ENTREVISTA ¬ Defenderemos a la Presidenta, dicen líderes de marcha del 6 de diciembre

Álvaro Delgado Gómez

24/11/2025 - 9:39 pm

La llamada "marcha del tigre" comenzó a difundirse en plataformas como X y TikTok en respuesta a la marcha de "Generación Z" que tuvo lugar el pasado 15 de noviembre en distintas partes de la República, en la que la principal consigna fue pedir la revocación de mandato de la Presidenta Claudia Sheinbaum ante la violencia que azota el país.

Ciudad de México, 24 de noviembre (SinEmbargo).- Los politólogos e influencers Bárbara Castillo Laborde y Estefan Saldaña González, impulsores de la marcha para respaldar a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el próximo 6 de diciembre, llamaron a la ciudadanía a participar de forma pacífica y consciente ante el clima de tensión generado por grupos opositores.

En entrevista con Álvaro Delgado en el programa de "Los Periodistas" que se transmite a través del canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire, Estefan Saldaña afirmó que el objetivo central es “defender a nuestra Presidenta, defender su investidura presidencial” y, al mismo tiempo, “defender una idea: que México sea un país donde el pueblo manda y el Gobierno obedece”.

El también abogado aseguró que las movilizaciones actuales forman parte de una larga tradición de lucha social que ha marcado la historia del país. “Cuando el pueblo camina unido nada lo detiene, siempre es escuchado”, remarcó.

Estefan Saldaña subrayó que la marcha deberá realizarse estrictamente “bajo una bandera de paz”, evitando cualquier gesto de confrontación. “Es para decirle al futuro que aquí estamos y no vamos a dejar que decidan desde el extranjero o algunas iniciativas extranjeras por nosotros; aquí los mexicanos mandamos y estamos respaldando a la Presidenta y todas sus acciones de política interna”, sostuvo.

En tanto, Bárbara Castillo Laborde explicó que la convocatoria ha generado una mezcla de reacciones. “Hemos recibido toda clase de mensajes, tanto negativos como positivos. Por el lado positivo, otros grupos se han unido a la marcha; la gente tiene el sentir de respaldar la figura presidencial, la soberanía, continuar con este cambio, esta transformación”. Sin embargo, reconoció que también han tenido comentarios adversos “de que van a ir y van a hacer”.

Respecto a posibles provocaciones, Saldaña González pidió mantener la calma y reportar cualquier incidente a los equipos de seguridad. “Sabemos que va a haber alguno que otro infiltrado que se quiera meter entre los contingentes, querer generar controversia entre muchos de los que vamos a ir, pero decirle a los compañeros que no caigan en provocaciones… que mejor los pongan a disposición de las autoridades”, dijo.

Castillo Laborde insistió en la importancia de defender la investidura presidencial ante lo que calificó como intenciones de desestabilización de ciertos grupos. “Estos grupos del 15 de noviembre dicen que quieren derrocar al Gobierno; si no defendiéramos la investidura presidencial realmente desaparecería México… al momento que es un golpe de Estado desaparece el país por completo y todo lo que conocemos”, advirtió.

Finalmente, llamó a dimensionar el mandato democrático vigente: “Nuestra Presidenta es la Presidenta más votada, y aunque haya un grupo muy pequeño que dice ‘no me representa’, pues en realidad sí los representa”.

Esta mañana, la Presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que se ha convocado a la ciudadanía para congregarse el próximo 6 de diciembre en el Zócalo de la Ciudad de México, con el objetivo de celebrar siete años del inicio de la Cuarta Transformación (4T), evento al que están invitados tanto jóvenes como adultos.

"Hay mucha alegría y hay mucho que festejar el 6 de diciembre en el Zócalo", afirmó la mandataria federal durante su conferencia matutina de hoy, donde, nuevamente, criticó los intentos de la oposición por querer crear en redes sociales una idea sobre que la juventud está enojada con el Gobierno.

