Café, Noche de las estrellas y SimiFest entre otras actividades para cerrar este mes

¿Te gustan las estrellas? Este fin de semana hay una actividad especial dedicada a la ciencia, además de un festival de Café & Chocolate en su edición Navideña, aquí te contamos.

Ciudad de México, 28 de noviembre (SinEmbargo).- Noviembre llega a su final y este es el último fin de semana del mes. Para cerrar con broche de oro está la Noche de las estrellas que se realiza en Ciudad Universitaria, además de un festival de Café y chocolate y otras opciones que te compartimos.

Noche de las estrellas

Este 29 de noviembre se realizará Noche de las estrellas en las Islas de CU, pero esta edición es aún más especial, ya que, se realizará un homenaje a la científica y divulgadora de la ciencia Julieta Fierro, quien falleció en septiembre de este año. Entre las actividades que se realizarán habrá charlas y talleres, observación de estrellas con telescopios y presentaciones musicales y teatrales. Esta edición tendrá además un espectáculo de drones.

"La Noche de las Estrellas 2025 será un puente entre la ciencia y la imaginación, una experiencia para mirar hacia arriba y hacia adentro, reconociendo que todos somos parte de un mismo universo… cuántico", se lee en la página de Noche de las estrellas.

¿Dónde? Las Islas de Ciudad Universitaria (Av. Ciudad Universitaria 3000, Coyoacán, 04510, Ciudad de México).

¿Cuánto? Sin costo.

Café & Chocolate Fest edición Navideña

Este sábado 29 y domingo 30 de noviembre, el Palacio de la Autonomía de la Fundación UNAM abrirá sus puertas para recibir a más de 60 expositores con una cuidada selección de café de altura y de especialidad, mexicano y de países invitados, chocolates con alto porcentaje de cacao, productos artesanales y piezas ideales para la decoración navideña. Entre las actividades que se realizarán están ceremonias de cacao, catas de café, talleres sensoriales y de elaboración de chocolate, conferencias, cuenta cuentos y más.

¿Dónde? Palacio de la Autonomía de la Fundación UNAM (Lic. Primo de Verdad 2, Col. Centro, C.P. 06060, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México).

¿Cuánto? Entrada libre, lo que se consuma dentro tiene costo.

Nacimientos mexicanos

El Museo de El Carmen muestra 45 piezas ganadoras del Concurso Nacional de Nacimientos Mexicanos, estas piezas destacan ya que son elaboradas por artesanos en barro, madera, textiles y otras técnicas. Si te gusta la Navidad y los Nacimientos, esta es una exposición imperdible que permite asombrarse con el gran trabajo artesanal de lugares como Michoacán y Oaxaca, entre otros estados.

¿Dónde? Museo de El Carmen (Avenida Revolución No. 4 y 6, en la Colonia San Ángel, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01000, Ciudad de México).

¿Cuánto? La entrada al museo tiene un costo de 80 pesos por persona.

MIDE renovado

El Museo Interactivo de Economía (MIDE) se renovó y ahora presenta nuevas salas, experiencias y talleres. El MIDE es más divertido e interactivo, cuenta con salas rediseñadas y actualizadas, nuevas actividades como un recorrido con un robot para reflexionar acerca del trabajo y la tecnología; una divertida historia en la que hay que tomar decisiones y ver hacia donde lleva cada una, otra más para descubrir tu huella de carbono, entre otras.

¿Dónde? MIDE (C. de Tacuba 17, Centro Histórico de la Cdad. de México, Centro, Cuauhtémoc, 06000 Ciudad de México).

¿Cuánto? La entrada general tiene un costo de 160 pesos; el costo para los estudiantes, maestros e INAPAM es de 80 pesos. También se actualizaron las promociones, ampliando días y horarios: madrugadores MIDE 2x1: sábados y domingos, de 09:00 a 11:00 horas en taquilla; tardes con Pilón 2x1: martes a viernes, de 15:00 a 17:00 horas en taquilla.

SimiFest

El Autódromo Hermanos Rodríguez será el escenario de la segunda edición del SimiFest que este año tiene como cabeza de cartel a Empire of the Sun, también se presentarán Leon Bridges, Maribou State, Caloncho, Roosevelt, Darius Drama, entre otros.

¿Dónde? Autódromo Hermanos Rodríguez (Viad. Río de la Piedad S/n, Granjas México, Iztacalco, 08400 Ciudad de México).

¿Cuánto? El acceso general tiene un costo de 1 mil 647 pesos; el boleto en zona preferente 2 mil 867 y el boleto VIP 4 mil 270 pesos y se pueden adquirir en Ticketmaster.

Kataplum a precio especial

Kataplum es un parque de diversiones ubicado en la cima del Centro Comercial Parque Las Antenas, celebra su aniversario numero 7 con una promoción: el sábado 29 de noviembre, la entrada general al parque costara sólo 70 pesos.

El parque tiene juegos icónicos como Insomnio, la montaña rusa que sale literalmente de la plaza; El Trompo, una ruleta de pura velocidad; Patatús, un péndulo que gira en todas direcciones, elevando la adrenalina al máximo. También destacan Ñañaras, con sus aviones giratorios que desafían la gravedad; Carros Locos, la montaña rusa donde cada vagón gira libremente; y Vértigo, el circuito suspendido que reta el equilibrio a más de 10 metros de altura. Y para los más pequeños, la aventura comienza en atracciones como Chu-Chú, el tren panorámico que recorre el parque; El Gusano, que combina risas y giros familiares, y La Casa de Tato Cueco, un recorrido lleno de ilusiones y diversión.

¿Dónde? Centro Comercial Parque Las Antenas (Periférico 3278, Colonia La Esperanza, Alcaldía Iztapalapa, 09910, Ciudad de México).

¿Cuánto? El sábado 29 de noviembre, la entrada general al parque costara sólo 70 pesos.

La Nueva Ola de Cumbia en concierto

Este 29 de noviembre, la agrupación multicultural La Nueva Ola de Cumbia ofrecerá una presentación en el legendario bar Pata Negra, ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Para esta cita con su público mexicano, Chelyn Dion, Primitivo Ríos, Luzio Nava, Tacho Vázquez, Hipolito Madero y Werekeke Valdivia, prometen echar la carne al asador para hacer gozar a los asistentes con toda su pasión cumbiera.

¿Dónde? Pata Negra (Avenida 5 de Mayo #49, Centro Histórico, Cuauhtémoc, 06000 Ciudad de México).

¿Cuánto? El costo de entrada es de 150 pesos en preventa a través de Eventbrite (únicamente) y el día del evento 200 pesos en taquilla.