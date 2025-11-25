¿Dónde será la edición navideña del Café & Chocolate Fest? Te contamos detalles

Redacción/SinEmbargo

25/11/2025 - 7:00 am

Café y chocolate

Artículos relacionados

Artículos relacionados

El Museo del Cacao y Chocolate en el Zócalo ofrece una gran experiencia muy dinámica

¿Cuál es el origen del chocolate? Museo del Chocolate, para aprender y divertirse

¿Sabías que puedes conocer los restos del Calmécac en este museo y sin costo?

Si te gusta el chocolate y el café este festival contará con una variedad de expositores para degustar café de altura y especialidad, además de actividades como un taller de elaboración de chocolate, cata de café  y conferencias.

Ciudad de México, 25 de noviembre (SinEmbargo).- El Café & Chocolate Fest tendrá  una edición navideña este sábado 29 y domingo 30 de noviembre, este evento gratuito y familiar contará con más de 60 expositores con una cuidada selección de café de altura y de especialidad, mexicano y de países invitados, chocolates con alto porcentaje de cacao, productos artesanales y piezas ideales para la decoración navideña.

El Palacio de la Autonomía de la Fundación UNAM es el lugar elegido para este encuentro que contará con un ambiente festivo con temática de temporada, villancicos, piñatas, luces y la presencia de Santa Claus. Además contará con una oferta gastronómica y artesanal para que los asistentes disfruten.

El Café & Chocolate Fest impulsa el desarrollo económico de productores y distribuidores mexicanos, acercando al público a las propiedades del café y a una amplia variedad de bebidas tradicionales como espuma de cacao, pozol, tascalate, chilate y agua de barranca. Su oferta chocolatera abarca desde semilla de cacao y la tradicional barra, hasta trufas, enjambres y bombonería con rellenos exóticos. La propuesta de productos artesanales incluye mieles, panes, salsas, dulces, mermeladas, quesos y frutos deshidratados.

Este festival también tiene una labor social: un porcentaje de su utilidad neta se destina al Fondo de Becas de la Fundación UNAM, contribuyendo a fortalecer la educación en México.

Café & Chocolate
El Café & Chocolate Fest es un encuentro gratuito y familiar, que celebrará su edición Navideña en un ambiente festivo. Foto: Cortesía

¿Qué actividades habrá en el Café & Chocolate Fest?

El festival contará con las siguientes actividades:

  • 13:30 horas Cuenta Cuentos: La magia de las notas musicales, en voz de su autora Lorna Rocío Contreras, miembro de la Red Internacional de Cuenta Cuentos A.C. Para niños menores de 12 años (Salón 15, PB).
  • 14:00 horas Taller Sensorial: Emociorama, para despertar tus sentidos con elementos de café, cacao y chocolate, con el profesor Carlos Alegría (Auditorio, 1er. Piso).
  • 15:00 horas Chocolatería Literaria: Degustación de chocolates con una historia interactiva. Imparte: Fátima Galbós (escritora) y David Solorzano (Chef chocolatero) (Auditorio, 1er. Piso).
  • 15:00 y 16:00 horas Taller de elaboración de chocolate: Recibe cacao tostado y los ingredientes para elaborar tu propia barra. Aprende la molienda y moldea las figuras que desees. Imparte: Pedacito de Cielo (Salón 15, PB).
  • 16:00 y 17:00 horas Cata de café: Contraste de Café, para distinguir entre un café de especialidad y uno comercial. Actividad patrocinada por Xantina Café (Auditorio, 1er. Piso).
  • 17:30 horas Conferencia: “Divulgación científica en materia de salud alimenticia, cacao y chocolate”. Imparte: I.Q. Alejandra Mendoza (Salón 15, PB).
  • 18:00 y 19:00 horas Ceremonia de Cacao: Toma de cacao puro acompañada de sonidos, aromas y cantos; medicina ancestral para conectar con el corazón. Imparte: Jacqueline Andrade – Mujer Venado, Tarotista, Master Reiki, Sanadora. Restricción para mujeres embarazadas y personas con problemas de corazón. Se recomienda hidratarse antes y después. (Auditorio, 1er. Piso).
  • 18:30 horas Cafés Filosóficos: Foro para el diálogo y la reflexión sobre problemáticas de la vida cotidiana, desde una perspectiva crítica y comprensiva. (Auditorio, 1er. Piso).

La recomendación es inscribirse a la actividad de preferencia al llegar al Palacio de la Autonomía, ubicado en Lic. Primo de Verdad No. 2, casi esquina Moneda, Centro Histórico.

