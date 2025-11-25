Un hongo que sabe a carne podría ser la proteína del futuro, revela estudio de China

Europa Press

25/11/2025 - 12:35 am

Champiñones

Artículos relacionados

Artículos relacionados

¿Es más saludable hacer 3 o 5 comidas al día? Expertos revelan cuál es la dieta ideal

¿Quieres un árbol navideño sustentable? La Universidad de Chapingo anuncia expoventa

Huellas dactilares: Todos las tenemos, pero ¿por qué y para qué sirven realmente?

El hongo Fusarium venenatum destaca por su textura y sabor naturales, muy similares a los de la carne, de acuerdo con un estudio realizado por la Universidad de Jiangnan, en China.

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS).- Las proteínas son nutrientes esenciales para el cuerpo humano: construyen y reparan tejidos, forman enzimas y hormonas, y son clave para el sistema inmunológico y el funcionamiento muscular. Con la población mundial en constante crecimiento, satisfacer la demanda de proteínas de manera sostenible se ha convertido en uno de los mayores desafíos de la alimentación moderna.

La ganadería tradicional requiere grandes cantidades de tierra, agua y genera emisiones significativas de gases de efecto invernadero, lo que hace urgente encontrar alternativas más ecológicas. En este contexto, un equipo de científicos podría haber encontrado a solución.

Sabor a carne, pero sin vacas

Utilizando una tecnología de edición genética llamada CRISPR para aumentar la eficiencia de producción de un hongo, científicos de la Universidad de Jiangnan, en China, han logrado reducir su impacto ambiental hasta en un 61 por ciento, todo ello sin añadir ADN extraño. El hongo modificado genéticamente tiene sabor a carne y es más fácil de digerir que su contraparte natural. El trabajo se publica en la revista Trends in Biotechnology de Cell Press.

Ganado
Reserva de ganado "El Ocote" en el estado de Chiapas. Foto: Isabel Mateos Hinojosa, Cuartoscuro

"Existe una demanda popular de proteínas mejores y más sostenibles para la alimentación", recuerda Xiao Liu, autor principal del estudio e investigador de la Universidad de Jiangnan. "Logramos que un hongo no sólo fuera más nutritivo, sino también más respetuoso con el medio ambiente, mediante la modificación de sus genes".

Huella ambiental reducida hasta en un 61 por ciento

La ganadería es responsable de aproximadamente el 14 por ciento de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. La cría de ganado también ocupa tierras y requiere grandes cantidades de agua dulce, recurso que ya se encuentra en riesgo debido al cambio climático y la actividad humana. Las proteínas microbianas, incluidas las presentes en levaduras y hongos, se han consolidado como una alternativa más sostenible a la carne.

Entre las opciones exploradas hasta ahora para la obtención de micoproteínas, u hongos con contenido proteico, el hongo Fusarium venenatum destaca por su textura y sabor naturales, muy similares a los de la carne. Su uso alimentario está aprobado en numerosos países, como el Reino Unido, China y Estados Unidos.

Ganado
Reserva Ecológica El Ocote, en el estado de Chiapas. Foto: Isabel Mateos Hinojosa, Cuartoscuro

Sin embargo, Fusarium venenatum posee paredes celulares gruesas que dificultan la digestión de sus nutrientes por parte de los humanos. Además, su cultivo requiere muchos recursos; incluso la producción de pequeñas cantidades de micoproteína exige un gran aporte de estos. Las esporas se cultivan en enormes tanques metálicos llenos de un sustrato compuesto de azúcar y nutrientes como el sulfato de amonio.

Liu y su equipo se propusieron explorar el potencial de aumentar la digestibilidad y la eficiencia de producción de Fusarium venenatum utilizando CRISPR, sin introducir ADN extraño en los genes del hongo.

Para ello, eliminaron dos genes asociados a las enzimas quitina sintasa y piruvato descarboxilasa. La eliminación de la quitina sintasa redujo el grosor de la pared celular del hongo, permitiendo que una mayor cantidad de proteína intracelular estuviera disponible para la digestión. La eliminación del gen de la piruvato descarboxilasa contribuyó a optimizar el metabolismo del hongo, de modo que requiriera menos nutrientes para producir proteínas.

Venta de carne
Venta de carne en la Central de Abastos. Foto: Galo Cañas, Cuartoscuro

Los análisis demostraron que la nueva cepa de hongo, denominada FCPD, requería un 44 por ciento menos de azúcar para producir la misma cantidad de proteína en comparación con la cepa original y lo hacía un 88 por ciento más rápido.

"Mucha gente pensaba que cultivar micoproteína era más sostenible, pero nadie había considerado realmente cómo reducir el impacto ambiental de todo el proceso de producción, especialmente en comparación con otros productos proteicos alternativos", advierte el primer autor, Xiaohui Wu, de la Universidad de Jiangnan.