Desde Palacio Nacional, la Presidenta afirmó que, fuera del ciberespacio, la gente expresa constantemente su apoyo hacia la 4T por los avances que se han logrado desde 2018 a raíz de las políticas implementadas en materia social, económica, de salud, educación, etc., lo cual ha quedado demostrado durante sus giras.

"Lo veo no sólo cuando llego, cuando vamos a una ciudad a un pueblo. Hay mucho que celebrar. Claro, nuestros detractores no quieren celebrar, pero hay mucho que celebrar por lo que ha cambiado el país este año", resaltó Sheinbaum Pardo.

La llamada "marcha del tigre" comenzó a difundirse en plataformas como X y TikTok desde la semana pasada en respuesta a la marcha de "Generación Z" que tuvo lugar el pasado 15 de noviembre en distintas partes de la República, en la que la principal consigna fue pedir la revocación de mandato de Sheinbaum ante la violencia que azota el país.

“Respaldamos a una mujer que ha demostrado muchísima fuerza frente a los embates de la ultraderecha, a una mujer que ha demostrado muchísima entereza frente a Estados Unidos y frente a un mundo que está convulso”, expresó uno de los usuarios en un video publicado en Tik Tok.

Álvaro Delgado Gómez

Álvaro Delgado Gómez

Álvaro Delgado Gómez es periodista, nacido en Lagos de Moreno, Jalisco, en 1966. Empezó en 1986 como reportero y ha pasado por las redacciones de El Financiero, El Nacional y El Universal. En noviembre de 1994 ingresó como reportero al semanario Proceso, en el que fue jefe de Información Política y especializado en la cobertura de asuntos políticos. Ha escrito varios libros, entre los que destacan El Yunque, la ultraderecha en el poder (Plaza y Janés); El Ejército de Dios (Plaza y Janés) y El engaño. Prédica y práctica del PAN (Grijalbo). El amasiato. El pacto secreto Peña-Calderón y otras traiciones panistas (Editorial Proceso) es su más reciente libro.

Todo el tiempo se ha debatido sobre cuál es o sería la dieta idónea. Mientras algunos recomiendan tres comidas diarias, otros son partidarios de al menos cinco.

¿Es más saludable hacer 3 o 5 comidas al día? Expertos revelan cuál es la dieta ideal

La Universidad Autónoma de Chapingo (UACh) informó ayer que llevará a cabo una gran venta de árboles navideños manejados sustentablemente.

¿Quieres un árbol navideño sustentable? La Universidad de Chapingo anuncia expoventa

Qué son y para qué sirven las huellas dactilares

Huellas dactilares: Todos las tenemos, pero ¿por qué y para qué sirven realmente?

El estrés puede provocar cambios significativos en los hábitos alimenticios, haciendo que algunas personas coman en exceso y otras pierdan el apetito.

¿Tienes hambre o es estrés? Aprende a identificarlo y frenar los antojos por ansiedad

Niños van a la escuela

¿Contar con los dedos mejora la habilidad matemática en niños? Estudio así lo sugiere

León en la Reserva Nacional Masai Mara, en Kenia. Foto: Han Xu, Xinhua

El cerebro responde a la vida diaria como si fuera una selva, según estudio de Zúrich

Parea de la tercera edad en el IMSS

CDINC de Barcelona señala cuándo hay riesgo de Alzhéimer por un fallo de la memoria

El cáncer de próstata se ha consolidado como uno de los principales desafíos de salud pública masculina; la detección temprana es clave para evitar la muerte.

5 claves para detectar el cáncer de próstata, segunda causa de muerte en hombres

Fumar

Expertos de EU concluyen que incluso "fumar poco" tiene consecuencias para el corazón

Los simios, y probablemente también los neandertales, ya se besaban hace unos 21 millones de años, sugirieron científicos de la Universidad de Oxford.

Los primates y neandertales se besaban desde hace 21 millones de años, revela estudio

