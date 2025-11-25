ENTREVISTA ¬ Defenderemos a la Presidenta, dicen líderes de marcha del 6 de diciembre

La llamada "marcha del tigre" comenzó a difundirse en plataformas como X y TikTok en respuesta a la marcha de "Generación Z" que tuvo lugar el pasado 15 de noviembre en distintas partes de la República, en la que la principal consigna fue pedir la revocación de mandato de la Presidenta Claudia Sheinbaum ante la violencia que azota el país.

Ciudad de México, 24 de noviembre (SinEmbargo).- Los politólogos e influencers Bárbara Castillo Laborde y Estefan Saldaña González, impulsores de la marcha para respaldar a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el próximo 6 de diciembre, llamaron a la ciudadanía a participar de forma pacífica y consciente ante el clima de tensión generado por grupos opositores.

En entrevista con Álvaro Delgado en el programa de "Los Periodistas" que se transmite a través del canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire, Estefan Saldaña afirmó que el objetivo central es “defender a nuestra Presidenta, defender su investidura presidencial” y, al mismo tiempo, “defender una idea: que México sea un país donde el pueblo manda y el Gobierno obedece”.

El también abogado aseguró que las movilizaciones actuales forman parte de una larga tradición de lucha social que ha marcado la historia del país. “Cuando el pueblo camina unido nada lo detiene, siempre es escuchado”, remarcó.

Estefan Saldaña subrayó que la marcha deberá realizarse estrictamente “bajo una bandera de paz”, evitando cualquier gesto de confrontación. “Es para decirle al futuro que aquí estamos y no vamos a dejar que decidan desde el extranjero o algunas iniciativas extranjeras por nosotros; aquí los mexicanos mandamos y estamos respaldando a la Presidenta y todas sus acciones de política interna”, sostuvo.

Hay mucho que celebrar este 6 de diciembre en el Zócalo; a siete años del inicio de la Cuarta Transformación, avanzan los derechos del pueblo a vivienda, salud y educación. Vamos muy bien y vamos a ir mejor.https://t.co/1KNh28Nasb pic.twitter.com/K30eGtv7yB — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) November 25, 2025

En tanto, Bárbara Castillo Laborde explicó que la convocatoria ha generado una mezcla de reacciones. “Hemos recibido toda clase de mensajes, tanto negativos como positivos. Por el lado positivo, otros grupos se han unido a la marcha; la gente tiene el sentir de respaldar la figura presidencial, la soberanía, continuar con este cambio, esta transformación”. Sin embargo, reconoció que también han tenido comentarios adversos “de que van a ir y van a hacer”.

Respecto a posibles provocaciones, Saldaña González pidió mantener la calma y reportar cualquier incidente a los equipos de seguridad. “Sabemos que va a haber alguno que otro infiltrado que se quiera meter entre los contingentes, querer generar controversia entre muchos de los que vamos a ir, pero decirle a los compañeros que no caigan en provocaciones… que mejor los pongan a disposición de las autoridades”, dijo.

Castillo Laborde insistió en la importancia de defender la investidura presidencial ante lo que calificó como intenciones de desestabilización de ciertos grupos. “Estos grupos del 15 de noviembre dicen que quieren derrocar al Gobierno; si no defendiéramos la investidura presidencial realmente desaparecería México… al momento que es un golpe de Estado desaparece el país por completo y todo lo que conocemos”, advirtió.

Finalmente, llamó a dimensionar el mandato democrático vigente: “Nuestra Presidenta es la Presidenta más votada, y aunque haya un grupo muy pequeño que dice ‘no me representa’, pues en realidad sí los representa”.

Esta mañana, la Presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que se ha convocado a la ciudadanía para congregarse el próximo 6 de diciembre en el Zócalo de la Ciudad de México, con el objetivo de celebrar siete años del inicio de la Cuarta Transformación (4T), evento al que están invitados tanto jóvenes como adultos.

"Hay mucha alegría y hay mucho que festejar el 6 de diciembre en el Zócalo", afirmó la mandataria federal durante su conferencia matutina de hoy, donde, nuevamente, criticó los intentos de la oposición por querer crear en redes sociales una idea sobre que la juventud está enojada con el Gobierno.

Desde Palacio Nacional, la Presidenta afirmó que, fuera del ciberespacio, la gente expresa constantemente su apoyo hacia la 4T por los avances que se han logrado desde 2018 a raíz de las políticas implementadas en materia social, económica, de salud, educación, etc., lo cual ha quedado demostrado durante sus giras.

"Lo veo no sólo cuando llego, cuando vamos a una ciudad a un pueblo. Hay mucho que celebrar. Claro, nuestros detractores no quieren celebrar, pero hay mucho que celebrar por lo que ha cambiado el país este año", resaltó Sheinbaum Pardo.

La llamada "marcha del tigre" comenzó a difundirse en plataformas como X y TikTok desde la semana pasada en respuesta a la marcha de "Generación Z" que tuvo lugar el pasado 15 de noviembre en distintas partes de la República, en la que la principal consigna fue pedir la revocación de mandato de Sheinbaum ante la violencia que azota el país.

“Respaldamos a una mujer que ha demostrado muchísima fuerza frente a los embates de la ultraderecha, a una mujer que ha demostrado muchísima entereza frente a Estados Unidos y frente a un mundo que está convulso”, expresó uno de los usuarios en un video publicado en Tik Tok.