detección temprana es clave para evitar la muerte.

5 claves para detectar el cáncer de próstata, segunda causa de muerte en hombres

Fumar

Expertos de EU concluyen que incluso "fumar poco" tiene consecuencias para el corazón

Los simios, y probablemente también los neandertales, ya se besaban hace unos 21 millones de años, sugirieron científicos de la Universidad de Oxford.

Los primates y neandertales se besaban desde hace 21 millones de años, revela estudio

Investigaciones han comenzado a desmantelar el mito del vino como elixir de salud; incluso el consumo moderado de alcohol conlleva riesgos significativos.

El vino no es tan beneficioso para la salud como se creía, revelan investigaciones

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
La Derecha Diario México
1

DATOS ¬ Salinas Pliego trajo a “experto” en lodo y mentiras. ¿Podrá ensuciar a la 4T?

La Presidenta Claudia Sheinbaum confirma convocatoria para el 6 de diciembre en el Zócalo
2

La Presidenta confirma movilización el 6 de diciembre en el Zócalo, y da más detalles

La carta de uno de los asesinos de Manzo a su hija: “Perdóname. Hice las cosas mal”
3

La carta de uno de los asesinos de Manzo a su hija: “Perdóname. Hice las cosas mal”

Megabloqueo de transportistas se desarrolla en múltiples vialidades de la República
4

Megabloqueo de transportistas se desarrolla en múltiples vialidades de la República

La mayoría de los encuestados considera que el grupo de manifestantes que irrumpió con violencia en la marcha de la llamada Generación Z fue pagada para ello.
5

De las Heras: 62% de mexicanos cree que agitadores de la marcha "GenZ" fueron pagados

¿Por qué tanta rabia?
6

¿Por qué tanta rabia?

Un evento convocado en el Monumento a la Revolución por el streamer Adriano Zendejas, también conocido "Maestro Shifu", terminó en un caos vial y lesionados.
7

Evento de "El Bogueto" y "Maestro Shifu" genera caos; deja 3 detenidos y 5 lesionados

8

Presidente de Perú amenaza con entrar a Embajada de México. “No me tiembla la mano”

9

Salinas Pliego promueve la ultraderecha. A él mismo lo convencieron... en su casa

La Presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que si Perú entra a la Embajada de México para detener a Betssy Chávez estaría violando las leyes internacionales.
10

Claudia afirma que Perú violaría todas las leyes internacionales si entra a Embajada

11

Altanería digital

Transportistas anunciaron que este lunes 24 de noviembre llevarán a cabo un megabloqueo en al menos 20 estados para exigir a las autoridades mayor seguridad.
12

Transportistas preparan megabloqueo: Conoce cuándo y dónde para prevenir tus salidas

Ante rumores sobre injerencia del Gobierno para que Fátima Bosch ganara Miss Universo 2025, Sheinbaum recomendó a la oposición no recurrir a noticias falsas.
13

Con noticias falsas no tendrán apoyo: CSP a oposición por mentiras sobre Fátima Bosch

Petróleos Mexicanos (Pemex) aclaró este domingo que no tiene ninguna relación contractual con las empresas de Raúl Rocha, copropietario de Miss Universo.
14

Pemex dice que no se mete en Miss Universo ni tiene contrato actual con su presidente

Autoridades identificaron a Ramón Álvarez Ayala, alias “R1”, líder de una célula del CJNG, como el presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo.
15

¿Quién es el “R1”, operador del CJNG acusado de ordenar el asesinato de Carlos Manzo?

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Ante rumores sobre injerencia del Gobierno para que Fátima Bosch ganara Miss Universo 2025, Sheinbaum recomendó a la oposición no recurrir a noticias falsas.
1

Con noticias falsas no tendrán apoyo: CSP a oposición por mentiras sobre Fátima Bosch

La mayoría de los encuestados considera que el grupo de manifestantes que irrumpió con violencia en la marcha de la llamada Generación Z fue pagada para ello.
2

De las Heras: 62% de mexicanos cree que agitadores de la marcha "GenZ" fueron pagados

Megabloqueo de transportistas se desarrolla en múltiples vialidades de la República
3

Megabloqueo de transportistas se desarrolla en múltiples vialidades de la República

La Presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que si Perú entra a la Embajada de México para detener a Betssy Chávez estaría violando las leyes internacionales.
4

Claudia afirma que Perú violaría todas las leyes internacionales si entra a Embajada

La Presidenta Claudia Sheinbaum confirma convocatoria para el 6 de diciembre en el Zócalo
5

La Presidenta confirma movilización el 6 de diciembre en el Zócalo, y da más detalles

El Inegi dio a conocer que la inflación durante la primera quincena de noviembre registró un incremento mayor a lo previsto al ubicarse en 3.61 por ciento.
6

La inflación crece durante la primera quincena de noviembre; se ubica en 3.61%: Inegi

La Derecha Diario México
7

DATOS ¬ Salinas Pliego trajo a “experto” en lodo y mentiras. ¿Podrá ensuciar a la 4T?

Un evento convocado en el Monumento a la Revolución por el streamer Adriano Zendejas, también conocido "Maestro Shifu", terminó en un caos vial y lesionados.
8

Evento de "El Bogueto" y "Maestro Shifu" genera caos; deja 3 detenidos y 5 lesionados

El movimiento islamista palestino Hamás avisó que el alto al fuego en Gaza corre serio peligro de resquebrajarse ante los constantes ataques israelíes en Gaza.
9

Israel viola alto al fuego en Gaza y mata a 24; Hamás urge mediación internacional

La Semarnat inauguró el día de ayer la temporada de hibernación de la mariposa monarca 2025-2026, en el Santuario Sierra Chincua, Angangueo, Michoacán.
10

México da inicio a la temporada de mariposa monarca y abre 5 santuarios al público

Trump critica a Zelenski mientras su equipo impulsa plan de paz con Rusia.
11

Trump recrudece críticas contra Zelenski mientras avanza su plan de paz con Rusia

El director de Desarrollo Rural del Gobierno Municipal de Leonardo Bravo (Chichihualco), Rafael Encarnación Ramírez, fue asesinado a balazos la tarde de ayer.
12

Rafael Encarnación, director de Desarrollo Rural guerrerense, es asesinado a balazos