Comparado con el pollo: Impacto brutalmente menor

Posteriormente, los investigadores calcularon la huella ambiental del FCPD, desde las esporas en el laboratorio hasta los productos cárnicos inactivados, a escala industrial. Simularon la producción de FCPD en seis países con diferentes estructuras energéticas -entre ellos Finlandia, que utiliza principalmente energías renovables, y China, que depende más del carbón- y descubrieron que el FCPD tenía un menor impacto ambiental que la producción tradicional de Fusarium venenatum, independientemente de la ubicación. En general, la producción de FCPD generó hasta un 60 por ciento menos de emisiones de gases de efecto invernadero durante todo su ciclo de vida.

Pollo
Venta de pollo en la Ciudad de México. Foto: Victoria Valrierra, Cuartoscuro

El equipo también investigó el impacto de la producción de FCPD en comparación con los recursos necesarios para producir proteína animal. En comparación con la producción de pollo en China, descubrieron que la mioproteína de FCPD requiere un 70 por ciento menos de tierra y reduce el riesgo de contaminación del agua dulce en un 78 por ciento. De esta forma el informe concluye que los alimentos editados genéticamente como este pueden satisfacer la creciente demanda de alimentos sin los costos ambientales de la agricultura convencional".

Europa Press

Europa Press

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Guadalupe Correa-Cabrera

Combatir la crisis del fentanilo en “América” (Parte I)

"El texto detalla las graves desventajas de los enfoques recientes diseñados para abordar este problema y anticipa...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Jaime García Chávez

Adán Augusto y el fascismo como baratija

“Cuando Adán Augusto López pretende ampliar el uso del concepto ‘fascismo’… convierte esa categoría en una baratija,...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Las causas de la protesta del 15N

“Las protestas convocadas presuntamente por jóvenes de la llamada generación Z y contra la inseguridad después del...
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

Vallas móviles publicitarias

"Lo que es incomprensible, se mire desde donde se mire, es que permitan la existencia de las...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
+ Sección

Opinión en Video

El retorno tan temido de López Obrador
Por Álvaro Delgado Gómez

El retorno tan temido de López Obrador

Marketing de odio y violencia
Por Ana Lilia Pérez

Marketing de odio y violencia

¿Por qué tanta rabia?
Por Alejandro Páez Varela

¿Por qué tanta rabia?

Altanería digital
Por Muna D. Buchahin

Altanería digital

¿Quiénes nos matan, quiénes nos salvan?
Por Alejandro Calvillo

¿Quiénes nos matan, quiénes nos salvan?

¿Por qué han fracasado las marchas de las derechas?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Por qué han fracasado las marchas de las derechas?

Donald Trump y los golpistas traidores a la Patria
Por Pedro Mellado Rodríguez

Donald Trump y los golpistas traidores a la Patria

La inseguridad
Por Lorenzo Meyer

La inseguridad

El PRIAN se vuelve violento
Por Fabrizio Mejía Madrid

El PRIAN se vuelve violento

Si tumbaran a Maduro ¿quién seguiría?
Por Juan Carlos Monedero

Si tumbaran a Maduro ¿quién seguiría?

+ Sección

Galileo

Champiñones

Un hongo que sabe a carne podría ser la proteína del futuro, revela estudio de China

Todo el tiempo se ha debatido sobre cuál es o sería la dieta idónea. Mientras algunos recomiendan tres comidas diarias, otros son partidarios de al menos cinco.

¿Es más saludable hacer 3 o 5 comidas al día? Expertos revelan cuál es la dieta ideal

La Universidad Autónoma de Chapingo (UACh) informó ayer que llevará a cabo una gran venta de árboles navideños manejados sustentablemente.

¿Quieres un árbol navideño sustentable? La Universidad de Chapingo anuncia expoventa

Qué son y para qué sirven las huellas dactilares

Huellas dactilares: Todos las tenemos, pero ¿por qué y para qué sirven realmente?

El estrés puede provocar cambios significativos en los hábitos alimenticios, haciendo que algunas personas coman en exceso y otras pierdan el apetito.

¿Tienes hambre o es estrés? Aprende a identificarlo y frenar los antojos por ansiedad

Niños van a la escuela

¿Contar con los dedos mejora la habilidad matemática en niños? Estudio así lo sugiere

León en la Reserva Nacional Masai Mara, en Kenia. Foto: Han Xu, Xinhua

El cerebro responde a la vida diaria como si fuera una selva, según estudio de Zúrich

Parea de la tercera edad en el IMSS

CDINC de Barcelona señala cuándo hay riesgo de Alzhéimer por un fallo de la memoria

El cáncer de próstata se ha consolidado como uno de los principales desafíos de salud pública masculina; la detección temprana es clave para evitar la muerte.

5 claves para detectar el cáncer de próstata, segunda causa de muerte en hombres

Fumar

Expertos de EU concluyen que incluso "fumar poco" tiene consecuencias para el corazón

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
La carta de uno de los asesinos de Manzo a su hija: “Perdóname. Hice las cosas mal”
1

La carta de uno de los asesinos de Manzo a su hija: “Perdóname. Hice las cosas mal”

Semar y FGR desarticulan red que movía cocaína en vuelos comerciales
2

Decomiso de 270 kilos en el AICM revela red que enviaba droga a Tijuana sin revisión

La Derecha Diario México
3

DATOS ¬ Salinas Pliego trajo a “experto” en lodo y mentiras. ¿Podrá ensuciar a la 4T?

El Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ofreció a su homólogo estadounidense, Donald Trump, actuar como mediador entre Estados Unidos y Venezuela.
4

Cómo un referente de la izquierda latinoamericana, Lula, enfrentó (y dobló) a Trump

La Presidenta Sheinbaum expresó su postura respecto a un video hecho con IA que fue proyectado durante un concierto de Fidel Rueda en Michoacán.
5

"No al acoso", dice CSP sobre imágenes suyas proyectadas en concierto de Fidel Rueda

Trump planea una llamada con Maduro en medio de tensión, según Axios
6

Trump busca diálogo con Maduro mientras crecen tensiones con Venezuela, dice Axios

Claudia Sheinbaum y Carlos Slim dialogaron.
7

Sheinbaum, Slim y el CCE revisan las expectativas de crecimiento en México para 2026

8

Salinas Pliego promueve la ultraderecha. A él mismo lo convencieron... en su casa

La Presidenta Claudia Sheinbaum confirma convocatoria para el 6 de diciembre en el Zócalo
9

La Presidenta confirma movilización el 6 de diciembre en el Zócalo, y da más detalles

Los politólogos e influencers Bárbara Castillo Laborde y Estefan Saldaña González, impulsores de la marcha para respaldar a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el próximo 6 de diciembre, llamaron a la ciudadanía a participar de forma pacífica y consciente ante el clima de tensión generado por grupos opositores.
10

ENTREVISTA ¬ Defenderemos a la Presidenta, dicen líderes de marcha del 6 de diciembre

Un evento convocado en el Monumento a la Revolución por el streamer Adriano Zendejas, también conocido "Maestro Shifu", terminó en un caos vial y lesionados.
11

Evento de "El Bogueto" y "Maestro Shifu" genera caos; deja 3 detenidos y 5 lesionados

¿Por qué tanta rabia?
12

¿Por qué tanta rabia?

La mayoría de los encuestados considera que el grupo de manifestantes que irrumpió con violencia en la marcha de la llamada Generación Z fue pagada para ello.
13

De las Heras: 62% de mexicanos cree que agitadores de la marcha "GenZ" fueron pagados

14

Presidente de Perú amenaza con entrar a Embajada de México. “No me tiembla la mano”

Detienen a "El Pelón", reclutador de dos jóvenes que participaron en el asesinato de Carlos Manzo
15

Fuerzas federales capturan a reclutador de jóvenes ligados con el homicidio de Manzo

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Champiñones
1

Un hongo que sabe a carne podría ser la proteína del futuro, revela estudio de China

Marko Cortés acumla derrotas electorales y propiedades millonarias a lo largo de su carrera política.
2

La fortuna de Marko Cortés se abultó mientras su otro encargo, el PAN, se hundía

Semar y FGR desarticulan red que movía cocaína en vuelos comerciales
3

Decomiso de 270 kilos en el AICM revela red que enviaba droga a Tijuana sin revisión

Claudia Sheinbaum y Carlos Slim dialogaron.
4

Sheinbaum, Slim y el CCE revisan las expectativas de crecimiento en México para 2026

Trump planea una llamada con Maduro en medio de tensión, según Axios
5

Trump busca diálogo con Maduro mientras crecen tensiones con Venezuela, dice Axios

Los politólogos e influencers Bárbara Castillo Laborde y Estefan Saldaña González, impulsores de la marcha para respaldar a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el próximo 6 de diciembre, llamaron a la ciudadanía a participar de forma pacífica y consciente ante el clima de tensión generado por grupos opositores.
6

ENTREVISTA ¬ Defenderemos a la Presidenta, dicen líderes de marcha del 6 de diciembre

El Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ofreció a su homólogo estadounidense, Donald Trump, actuar como mediador entre Estados Unidos y Venezuela.
7

Cómo un referente de la izquierda latinoamericana, Lula, enfrentó (y dobló) a Trump

Los mexicanos residentes en el extranjero pueden emitir su voto en las elecciones presidenciales y en las consultas populares.
8

#PuntosYComas ¬ Solo 16 estados contemplan Revocación de Mandato a sus gobernadores

Xi y Trump reafirman cooperación bilateral; Taiwán marca diferencias
9

Trump destaca la fortaleza de la relación con China y anuncia un encuentro con Xi

Biblioteca Central UNAM
10

La UNAM se ubica en el top 50 mundial y destaca en 19 áreas académicas, dice ranqueo

Rafael Cárdenas Govea
11

Rafael Cárdenas, exregidor del PRI, es acribillado en carretera de San Luis Potosí

La Jefa de Gobierno de la CdMx, Clara Brugada, encabezó el inicio de la campaña "Si te tocan, Nos toca".
12

CdMx lanza la campaña “Si te tocan, nos toca” para enfrentar la violencia de género