Café, Noche de las estrellas y SimiFest entre otras actividades para cerrar este mes

Redacción/SinEmbargo

28/11/2025 - 7:00 am

Agenda noviembre 2025

Artículos relacionados

Artículos relacionados

¿Quieres aprender de finanzas y ahorro? Este museo interactivo es el indicado

RESEÑA ¬ Wicked: Por Siempre, segunda parte y cierre de un musical fantástico

¿Actividades gratuitas? El CCEMx celebra 23 años de intercambio cultural y artístico

¿Te gustan las estrellas? Este fin de semana hay una actividad especial dedicada a la ciencia, además de un festival de Café & Chocolate en su edición Navideña, aquí te contamos.

Ciudad de México, 28 de noviembre (SinEmbargo).- Noviembre llega a su final y este es el último fin de semana del mes. Para cerrar con broche de oro está la Noche de las estrellas que se realiza en Ciudad Universitaria, además de un festival de Café y chocolate y otras opciones que te compartimos.

Noche de las estrellas

Este 29 de noviembre se realizará Noche de las estrellas en las Islas de CU, pero esta edición es aún más especial, ya que, se realizará un homenaje a la científica y divulgadora de la ciencia Julieta Fierro, quien falleció en septiembre de este año. Entre las actividades que se realizarán habrá charlas y talleres, observación de estrellas con telescopios y presentaciones musicales y teatrales. Esta edición tendrá además un espectáculo de drones.

"La Noche de las Estrellas 2025 será un puente entre la ciencia y la imaginación, una experiencia para mirar hacia arriba y hacia adentro, reconociendo que todos somos parte de un mismo universo… cuántico", se lee en la página de Noche de las estrellas.

¿Dónde? Las Islas de Ciudad Universitaria (Av. Ciudad Universitaria 3000, Coyoacán, 04510, Ciudad de México).
¿Cuánto? Sin costo.

Café & Chocolate Fest edición Navideña

Este sábado 29 y domingo 30 de noviembre, el Palacio de la Autonomía de la Fundación UNAM abrirá sus puertas para recibir a más de 60 expositores con una cuidada selección de café de altura y de especialidad, mexicano y de países invitados, chocolates con alto porcentaje de cacao, productos artesanales y piezas ideales para la decoración navideña. Entre las actividades que se realizarán están ceremonias de cacao, catas de café, talleres sensoriales y de elaboración de chocolate, conferencias, cuenta cuentos y más.

¿Dónde? Palacio de la Autonomía de la Fundación UNAM (Lic. Primo de Verdad 2, Col. Centro, C.P. 06060, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México).
¿Cuánto? Entrada libre, lo que se consuma dentro tiene costo.

Café & Chocolate
El Café & Chocolate Fest es un encuentro gratuito y familiar, que celebrará su edición Navideña en un ambiente festivo. Foto: Cortesía

Nacimientos mexicanos

El Museo de El Carmen muestra 45 piezas ganadoras del Concurso Nacional de Nacimientos Mexicanos, estas piezas destacan ya que son elaboradas por artesanos en barro, madera, textiles y otras técnicas. Si te gusta la Navidad y los Nacimientos, esta es una exposición imperdible que permite asombrarse con el gran trabajo artesanal de lugares como Michoacán y Oaxaca, entre otros estados.

¿Dónde? Museo de El Carmen (Avenida Revolución No. 4 y 6, en la Colonia San Ángel, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01000, Ciudad de México).
¿Cuánto? La entrada al museo tiene un costo de 80 pesos por persona.

MIDE renovado

El Museo Interactivo de Economía (MIDE) se renovó y ahora presenta nuevas salas, experiencias y talleres. El MIDE es más divertido e interactivo, cuenta con salas rediseñadas y actualizadas, nuevas actividades como un recorrido con un robot para reflexionar acerca del trabajo y la tecnología; una divertida historia en la que hay que tomar decisiones y ver hacia donde lleva cada una, otra más para descubrir tu huella de carbono, entre otras.

