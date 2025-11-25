La UNAM se ubica en el top 50 mundial y destaca en 19 áreas académicas, dice ranqueo

Redacción/SinEmbargo

24/11/2025 - 7:48 pm

Biblioteca Central UNAM

Artículos relacionados

Artículos relacionados

La UNAM anuncia el cierre del Megacentro de Vacunación tras agresión a su personal

Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM terminará semestre en línea tras amenazas

“Algo malo pasará”, amenazan incels en redes. Escuelas de la UNAM suspenden clases

La UNAM avanzó en tres rankings internacionales por materias académicas y prácticas de sostenibilidad global.

Ciudad de México, 24 de noviembre (SinEmbargo).- La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que obtuvo resultados sobresalientes en tres clasificaciones internacionales de Instituciones de Educación Superior que evalúan áreas como investigación científica, calidad académica, sostenibilidad y gobernanza.

Por medio de un comunicado, la máxima casa de estudios señaló que en el ranking Interdisciplinary Science 2026 del Times Higher Education se ubicó en el lugar 45 a nivel mundial y en la segunda posición de Centro y Sudamérica, después de evaluar a mil 267 instituciones participantes.

De acuerdo con la institución, el proyecto Interdisciplinary Science se desarrolla en colaboración con Schmidt Science Fellows y analiza el trabajo de 911 universidades que representan a 94 países. Con ello, el estudio examina la forma en que las instituciones impulsan la investigación y la colaboración entre distintas áreas científicas.

En esta clasificación, la UNAM avanzó nueve posiciones respecto a la edición de 2025, al pasar del lugar 54 al 45, lo que reflejó un desempeño en contribuciones interdisciplinarias, así como el crecimiento de su presencia en investigaciones de alta complejidad.

En otro indicador, el Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) Shanghai 2026 reportó que la UNAM destacó en 19 materias académicas, al obtener el primer lugar nacional en prácticamente todas las áreas evaluadas por esta clasificación de alcance internacional.

Dentro de este ranking, la institución sobresalió en la posición 41 global en Ciencias Veterinarias; además, ingresó al top 100 en áreas como Ecología, ubicada entre los puestos 51 y 75, y Ciencias de la Tierra, situada entre los lugares 76 y 100.

El listado también colocó a la UNAM en los rangos de 101 a 200 en disciplinas como Ciencias de la Atmósfera, Oceanografía y Ciencias Biológicas, lo que reafirmó su presencia constante en campos científicos con amplia producción académica.

Asimismo, otras áreas como Biotecnología, Farmacia, Ingeniería Ambiental, Agronomía, Física, Economía, Salud Pública, Matemáticas, Ciencias de los Alimentos, Ingeniería Química y Química se posicionaron entre los sitios 201 y 500 a nivel mundial, de acuerdo con los parámetros establecidos por GRAS Shanghai.

Este reporte evalúa a más de tres mil universidades en todo el mundo y utiliza indicadores relacionados con la calidad de la investigación, el impacto de sus publicaciones y el grado de internacionalización académica.

Por otra parte, en el QS Sustainability 2026, que examina el desempeño de las universidades en prácticas de sostenibilidad social y ambiental, la UNAM obtuvo el lugar 222 entre poco más de dos mil instituciones consideradas en esta edición.

A raíz de las estadística, la Universidad Nacional se ubicó dentro del 11 por ciento superior a nivel global y como la institución mejor clasificada de México en esta medición enfocada en responsabilidad ambiental y compromiso social.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Guadalupe Correa-Cabrera

Combatir la crisis del fentanilo en “América” (Parte I)

"El texto detalla las graves desventajas de los enfoques recientes diseñados para abordar este problema y anticipa...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Jaime García Chávez

Adán Augusto y el fascismo como baratija

“Cuando Adán Augusto López pretende ampliar el uso del concepto ‘fascismo’… convierte esa categoría en una baratija,...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Las causas de la protesta del 15N

“Las protestas convocadas presuntamente por jóvenes de la llamada generación Z y contra la inseguridad después del...
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

Vallas móviles publicitarias

"Lo que es incomprensible, se mire desde donde se mire, es que permitan la existencia de las...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
+ Sección

Opinión en Video

¿Por qué tanta rabia?
Por Alejandro Páez Varela

¿Por qué tanta rabia?

