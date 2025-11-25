Trump destaca la fortaleza de la relación con China y anuncia un encuentro con Xi

El Presidente de China expresó a su par que ambos países deben "mantener el impulso" actual de sus relaciones, tras el encuentro de los dos dirigentes en Corea del Sur a finales de octubre.

Berlín, 24 de noviembre (DW).- El Presidente Donald Trump elogió este lunes la relación "extremadamente fuerte" entre Estados Unidos y China, tras conversar con su homólogo Xi Jinping, aunque no mencionó el controversial tema de Taiwán.

El líder de la Casa Blanca también confirmó que visitará China en abril de 2026 y que Xi irá a Washington posteriormente en el año.

Pekín reclama a Taiwán como parte de su territorio y no descarta una invasión de la isla, a la que somete a una fuerte presión militar, económica y diplomática.

Xi expresó a Trump durante la llamada que ambos países deben "mantener el impulso" actual de sus relaciones, tras el encuentro de los dos dirigentes en Corea del Sur a finales de octubre, reportó la agencia de noticias Xinhua.

Xi aborda tema de Taiwán, Trump lo ignora

El mandatario chino también subrayó que la reincorporación de Taiwán a China "es una parte importante del orden internacional de la posguerra", de acuerdo al medio.

En un comunicado posterior, Trump destacó la fortaleza del vínculo entre ambos países, pero no hizo mención al tema de Taiwán. Estados Unidos no reconoce las aspiraciones de Taiwán a constituirse como Estado, pero es su principal socio y mayor proveedor de armas.

"Nuestra relación con China es extremadamente fuerte. Esta llamada fue una continuación de nuestra muy exitosa reunión en Corea del Sur hace tres semanas. Desde entonces, ha habido avances significativos en ambas partes para mantener nuestros acuerdos actualizados y precisos", escribió Trump en su plataforma Truth Social.

Xi dice que China y EU deben mantener impulso en relaciones

El Presidente Xi Jinping dijo este lunes que China y Estados Unidos deben mantener el impulso de sus relaciones y seguir avanzando en la dirección correcta sobre la base de la igualdad, el respeto y el beneficio mutuo.

Xi hizo estas declaraciones durante una conversación telefónica con el presidente estadounidense, Donald Trump.

El mandatario chino señaló que él y Trump sostuvieron una reunión exitosa en Busan el mes pasado, en la que alcanzaron muchos entendimientos comunes importantes.

"Recalibraron el rumbo del gigantesco barco de las relaciones China-Estados Unidos y le proporcionaron un mayor impulso para que navegara hacia adelante constantemente, enviando así un mensaje positivo al mundo", afirmó.

"Desde entonces, las relaciones entre China y Estados Unidos han mantenido en términos generales una trayectoria estable y positiva, lo que ha sido bienvenido por ambos países y por la comunidad internacional en general", expresó Xi.

"Lo que ha sucedido demuestra una vez más que la descripción de la cooperación China-Estados Unidos como beneficiosa para ambas partes y la confrontación como perjudicial para ambas partes refleja un sentido común que ha sido demostrado en repetidas ocasiones por la experiencia, y que la visión de China y Estados Unidos ayudándose mutuamente a alcanzar el éxito y la prosperidad es una perspectiva tangible y al alcance", agregó Xi.

El mandatario dijo que las dos partes deben ampliar la lista de cooperación y reducir la lista de problemas para lograr avances más positivos, crear un nuevo espacio para la cooperación entre China y Estados Unidos y aportar más beneficios a los pueblos de ambos países y al mundo.

Xi expuso la postura de principio de China sobre la cuestión de Taiwan, y subrayó que el retorno de Taiwan a China es parte integrante del orden internacional de la posguerra.

Al destacar que China y Estados Unidos lucharon hombro a hombro contra el fascismo y el militarismo, Xi afirmó que, dada la situación actual, es aún más importante que ambas partes salvaguarden conjuntamente la victoria de la Segunda Guerra Mundial.

Trump indicó que el presidente Xi es un gran líder y añadió que disfrutó mucho reunirse con él en Busan, además, dijo que comparte plenamente los comentarios de Xi acerca de las relaciones entre los dos países. Las dos partes están implementando todos los elementos de lo acordado por ambos líderes en Busan, agregó.

China fue una parte importante de la victoria en la Segunda Guerra Mundial, afirmó Trump, y subrayó que Estados Unidos entiende lo importante que es la cuestión de Taiwan para China.

Los dos presidentes también hablaron sobre la crisis en Ucrania. Xi enfatizó el apoyo de China a todos los esfuerzos conducentes a la paz, y expresó la esperanza de que las diversas partes reduzcan sus diferencias, alcancen pronto un acuerdo de paz justo, duradero y vinculante, y resuelvan la crisis desde su raíz.

- Con información de Xinhua

