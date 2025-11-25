Rafael Cárdenas, exregidor del PRI, es acribillado en carretera de San Luis Potosí

Redacción/SinEmbargo

24/11/2025 - 7:19 pm

Rafael Cárdenas Govea

Exregidor priista Rafael Cárdenas Govea fue asesinado en un camino rural de Villa de Zaragoza, donde las autoridades investigan el hecho para dar con los responsables.

Ciudad de México, 24 de noviembre (SinEmbargo).- El exregidor priista de Villa de Zaragoza, Rafael Cárdenas Govea, fue asesinado la mañana ayer en una zona rural del municipio de San Luis Potosí, luego de que un grupo armados lo atacara cuando circulaba en una camioneta.

De acuerdo con los primeros reportes, los agresores interceptaron al exfuncionario en un camino vecinal conectado con la carretera estatal 22, en un tramo cercano a una pista conocida como Carril La Bonita; ahí lo obligaron a detener su vehículo antes de abrir fuego contra él.

La exedil conducía una camioneta tipo pick up cuando los atacantes dispararon a corta distancia para luego darse a la fuga. Esto provocó lo hirieran de manera mortal y lo dejaran sobre la vía rural.

Posteriormente, al lugar acudió personal de la Vicefiscalía Científica de la Fiscalía General del Estado (FGE) para realizar una inspección en la escena del crimen y realizar el levantamiento del cuerpo, ordenando su traslado al Servicio Médico Legista en donde se le practicaría la autopsia de Ley.

Por su parte, la Fiscalía de la entidad inició una carpeta de investigación para identificar a los responsables; sin embargo, las autoridades no han confirmado la existencia de pistas que permitan ubicar a los agresores.

¿Quién era Rafael Cárdenas?

Rafael Cárdenas Govea formó parte de la vida política de Villa de Zaragoza, donde ocupó el cargo de regidor por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Además, contendió en dos ocasiones por la presidencia municipal bajo la misma militancia.

Durante la administración encabezada por la Alcaldesa Paloma Bravo García, el exregidor participó en la toma de la Presidencia Municipal y fue señalado por violencia de género. Este hecho derivó en una sanción emitida por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.

-Con información de el Pulso de Sal Luis