Altanería digital
Por Muna D. Buchahin

Altanería digital

¿Quiénes nos matan, quiénes nos salvan?
Por Alejandro Calvillo

¿Quiénes nos matan, quiénes nos salvan?

¿Por qué han fracasado las marchas de las derechas?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Por qué han fracasado las marchas de las derechas?

Donald Trump y los golpistas traidores a la Patria
Por Pedro Mellado Rodríguez

Donald Trump y los golpistas traidores a la Patria

La inseguridad
Por Lorenzo Meyer

La inseguridad

El PRIAN se vuelve violento
Por Fabrizio Mejía Madrid

El PRIAN se vuelve violento

Si tumbaran a Maduro ¿quién seguiría?
Por Juan Carlos Monedero

Si tumbaran a Maduro ¿quién seguiría?

Los errores tácticos de la (presunta) generación Z
Por Mario Campa

Los errores tácticos de la (presunta) generación Z

El sentido común y la locura
Por Óscar de la Borbolla

El sentido común y la locura

+ Sección

Galileo

Todo el tiempo se ha debatido sobre cuál es o sería la dieta idónea. Mientras algunos recomiendan tres comidas diarias, otros son partidarios de al menos cinco.

¿Es más saludable hacer 3 o 5 comidas al día? Expertos revelan cuál es la dieta ideal

La Universidad Autónoma de Chapingo (UACh) informó ayer que llevará a cabo una gran venta de árboles navideños manejados sustentablemente.

¿Quieres un árbol navideño sustentable? La Universidad de Chapingo anuncia expoventa

Qué son y para qué sirven las huellas dactilares

Huellas dactilares: Todos las tenemos, pero ¿por qué y para qué sirven realmente?

El estrés puede provocar cambios significativos en los hábitos alimenticios, haciendo que algunas personas coman en exceso y otras pierdan el apetito.

¿Tienes hambre o es estrés? Aprende a identificarlo y frenar los antojos por ansiedad

Niños van a la escuela

¿Contar con los dedos mejora la habilidad matemática en niños? Estudio así lo sugiere

León en la Reserva Nacional Masai Mara, en Kenia. Foto: Han Xu, Xinhua

El cerebro responde a la vida diaria como si fuera una selva, según estudio de Zúrich

Parea de la tercera edad en el IMSS

CDINC de Barcelona señala cuándo hay riesgo de Alzhéimer por un fallo de la memoria

El cáncer de próstata se ha consolidado como uno de los principales desafíos de salud pública masculina; la detección temprana es clave para evitar la muerte.

5 claves para detectar el cáncer de próstata, segunda causa de muerte en hombres

Fumar

Expertos de EU concluyen que incluso "fumar poco" tiene consecuencias para el corazón

Los simios, y probablemente también los neandertales, ya se besaban hace unos 21 millones de años, sugirieron científicos de la Universidad de Oxford.

Los primates y neandertales se besaban desde hace 21 millones de años, revela estudio

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
La Derecha Diario México
1

DATOS ¬ Salinas Pliego trajo a “experto” en lodo y mentiras. ¿Podrá ensuciar a la 4T?

Detienen a "El Pelón", reclutador de dos jóvenes que participaron en el asesinato de Carlos Manzo
2

Fuerzas federales capturan a reclutador de jóvenes ligados con el homicidio de Manzo

La Presidenta Sheinbaum expresó su postura respecto a un video hecho con IA que fue proyectado durante un concierto de Fidel Rueda en Michoacán.
3

"No al acoso", dice CSP sobre imágenes suyas proyectadas en concierto de Fidel Rueda

La derecha mexicana ha escalado su estrategia de confrontación contra el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo
4

VERSUS ¬ La derecha redobla su guerra sucia contra la Presidenta en calles y en redes

La carta de uno de los asesinos de Manzo a su hija: “Perdóname. Hice las cosas mal”
5

La carta de uno de los asesinos de Manzo a su hija: “Perdóname. Hice las cosas mal”