¿Dónde? MIDE (C. de Tacuba 17, Centro Histórico de la Cdad. de México, Centro, Cuauhtémoc, 06000 Ciudad de México).
¿Cuánto? La entrada general tiene un costo de 160 pesos; el costo para los estudiantes, maestros e INAPAM es de 80 pesos. También se actualizaron las promociones, ampliando días y horarios: madrugadores MIDE 2x1: sábados y domingos, de 09:00 a 11:00 horas en taquilla; tardes con Pilón 2x1: martes a viernes, de 15:00 a 17:00 horas en taquilla.

SimiFest

El Autódromo Hermanos Rodríguez será el escenario de la segunda edición del SimiFest que este año tiene como cabeza de cartel a Empire of the Sun, también se presentarán Leon Bridges, Maribou State, Caloncho, Roosevelt, Darius Drama, entre otros.

¿Dónde? Autódromo Hermanos Rodríguez (Viad. Río de la Piedad S/n, Granjas México, Iztacalco, 08400 Ciudad de México).
¿Cuánto? El acceso general tiene un costo de 1 mil 647 pesos; el boleto en zona preferente 2 mil 867 y el boleto VIP 4 mil 270 pesos y se pueden adquirir en Ticketmaster.

Simifest
El SimiFest 2025 se realizará en el Autódromo Hermanos Rodríguez este 29 de noviembre. Foto: simifest.com

Kataplum a precio especial

Kataplum es un parque de diversiones ubicado en la cima del Centro Comercial Parque Las Antenas, celebra su aniversario numero 7 con una promoción: el sábado 29 de noviembre, la entrada general al parque costara sólo 70 pesos.

El parque tiene juegos icónicos como Insomnio, la montaña rusa que sale literalmente de la plaza; El Trompo, una ruleta de pura velocidad; Patatús, un péndulo que gira en todas direcciones, elevando la adrenalina al máximo. También destacan Ñañaras, con sus aviones giratorios que desafían la gravedad; Carros Locos, la montaña rusa donde cada vagón gira libremente; y Vértigo, el circuito suspendido que reta el equilibrio a más de 10 metros de altura. Y para los más pequeños, la aventura comienza en atracciones como Chu-Chú, el tren panorámico que recorre el parque; El Gusano, que combina risas y giros familiares, y La Casa de Tato Cueco, un recorrido lleno de ilusiones y diversión.

¿Dónde? Centro Comercial Parque Las Antenas (Periférico 3278, Colonia La Esperanza, Alcaldía Iztapalapa, 09910, Ciudad de México).
¿Cuánto? El sábado 29 de noviembre, la entrada general al parque costara sólo 70 pesos.

Kataplum
El parque tiene juegos icónicos. Foto: Kataplum

La Nueva Ola de Cumbia en concierto

Este 29 de noviembre, la agrupación multicultural La Nueva Ola de Cumbia ofrecerá una presentación en el legendario bar Pata Negra, ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Para esta cita con su público mexicano, Chelyn Dion, Primitivo Ríos, Luzio Nava, Tacho Vázquez, Hipolito Madero y Werekeke Valdivia, prometen echar la carne al asador para hacer gozar a los asistentes con toda su pasión cumbiera.

¿Dónde? Pata Negra (Avenida 5 de Mayo #49, Centro Histórico, Cuauhtémoc, 06000 Ciudad de México).
¿Cuánto? El costo de entrada es de 150 pesos en preventa a través de Eventbrite (únicamente) y el día del evento 200 pesos en taquilla.

La Nueva Ola de Cumbia
La Nueva Ola de Cumbia en el Pata Negra. Foto: Cortesía

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

La segunda vida de las cosas

“La frase ‘usar y tirar’ define el modelo económico que ha dominado la industrialización global, una metodología...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

En busca de un fiscal a modo

"La 4T quiere un Fiscal a modo, que persiga los delitos que ellos quieren perseguir y no...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

Lo que sí fue un intento de golpe de Estado

"Brasil nos ofrece una lección que en México convendría no ignorar. Un verdadero golpe de Estado no...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

La transición española, más allá de la democracia

España logró desmontar su antiguo orden autoritario y reconfigurar su arreglo institucional hacia un modelo de acceso...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
+ Sección

Opinión en Video

Y ¿para cuándo el desafuero de “Alito” Moreno?
Por Pedro Mellado Rodríguez

Y ¿para cuándo el desafuero de “Alito” Moreno?

