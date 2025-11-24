EU designa a Cártel de los Soles como terrorista; es "patraña" para invadir: Maduro

El gobierno de EU ha nombrado al Cártel de los Soles como organización terrorista extranjera; también señalan a Nicolás Maduro, Presidente de Venezuela, y otros altos funcionarios, como cabecillas de la organización.

Ciudad de México, 24 de noviembre (SinEmbargo).– El gobierno de Estados Unidos (EU) ha desginado al Cártel de los Soles, grupo criminal que supuestamente dirige el Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, como organización terrorista extranjera, en un paso más en la escalada de tensiones entre ambos países, bajo la sombra de una posible intervención militar.

Así lo confirma el listado oficial del Departamento de Estado de EU, que declara como Organización Terrorista Extranjera (OTE, por sus siglas en inglés) al Cártel de los Soles este lunes 24 de noviembre.

Las OTE son "organizaciones extranjeras designadas por el Secretario de Estado" y "desempeñan un papel fundamental en nuestra lucha contra el terrorismo y constituyen un medio eficaz para reducir el apoyo a las actividades terroristas y presionar a los grupos para que abandonen el negocio del terrorismo", dice el Departamento de Estado.

It is done. "Cartel de los Soles" which is the name the US has given Maduro and the Venezuelan generals involved in drug trade, has been marked a Foreign terrorist Organization by the State Department as of this morning. Escalation in Venezuela 🇻🇪 expected in the coming days.

El Secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, había adelantado esta decisión la semana pasada. "El Departamento de Estado tiene la intención de designar al Cártel de los Soles como OTE. Dirigido por el ilegítimo Nicolás Maduro, el grupo ha corrompido las instituciones gubernamentales en Venezuela y es responsable de actos de violencia terrorista perpetrados por y con otras OTE designadas, así como del narcotráfico hacia Estados Unidos y Europa", sentenció en redes sociales.

Este anuncio supone un paso más en la campaña de presión que el gobierno de Donald Trump parece haber emprendido contra la Venezuela. La administración estadounidense acusa a Maduro, junto con otros liderazgos del país caribeño, como el Ministro del Interior, Diosdado Cabello, de pertenecer a esta presunta organización criminal.

La Casa Blanca sostiene desde hace tiempo que en lo más alto del Estado venezolano reside la cúpula de una organización criminal, a la que atribuye el envío de drogas ilegales a EU y la responsabilidad por la muerte de ciudadanos estadounidenses.

El Cártel de los Soles, detalla el sitio especializado Insight Crime, "no es un grupo jerárquico o ideológico". "Su estructura está constituida por una red difusa de células instaladas dentro de las principales ramas castrenses de Venezuela: el ejército, la marina, la fuerza aérea y la guardia nacional, desde los rangos más bajos a los más altos".

Con esta designación, las fuerzas militares y de seguridad estadounidenses tendrían más atribuciones para emprender acciones directas y desmantelar a las organizaciones “terroristas”, como ha previsto Trump en algunas de sus declaraciones.

Estados Unidos envió al Caribe el mayor despliegue militar en décadas, con el portaaviones USS Gerald R. Ford encabezando la ofensiva contra las supuestas embarcaciones “narcoterroristas”. Estos ataques han provocado la muerte de al menos 83 personas, a quienes la administración Trump consideraba traficantes de droga, sin presentar prueba alguna que confirmara sus dichos.

Tales acciones han sido condenadas por jefes de Estado como el colombiano Gustavo Petro, la mexicana Claudia Sheinbaum y el propio Nicolás Maduro.

La agencia Reuters reveló el fin de semana pasado que EU "se dispone a lanzar una nueva fase de operaciones relacionadas con Venezuela en los próximos días", según le informaron cuatro funcionarios estadounidenses. Sin embargo, la agencia no pudo determinar "el momento exacto ni el alcance de las nuevas operaciones", ni si el Presidente Trump había tomado la decisión final de actuar.

Venezuela rechaza la "ridícula patraña" de EU

El gobierno de Maduro respondió este lunes con un comunicado de su Cancillería donde rechazó "de manera categórica, firme y absoluta la nueva y ridícula patraña del secretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio", que designa como organización terrorista al "inexistente" Cártel de los Soles,

La Cancillería aseguró que Rubio reedita "una infame y vil mentira para justificar una intervención ilegítima e ilegal contra Venezuela, bajo el clásico formato estadounidense de cambio de régimen", de acuerdo con el comunicado divulgado por el Canciller Yván Gil en su canal de Telegram.

"Esta nueva maniobra seguirá la suerte de las anteriores y recurrentes agresiones contra nuestro país: fracasar. Resulta necio que el gobierno venezolano pierda parte de su valioso tiempo de gobernar para tener que responder estas infamias y calumnias. Afortunadamente el pueblo venezolano está más unido y cohesionado que nunca, atendiendo la vida nacional en todas sus dimensiones y encaminado en las festividades navideñas", expresó.

Por último, el gobierno de Venezuela instó a EU a "rectificar esta errática política de agresiones y amenazas, rechazadas contundentemente por el propio pueblo" estadounidense, "que afectan el desarrollo de los pueblos del Caribe y en nada contribuyen a un verdadero y genuino combate contra el tráfico ilícito de drogas".