La Presidenta Claudia Sheinbaum confirma convocatoria para el 6 de diciembre en el Zócalo
6

La Presidenta confirma movilización el 6 de diciembre en el Zócalo, y da más detalles

Rafael Cárdenas Govea
7

Rafael Cárdenas, exregidor del PRI, es acribillado en carretera de San Luis Potosí

Megabloqueo de transportistas se desarrolla en múltiples vialidades de la República
8

Megabloqueo de transportistas se desarrolla en múltiples vialidades de la República

La mayoría de los encuestados considera que el grupo de manifestantes que irrumpió con violencia en la marcha de la llamada Generación Z fue pagada para ello.
9

De las Heras: 62% de mexicanos cree que agitadores de la marcha "GenZ" fueron pagados

Gobierno federal llama a suspender bloqueos y continuar negociaciones
10

Segob: Bloqueos de transportistas no tienen sustento; convoca a retomar el diálogo

¿Por qué tanta rabia?
11

¿Por qué tanta rabia?

12

Salinas Pliego promueve la ultraderecha. A él mismo lo convencieron... en su casa

Todo el tiempo se ha debatido sobre cuál es o sería la dieta idónea. Mientras algunos recomiendan tres comidas diarias, otros son partidarios de al menos cinco.
13

¿Es más saludable hacer 3 o 5 comidas al día? Expertos revelan cuál es la dieta ideal

El Gabinete de Seguridad informó que 15 presuntos integrantes de un grupo criminal fueron detenidos durante un operativo implementado en cuatro estados.
14

Autoridades federales detienen a 15 integrantes de un grupo criminal en 4 estados

La Presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que si Perú entra a la Embajada de México para detener a Betssy Chávez estaría violando las leyes internacionales.
15

Claudia afirma que Perú violaría todas las leyes internacionales si entra a Embajada

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Biblioteca Central UNAM
1

La UNAM se ubica en el top 50 mundial y destaca en 19 áreas académicas, dice ranqueo

Rafael Cárdenas Govea
2

Rafael Cárdenas, exregidor del PRI, es acribillado en carretera de San Luis Potosí

La Jefa de Gobierno de la CdMx, Clara Brugada, encabezó el inicio de la campaña "Si te tocan, Nos toca".
3

CdMx lanza la campaña “Si te tocan, nos toca” para enfrentar la violencia de género

La derecha mexicana ha escalado su estrategia de confrontación contra el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo
4

VERSUS ¬ La derecha redobla su guerra sucia contra la Presidenta en calles y en redes

Gobierno federal llama a suspender bloqueos y continuar negociaciones
5

Segob: Bloqueos de transportistas no tienen sustento; convoca a retomar el diálogo

El Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
6

EU designa a Cártel de los Soles como terrorista; es "patraña" para invadir: Maduro

La Presidenta Sheinbaum expresó su postura respecto a un video hecho con IA que fue proyectado durante un concierto de Fidel Rueda en Michoacán.
7

"No al acoso", dice CSP sobre imágenes suyas proyectadas en concierto de Fidel Rueda

Detienen a "El Pelón", reclutador de dos jóvenes que participaron en el asesinato de Carlos Manzo
8

Fuerzas federales capturan a reclutador de jóvenes ligados con el homicidio de Manzo

El Gabinete de Seguridad informó que 15 presuntos integrantes de un grupo criminal fueron detenidos durante un operativo implementado en cuatro estados.
9

Autoridades federales detienen a 15 integrantes de un grupo criminal en 4 estados

El Infonavit dio avances de la entrega de viviendas y de la reestructuración de "créditos impagables".
10

Infonavit avanza con la entrega de viviendas y reestructura "créditos impagables"

El "bloque negro" es una táctica de lucha que derecha e izquierda han usado: Illades
11

El "bloque negro" es una táctica de lucha que derecha e izquierda han usado: Illades

Ante rumores sobre injerencia del Gobierno para que Fátima Bosch ganara Miss Universo 2025, Sheinbaum recomendó a la oposición no recurrir a noticias falsas.
12

Con noticias falsas no tendrán apoyo: CSP a oposición por mentiras sobre Fátima Bosch