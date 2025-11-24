Con noticias falsas no tendrán apoyo: CSP a oposición por mentiras sobre Fátima Bosch

La Presidenta Sheinbaum pidió a la gente que "no se dejen llevar por todo lo que sale en las redes sociales", como los rumores acerca de una supuesta interferencia del Gobierno de México para que Fátima Bosch se coronara Miss Universo 2025.

Ciudad de México, 24 de noviembre (SinEmbargo).- Ante el surgimiento de rumores que señalan al Gobierno de México de haber intervenido para lograr que la mexicana Fátima Bosch se coronara como Miss Universo 2025, la Presidenta Claudia Sheinbaum calificó estos señalamientos como "ridículos" y recomendó a la oposición no recurrir a noticias falsas para obtener el apoyo del pueblo.

Tras el triunfo de la mexicana en el certamen de belleza, usuarios de redes y medios de comunicación afines a la derecha difundieron información según la cual la Administración de Sheinbaum habría interferido para favorecer a Bosch, supuestamente con el fin de crear una "cortina de humo".

A raíz de tales señalamientos, la Jefa del Ejecutivo recalcó que estas acusaciones son promovidas principalmente por sus opositores, por lo que pidió a la gente que "no se dejen llevar por todo lo que sale en las redes sociales".

Sheinbaum consideró que la razón por la que circulan este tipo de rumores que vinculan a su Administración con supuestos actos de corrupción es porque "hay mucha desesperación de la oposición", al tiempo que advirtió a sus detractores que no podrán ganar apoyo recurriendo a noticias falsas.

"Mientras más llamen a la violencia, mientras menos propuestas tengan, menos apoyo van a tener, porque no se puede vivir en la oposición con pura crítica o pura falsa noticia. Tienen que hacer una propuesta. Si no hay propuesta la gente no los va a seguir", dijo.

La mandataria aprovechó para recalcar que actualmente "hay mucho apoyo a la Cuarta Transformación" gracias a que la gente vive mejor y a que la economía va bien, además de que insistió en que el próximo año le irá mejor al país ya que se incrementará la inversión pública y privada.

Welcome to the family , Miss Universe 2025 Fatima Bosch 👑 pic.twitter.com/w0PNmPpVTy — Miss Universe (@MissUniverse) November 21, 2025

Al ser cuestionada directamente por un reportero acerca de si el Gobierno de México intervino para que Fátima Bosch ganara Miss Universo 2025 con el fin de crear una cortina de humo, Sheinbaum respondió entre risas que se trata de una noticia falsa.

"Es hasta ridículo. Evidentemente no, es falso, pero además no hay que hacer caso de esas cosas", recalcó.

Finalmente, la Presidenta aprovechó la ocasión para felicitar a Fátima Bosch por coronarse como Miss Universo 2025 y reiteró su reconocimiento para la reina de belleza mexicana por haber alzado la voz luego de ser agredida por uno de los organizadores, quien la llamó "tonta".