Krauze, Castañeda, PRIAN: háganse responsables del Frankenstein fascista
Por Héctor Alejandro Quintanar

Krauze, Castañeda, PRIAN: háganse responsables del Frankenstein fascista

Los insultos contra la 4T
Por Fabrizio Mejía Madrid

Los insultos contra la 4T

El peligroso Cártel del Corazón Partío
Por Juan Carlos Monedero

El peligroso Cártel del Corazón Partío

¿Qué le pasó a Enrique Krauze?
Por Mario Campa

¿Qué le pasó a Enrique Krauze?

¿Cómo conseguir una pareja estable?
Por Óscar de la Borbolla

¿Cómo conseguir una pareja estable?

El retorno tan temido de López Obrador
Por Álvaro Delgado Gómez

El retorno tan temido de López Obrador

Marketing de odio y violencia
Por Ana Lilia Pérez

Marketing de odio y violencia

¿Por qué tanta rabia?
Por Alejandro Páez Varela

¿Por qué tanta rabia?

Altanería digital
Por Muna D. Buchahin

Altanería digital

+ Sección

Galileo

Científicos descubren que la gripe aviar es resiste a la fiebre; ¿qué peligros hay?

Científicos descubren que gripe aviar es resistente a la fiebre: ¿Qué peligros hay?

Instagram

¿Cuáles son los síntomas de un adicto a Instagram? Una investigación de EU lo indica

Un estudio señala que nuestro cerebro mapea en el cuerpo la sensación del dolor cuando lo observamos en una película aunque no lo experimentos físicamente.

¿Por qué te estremece ver dolor en una película? Científicos lo revelan en estudio

Una diminuta molécula podría acabar con las bacterias inmunes a los antibióticos

Una diminuta molécula podría acabar con las bacterias inmunes a los antibióticos

Laboratorios de drogas sintéticas

Estos son los efectos "impredecibles" de las drogas sintéticas a corto y largo plazo

Un estudio de la Universidad de Cambridge ofrece una ventana a las emociones caninas y reveló por qué algunos perros son más temerosos, enérgicos o agresivos.

Genes vinculan comportamiento emocional de humanos y golden retriever, según estudio

Café

Café podría retardar el envejecimiento de personas con enfermedades mentales graves

Jóvenes realizan ejercicio

Expertos destacan impacto del ejercicio como tratamiento contra el cáncer de próstata

Un ADN antiguo expone pueblo perdido en Sudamérica tras 8 mil 500 años de aislamiento

Champiñones

Un hongo que sabe a carne podría ser la proteína del futuro, revela estudio de China

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Un Juez federal otorgó una suspensión provisional a los casinos en línea de Salinas Pliego para poder operar.
1

Juez ordena reactivar casinos en línea de Ganador Azteca, propiedad de Salinas Pliego

2

Los grandes acaparadores no pagan por el 80% del agua para uso industrial y servicios

La Jueza federal rechazó otorgar una suspensión para que los casinos de Salinas Pliego puedan acceder de nuevo a sus cuentas.
3

Jueza rechaza suspensión para desbloquear las cuentas de casino de Salinas Pliego

Dos internos perdieron la vida este viernes luego de que se produjera una explosión en el Centro Integral de Justicia Regional de Puerto Vallarta, Jalisco.
4

Explosión en penal de Jalisco mata a 2 internos y hiere a otros 2; separaban plástico

Trump habría hablado la semana pasada con Maduro, en medio de las crecientes tensiones por Venezuela.
5

Trump habló con Maduro la semana pasada, dice NTY. Habrían pactado próxima reunión

Panorama Social de América Latina y el Caribe 2025.
6

México impulsa a América Latina a lograr su tasa de pobreza más baja, afirma la Cepal

Enestina Godoy asume la FGR
7

Ernestina Godoy asume FGR. Trabajaré para servir con ética, firmeza y justicia, dice

