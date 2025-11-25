¿Dónde será la edición navideña del Café & Chocolate Fest? Te contamos detalles

Si te gusta el chocolate y el café este festival contará con una variedad de expositores para degustar café de altura y especialidad, además de actividades como un taller de elaboración de chocolate, cata de café y conferencias.

Ciudad de México, 25 de noviembre (SinEmbargo).- El Café & Chocolate Fest tendrá una edición navideña este sábado 29 y domingo 30 de noviembre, este evento gratuito y familiar contará con más de 60 expositores con una cuidada selección de café de altura y de especialidad, mexicano y de países invitados, chocolates con alto porcentaje de cacao, productos artesanales y piezas ideales para la decoración navideña.

El Palacio de la Autonomía de la Fundación UNAM es el lugar elegido para este encuentro que contará con un ambiente festivo con temática de temporada, villancicos, piñatas, luces y la presencia de Santa Claus. Además contará con una oferta gastronómica y artesanal para que los asistentes disfruten.

El Café & Chocolate Fest impulsa el desarrollo económico de productores y distribuidores mexicanos, acercando al público a las propiedades del café y a una amplia variedad de bebidas tradicionales como espuma de cacao, pozol, tascalate, chilate y agua de barranca. Su oferta chocolatera abarca desde semilla de cacao y la tradicional barra, hasta trufas, enjambres y bombonería con rellenos exóticos. La propuesta de productos artesanales incluye mieles, panes, salsas, dulces, mermeladas, quesos y frutos deshidratados.

Este festival también tiene una labor social: un porcentaje de su utilidad neta se destina al Fondo de Becas de la Fundación UNAM, contribuyendo a fortalecer la educación en México.

¿Qué actividades habrá en el Café & Chocolate Fest?

El festival contará con las siguientes actividades:

13:30 horas Cuenta Cuentos: La magia de las notas musicales, en voz de su autora Lorna Rocío Contreras, miembro de la Red Internacional de Cuenta Cuentos A.C. Para niños menores de 12 años (Salón 15, PB).

La magia de las notas musicales, en voz de su autora Lorna Rocío Contreras, miembro de la Red Internacional de Cuenta Cuentos A.C. Para niños menores de 12 años (Salón 15, PB). 14:00 horas Taller Sensorial : Emociorama, para despertar tus sentidos con elementos de café, cacao y chocolate, con el profesor Carlos Alegría (Auditorio, 1er. Piso).

: Emociorama, para despertar tus sentidos con elementos de café, cacao y chocolate, con el profesor Carlos Alegría (Auditorio, 1er. Piso). 15:00 horas Chocolatería Literaria : Degustación de chocolates con una historia interactiva. Imparte: Fátima Galbós (escritora) y David Solorzano (Chef chocolatero) (Auditorio, 1er. Piso).

: Degustación de chocolates con una historia interactiva. Imparte: Fátima Galbós (escritora) y David Solorzano (Chef chocolatero) (Auditorio, 1er. Piso). 15:00 y 16:00 horas Taller de elaboración de chocolate : Recibe cacao tostado y los ingredientes para elaborar tu propia barra. Aprende la molienda y moldea las figuras que desees. Imparte: Pedacito de Cielo (Salón 15, PB).

: Recibe cacao tostado y los ingredientes para elaborar tu propia barra. Aprende la molienda y moldea las figuras que desees. Imparte: Pedacito de Cielo (Salón 15, PB). 16:00 y 17:00 horas Cata de café : Contraste de Café, para distinguir entre un café de especialidad y uno comercial. Actividad patrocinada por Xantina Café (Auditorio, 1er. Piso).

: Contraste de Café, para distinguir entre un café de especialidad y uno comercial. Actividad patrocinada por Xantina Café (Auditorio, 1er. Piso). 17:30 horas Conferencia: “Divulgación científica en materia de salud alimenticia, cacao y chocolate”. Imparte: I.Q. Alejandra Mendoza (Salón 15, PB).

“Divulgación científica en materia de salud alimenticia, cacao y chocolate”. Imparte: I.Q. Alejandra Mendoza (Salón 15, PB). 18:00 y 19:00 horas Ceremonia de Cacao : Toma de cacao puro acompañada de sonidos, aromas y cantos; medicina ancestral para conectar con el corazón. Imparte: Jacqueline Andrade – Mujer Venado, Tarotista, Master Reiki, Sanadora. Restricción para mujeres embarazadas y personas con problemas de corazón. Se recomienda hidratarse antes y después. (Auditorio, 1er. Piso).

: Toma de cacao puro acompañada de sonidos, aromas y cantos; medicina ancestral para conectar con el corazón. Imparte: Jacqueline Andrade – Mujer Venado, Tarotista, Master Reiki, Sanadora. Restricción para mujeres embarazadas y personas con problemas de corazón. Se recomienda hidratarse antes y después. (Auditorio, 1er. Piso). 18:30 horas Cafés Filosóficos: Foro para el diálogo y la reflexión sobre problemáticas de la vida cotidiana, desde una perspectiva crítica y comprensiva. (Auditorio, 1er. Piso).

La recomendación es inscribirse a la actividad de preferencia al llegar al Palacio de la Autonomía, ubicado en Lic. Primo de Verdad No. 2, casi esquina Moneda, Centro Histórico.

El acceso al evento será a partir de las 11:00 de la mañana y el cierre será a las 8:00 de la noche, cada día.