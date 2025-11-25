Trump busca diálogo con Maduro mientras crecen tensiones con Venezuela, dice Axios

Redacción/SinEmbargo

24/11/2025 - 10:17 pm

Trump planea una llamada con Maduro en medio de tensión, según Axios

El medio Axios reportó que el Presidente Trump analiza sostener una llamada con Nicolás Maduro, en medio del incremento de tensiones políticas y militares en la región.

Ciudad de México, 24 de noviembre (SinEmbargo).- El Presidente Donald Trump informó este lunes a su equipo que planea sostener una llamada directa con su homólogo Nicolás Maduro, según el portal Axios, en un contexto marcado por tensiones entre Estados Unidos (EU) y Venezuela, el mismo día en que Washington oficializó la designación del mandatario venezolano como líder de una organización terrorista extranjera y en medio de un despliegue militar estadounidense en el Caribe.

Sin embargo, fuentes consultadas por dicho medio señalaron que aún no existe una fecha definida para la conversación. Pese a ello, el tema permanece activo en las discusiones internas de la oficina de Trump y entre funcionarios que analizan los escenarios de comunicación entre ambos gobiernos.

La intención de diálogo surge mientras Estados Unidos mantiene una concentración de recursos militares en la región, no obstante, una acción directa en territorio venezolano no estaría prevista de inmediato, según los reportes difundidos.

El Presidente Donald Trump informó este lunes a su equipo que planea sostener una llamada directa con su homólogo Nicolás Maduro, según el portal Axios. Foto: Xinhua

Este escenario coincide con la designación anunciada el 16 de noviembre, cuando el Gobierno estadounidense incluyó al llamado cartel de los Soles en la lista de organizaciones terroristas extranjeras. A la par, desplegó en la región más de una docena de buques de guerra y alrededor de 15 mil soldados como parte de la operación “Lanza del Sur”.

En el marco de esa campaña, las Fuerzas Armadas estadounidenses han realizado ataques contra embarcaciones vinculadas presuntamente al tráfico de drogas, acciones que han dejado decenas de personas muertas según los informes divulgados por las autoridades.

Por su parte, el Gobierno de Venezuela ha rechazado de manera categórica la existencia de dicha organización, una postura que Colombia también respalda. Asimismo, acusaron a Estados Unidos de difundir señalamientos sin sustento con el fin de generar inestabilidad política en el país.

Cabe mencionar que el pasado viernes, la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos emitió un aviso en el que pidió a los vuelos comerciales “extremar la precaución” al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe. La dependencia señaló que el incremento de la actividad militar en la zona genera una “situación potencialmente peligrosa” para la aviación civil.

Tras la advertencia, varias aerolíneas europeas y estadounidenses suspendieron temporalmente sus rutas hacia el país caribeño. Las compañías argumentaron que la medida busca proteger la seguridad de pasajeros y tripulaciones ante el escenario regional actual.

