La UNAM se ubica en el top 50 mundial y destaca en 19 áreas académicas, dice ranqueo

La UNAM avanzó en tres rankings internacionales por materias académicas y prácticas de sostenibilidad global.

Ciudad de México, 24 de noviembre (SinEmbargo).- La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que obtuvo resultados sobresalientes en tres clasificaciones internacionales de Instituciones de Educación Superior que evalúan áreas como investigación científica, calidad académica, sostenibilidad y gobernanza.

Por medio de un comunicado, la máxima casa de estudios señaló que en el ranking Interdisciplinary Science 2026 del Times Higher Education se ubicó en el lugar 45 a nivel mundial y en la segunda posición de Centro y Sudamérica, después de evaluar a mil 267 instituciones participantes.

De acuerdo con la institución, el proyecto Interdisciplinary Science se desarrolla en colaboración con Schmidt Science Fellows y analiza el trabajo de 911 universidades que representan a 94 países. Con ello, el estudio examina la forma en que las instituciones impulsan la investigación y la colaboración entre distintas áreas científicas.

En esta clasificación, la UNAM avanzó nueve posiciones respecto a la edición de 2025, al pasar del lugar 54 al 45, lo que reflejó un desempeño en contribuciones interdisciplinarias, así como el crecimiento de su presencia en investigaciones de alta complejidad.

En otro indicador, el Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) Shanghai 2026 reportó que la UNAM destacó en 19 materias académicas, al obtener el primer lugar nacional en prácticamente todas las áreas evaluadas por esta clasificación de alcance internacional.

Dentro de este ranking, la institución sobresalió en la posición 41 global en Ciencias Veterinarias; además, ingresó al top 100 en áreas como Ecología, ubicada entre los puestos 51 y 75, y Ciencias de la Tierra, situada entre los lugares 76 y 100.

El listado también colocó a la UNAM en los rangos de 101 a 200 en disciplinas como Ciencias de la Atmósfera, Oceanografía y Ciencias Biológicas, lo que reafirmó su presencia constante en campos científicos con amplia producción académica.

Asimismo, otras áreas como Biotecnología, Farmacia, Ingeniería Ambiental, Agronomía, Física, Economía, Salud Pública, Matemáticas, Ciencias de los Alimentos, Ingeniería Química y Química se posicionaron entre los sitios 201 y 500 a nivel mundial, de acuerdo con los parámetros establecidos por GRAS Shanghai.

Este reporte evalúa a más de tres mil universidades en todo el mundo y utiliza indicadores relacionados con la calidad de la investigación, el impacto de sus publicaciones y el grado de internacionalización académica.

Por otra parte, en el QS Sustainability 2026, que examina el desempeño de las universidades en prácticas de sostenibilidad social y ambiental, la UNAM obtuvo el lugar 222 entre poco más de dos mil instituciones consideradas en esta edición.

A raíz de las estadística, la Universidad Nacional se ubicó dentro del 11 por ciento superior a nivel global y como la institución mejor clasificada de México en esta medición enfocada en responsabilidad ambiental y compromiso social.