Un Juez de control vinculó a proceso este viernes a Jorge Antonio Calderón, alias "El Goofy", por el presunto homicidio del abogado David Cohen Sacal.
8

“El Goofy” permanecerá en prisión preventiva por el asesinato de David Cohen en CdMx

Krauze, Castañeda, PRIAN: háganse responsables del Frankenstein fascista
9

Krauze, Castañeda, PRIAN: háganse responsables del Frankenstein fascista

10

AMLO: desvanecido, enfermo y oculto

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social recordó a todas las trabajadoras y trabajadores cuál es la fecha límite para recibir su aguinaldo.
11

¿Cuál es la fecha límite para recibir el aguinaldo en este 2025? La STPS lo explica

El balance de muertos a causa del incendio que afectó a varios rascacielos de Hong Kong aumentó a 128, según confirmaron las autoridades locales.
12

Cifra de muertes por incendio en rascacielos de Hong Kong sube a 128; hay 3 detenidos

El jefe de escoltas de Carlos Manzo se encuentra prófugo
13

Un Coronel, jefe de escoltas de Manzo, sigue prófugo, indica la FGE de Michoacán

Corte de Chicago recibirá declaración de culpabilidad de Joaquín Guzmán López
14

Joaquín Guzmán López, alias “El Güero”, se declarará culpable por narcotráfico en EU

Salinas Pliego amenaza a AMLO: “Le tengo un regalo [...] estoy seguro que le llegará”
15

Salinas Pliego amenaza a AMLO: “Le tengo un regalo [...] estoy seguro que le llegará”

Destacadas

Ver sección
Destacadas
La Presidenta Sheinbaum instruyó al Gabinete de Seguridad a reunirse con el sector del autotransporte profundizar la colaboración para avanzar en la seguridad.
1

Seguridad se reúne con transportistas para atender demandas contra robo y extorsión

Dos internos perdieron la vida este viernes luego de que se produjera una explosión en el Centro Integral de Justicia Regional de Puerto Vallarta, Jalisco.
2

Explosión en penal de Jalisco mata a 2 internos y hiere a otros 2; separaban plástico

Un Juez de control vinculó a proceso este viernes a Jorge Antonio Calderón, alias "El Goofy", por el presunto homicidio del abogado David Cohen Sacal.
3

“El Goofy” permanecerá en prisión preventiva por el asesinato de David Cohen en CdMx

Corte de Chicago recibirá declaración de culpabilidad de Joaquín Guzmán López
4

Joaquín Guzmán López, alias “El Güero”, se declarará culpable por narcotráfico en EU

Panorama Social de América Latina y el Caribe 2025.
5

México impulsa a América Latina a lograr su tasa de pobreza más baja, afirma la Cepal

Trump habría hablado la semana pasada con Maduro, en medio de las crecientes tensiones por Venezuela.
6

Trump habló con Maduro la semana pasada, dice NTY. Habrían pactado próxima reunión

Un Juez federal otorgó una suspensión provisional a los casinos en línea de Salinas Pliego para poder operar.
7

Juez ordena reactivar casinos en línea de Ganador Azteca, propiedad de Salinas Pliego

Empleo crece en México en octubre; sube 1.1 millones comparado a 2024
8

Empleo crece en México y suma 1.1 millones más respecto a octubre de 2024: Inegi

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social recordó a todas las trabajadoras y trabajadores cuál es la fecha límite para recibir su aguinaldo.
9

¿Cuál es la fecha límite para recibir el aguinaldo en este 2025? La STPS lo explica

Trump anunció que va a "pausar permanentemente" el ingreso a EU de migrantes provenientes de "países del tercer mundo", luego del tiroteo en Washington.
10

Trump promete "pausar permanentemente" migración a EU de países "del tercer mundo"

Enestina Godoy asume la FGR
11

Ernestina Godoy asume FGR. Trabajaré para servir con ética, firmeza y justicia, dice

El jefe de escoltas de Carlos Manzo se encuentra prófugo
12

Un Coronel, jefe de escoltas de Manzo, sigue prófugo, indica la FGE de Michoacán