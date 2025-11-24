Fuerzas federales capturan a reclutador de jóvenes ligados con el homicidio de Manzo

Redacción/SinEmbargo

24/11/2025 - 2:15 pm

Detienen a "El Pelón", reclutador de dos jóvenes que participaron en el asesinato de Carlos Manzo

La SSPC informó sobre la detención de Jaciel Antonio "N", quien es señalado de haber reclutado a dos de las personas que participaron en el homicidio de Carlos Manzo.

Ciudad de México, 24 de noviembre (SinEmbargo).- Otra persona involucrada en el asesinato del exalcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, fue detenida hoy. Se trata de Jaciel Antonio "N", alias "El Pelón", quien es señalado de haber reclutado a dos sujetos que participaron en el crimen.

A través de un comunicado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que la detención se logró como resultado de seguir las líneas de investigación vigentes sobre un grupo criminal al que se le atribuye la planeación del homicidio de Manzo.

Según lo señalado por las autoridades, "agentes de seguridad realizaron trabajos de gabinete y campo que permitieron identificar a un sujeto señalado como reclutador de personas de centros de rehabilitación para adicciones, quienes posteriormente desempeñaban funciones de sicariato y distribución de droga en la zona".

La SSPC indicó que Jaciel Antonio "N", de 36 años de edad, fue detenido en las inmediaciones de un hotel en Uruapan, por delitos de cohecho y contra la salud.

"Al detenido le informaron sus derechos de ley y fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal", añadió la dependencia federal en su comunicado.

El titular de la dependencia, Omar García Harfuch, realizó una publicación de este hecho en su cuenta de X, donde señaló que "El Pelón" es identificado como un reclutador de personas en centros de rehabilitación, a quienes luego integra a grupos de la delincuencia organizada.

“El Licenciado” y siete escoltas de Manzo, a prisión preventiva

La detención de Jaciel Antonio "N" se suma a las de "El Licenciado" y siete escoltas de Carlos Manzo que se realizaron en fechas recientes.

Apenas el fin de semana, un Juez de control de Michoacán dictó la medida de prisión preventiva en contra de los ocho detenidos durante una primera audiencia.

El próximo miércoles 26 de noviembre se llevará a cabo una nueva comparecencia, en la que la autoridad judicial determinará si "El Licenciado" y los escoltas son vinculados a proceso por su presunta participación en el homicidio del exalcalde de Uruapan.

De acuerdo con las indagatorias de las autoridades, "El Licenciado" fue señalado como el presunto autor intelectual del asesinato de Manzo, mientras que los otros siete elementos de seguridad fueron acusados por el delito de homicidio calificado por omisión.

Durante la comparecencia, el representante del Ministerio Público señaló que, presuntamente, el asesinato del presidente municipal fue ordenado por líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), además de que en el atentado participaron al menos diez personas.

Por su parte, la defensa de los señalados solicitó la duplicidad del término constitucional por 144 horas, petición que fue concedida por el juez de control.

Sale a la luz carta póstuma de involucrado en asesinato

También este fin de semana salió a la luz una carta póstuma de Ramiro "N", uno de los implicados en el asesinato de Carlos Manzo.

La carta en cuestión fue hallada por la pareja de Ramiro "N", identificada como Paulina, quien encontró la hoja de papel al interior de una maleta propiedad de quien fuera su esposo y padre de su hija, a quien estaba dirigido el mensaje.

En sus palabras, el hoy occiso, quien fungió como reclutador de Víctor Manuel "N", joven que ejecutó el crimen contra Manzo, pide perdón a su hija por haber sido parte del crimen organizado y por haberle mentido, pues le habría dicho a su familia que trabajaba en el cultivo de aguacate.

Asimismo, afirmó que sólo buscaba ayudar a ella y su madre, pero sin conseguirlo. De igual forma, al intuir su muerte, expone haber trabajado para "El Licenciado" y pide a su esposa contar "la verdad" de lo acontecido, pero no en la Fiscalía de Michoacán pues la institución está bajo el control del crimen organizado.

A continuación, el texto íntegro de un fragmento de la carta escrita por Ramiro "N":

"Mija, cuando leas estás letras se te llenarán los ojos de agua, pero perdóname, porque hice las cosas mal, no andaba en nada del aguacate. Te Mentí. Solo quería hacer algo para ustedes y te fallé, hice las cosas mal, ni tu ni nadie tiene la culpa de lo que hice, seguramente cuando leas esto, yo estaré muerto, porque nos van a querer silenciar, cualquier cosa que me pase, estaba trabajando para El Licenciado. Espero que me perdones y puedas decir la verdad, pero no lo hagas en Uruapan porque El Licenciado tiene comprada a toda la fiscalía”.

