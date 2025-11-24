VERSUS ¬ La derecha redobla su guerra sucia contra la Presidenta en calles y en redes

Ana Lilia, Alina, Perla y Alejandro

24/11/2025 - 4:58 pm

En esta entrega de VERSUS se analizó cómo la oposición ha optado por intensificar un discurso provocador que busca generar ruido y polarización. Ana Lilia Pérez, Alina Duarte y Perla Velázquez señalaron que esta estrategia apunta a instalar la percepción de un país en constante confrontación.

Ciudad de México, 24 de noviembre (SinEmbargo).- La derecha mexicana ha escalado su estrategia de confrontación contra el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, trasladando lo que comenzó como una campaña digital basada en discursos de odio hacia acciones en la vía pública que, en las últimas semanas, han mostrado episodios de violencia, misoginia y antisemitismo, coincidieron las periodistas Ana Lilia Pérez, Alina Duarte y Perla Velázquez.

Alina Duarte señaló que este bloque opositor atraviesa un momento de desesperación al no haber logrado la influencia masiva que buscaba con su guerra sucia.

“La derecha está dando de qué hablar afortunadamente. Se están descargando, se están visibilizando… sin embargo en este desespero que tienen de no poder influir como quisieran, de manera masiva, han recurrido abiertamente a la violencia, a discursos de odio como su herramienta principal para tratar de desestabilizar. No creo que eso esté convenciendo directamente a la población”, afirmó.

Duarte ubicó un punto de quiebre en la llamada marcha de la Generación Z, donde, dijo, se transparentó la alianza entre figuras del PAN y del PRI con empresarios como Ricardo Salinas Pliego.

“Poco a poco se van cayendo estas máscaras… aparece Alessandra Rojo de la Vega, que está siendo cuestionada por haber financiado el llamado bloque negro”, señaló.

En la misma línea, la periodista Ana Lilia Pérez recordó que la estrategia opositora no surgió recientemente, sino que se remonta a la campaña presidencial de 2024, cuando la ahora Presidenta Claudia Sheinbaum encabezaba todas las encuestas.

“En un acto de desesperación Jorge Castañeda… recomienda abiertamente la guerra sucia, dice él, ‘pero sucia en serio’. Le inyectaron muchos recursos, pero no les funciona”, explicó.

Pérez advirtió que hoy esos métodos continúan vigentes y buscan directamente sabotear al Gobierno federal.

“Todos estos elementos forman parte de esa estrategia de guerra sucia donde pretenden sabotear, desestabilizar el Gobierno de Claudia Sheinbaum y es tan evidente como lo son las campañas de odio, de misoginia que se han lanzado en redes sociales y que reproducen medios de comunicación.”.

La periodista destacó que el clima se agravó en fechas recientes, particularmente el 15 de noviembre, con manifestaciones donde aparecieron expresiones abiertamente violentas.

“Aunque hubo muy pocos participantes, sí vimos mensajes de odio, muchas expresiones misóginas y de antisemitismo en contra de la Presidenta. Ese tipo de campañas de odio no debemos normalizarlas”, urgió.

Por su parte, Perla Velázquez advirtió que estas tácticas se han vuelto recurrentes y cada vez más agresivas. “Son puntos que pareciera que los estamos viendo como algo normal de la estrategia de la oposición, que van a ir cada vez más agresivos, que van a ser cada vez más cíclicos y más descarados”, afirmó.

Alessandra Rojo de la Vega y Mauricio Tabe, alcaldes de Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, organizaron a grupos violentos para la marcha del pasado 15 de noviembre.
Integrantes de la sociedad participaron en la llamada de marcha de la Generación Z del pasado 15 de noviembre, arremetieron contra vallas y elementos de seguridad. Foto: Estrella Josento, Cuartoscuro

Recordó que la oposición cuenta con recursos económicos vastos para inflar campañas en redes sociales. “Tienen mucho poder económico que no hay que minimizar… trataron de hacerlo con Xóchitl Gálvez, no les funcionó, no han logrado consolidar algo, pero lo muy cierto es que tratan de ser más agresivos desde las redes sociales”, dijo.

Velázquez sostuvo que actualmente el objetivo es trasladar el discurso de odio del entorno digital a las calles: “Están buscando que este discurso de odio no nada más se geste en X, TikTok, Instagram, sino llevarlo al exterior”, advirtió.

Ana Lilia, Alina, Perla y Alejandro

Ana Lilia, Alina, Perla y Alejandro