El acceso al evento será a partir de las 11:00 de la mañana y el cierre será a las 8:00 de la noche, cada día.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

Ciclos de negocios

"La mejor forma de lograr que un país logre un desarrollo económico armonioso pasa necesariamente por una...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Herramientas contra el acoso

“Cada denuncia rompe la inercia social y al hacerlo produce información valiosa para transformar políticas públicas”.
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

Combatir la crisis del fentanilo en “América” (Parte I)

"El texto detalla las graves desventajas de los enfoques recientes diseñados para abordar este problema y anticipa...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Jaime García Chávez

Adán Augusto y el fascismo como baratija

“Cuando Adán Augusto López pretende ampliar el uso del concepto ‘fascismo’… convierte esa categoría en una baratija,...
Por Jaime García Chávez
+ Sección

Opinión en Video

El retorno tan temido de López Obrador
Por Álvaro Delgado Gómez

El retorno tan temido de López Obrador

Marketing de odio y violencia
Por Ana Lilia Pérez

Marketing de odio y violencia

¿Por qué tanta rabia?
Por Alejandro Páez Varela

¿Por qué tanta rabia?

Altanería digital
Por Muna D. Buchahin

Altanería digital

¿Quiénes nos matan, quiénes nos salvan?
Por Alejandro Calvillo

¿Quiénes nos matan, quiénes nos salvan?

¿Por qué han fracasado las marchas de las derechas?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Por qué han fracasado las marchas de las derechas?

Donald Trump y los golpistas traidores a la Patria
Por Pedro Mellado Rodríguez

Donald Trump y los golpistas traidores a la Patria

La inseguridad
Por Lorenzo Meyer

La inseguridad

El PRIAN se vuelve violento
Por Fabrizio Mejía Madrid

El PRIAN se vuelve violento

Si tumbaran a Maduro ¿quién seguiría?
Por Juan Carlos Monedero

Si tumbaran a Maduro ¿quién seguiría?

+ Sección

Galileo

Champiñones

Un hongo que sabe a carne podría ser la proteína del futuro, revela estudio de China

Todo el tiempo se ha debatido sobre cuál es o sería la dieta idónea. Mientras algunos recomiendan tres comidas diarias, otros son partidarios de al menos cinco.

¿Es más saludable hacer 3 o 5 comidas al día? Expertos revelan cuál es la dieta ideal

La Universidad Autónoma de Chapingo (UACh) informó ayer que llevará a cabo una gran venta de árboles navideños manejados sustentablemente.

¿Quieres un árbol navideño sustentable? La Universidad de Chapingo anuncia expoventa

Qué son y para qué sirven las huellas dactilares

Huellas dactilares: Todos las tenemos, pero ¿por qué y para qué sirven realmente?

El estrés puede provocar cambios significativos en los hábitos alimenticios, haciendo que algunas personas coman en exceso y otras pierdan el apetito.

¿Tienes hambre o es estrés? Aprende a identificarlo y frenar los antojos por ansiedad

Niños van a la escuela

¿Contar con los dedos mejora la habilidad matemática en niños? Estudio así lo sugiere

León en la Reserva Nacional Masai Mara, en Kenia. Foto: Han Xu, Xinhua

El cerebro responde a la vida diaria como si fuera una selva, según estudio de Zúrich

Parea de la tercera edad en el IMSS

CDINC de Barcelona señala cuándo hay riesgo de Alzhéimer por un fallo de la memoria

El cáncer de próstata se ha consolidado como uno de los principales desafíos de salud pública masculina; la detección temprana es clave para evitar la muerte.

5 claves para detectar el cáncer de próstata, segunda causa de muerte en hombres

Fumar

Expertos de EU concluyen que incluso "fumar poco" tiene consecuencias para el corazón

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
El retorno tan temido de López Obrador
1

El retorno tan temido de López Obrador

Marko Cortés acumla derrotas electorales y propiedades millonarias a lo largo de su carrera política.
2

La fortuna de Marko Cortés se abultó mientras su otro encargo, el PAN, se hundía

La carta de uno de los asesinos de Manzo a su hija: “Perdóname. Hice las cosas mal”
3

La carta de uno de los asesinos de Manzo a su hija: “Perdóname. Hice las cosas mal”

Semar y FGR desarticulan red que movía cocaína en vuelos comerciales
4

Decomiso de 270 kilos en el AICM revela red que enviaba droga a Tijuana sin revisión

Marcha por el 25N
5

Marcha del 25N CdMx: ¿Cuál es la ruta y qué calles estarán cerradas por la protesta?

La Presidenta Sheinbaum expresó su postura respecto a un video hecho con IA que fue proyectado durante un concierto de Fidel Rueda en Michoacán.
6

"No al acoso", dice CSP sobre imágenes suyas proyectadas en concierto de Fidel Rueda

Como resultado de la "Operación Caudal", autoridades del Edomex detuvieron a "El Maya", líder de "Los Mayas", banda dedicada al huachicoleo de agua.
7

Líder de "Los Mayas", banda dedicada al huachicoleo de agua, es detenido en el Edomex

La Derecha Diario México
8

DATOS ¬ Salinas Pliego trajo a “experto” en lodo y mentiras. ¿Podrá ensuciar a la 4T?

El Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ofreció a su homólogo estadounidense, Donald Trump, actuar como mediador entre Estados Unidos y Venezuela.
9

Cómo un referente de la izquierda latinoamericana, Lula, enfrentó (y dobló) a Trump

10

Presidente de Perú amenaza con entrar a Embajada de México. “No me tiembla la mano”

Marketing de odio y violencia
11

Marketing de odio y violencia

Marcha de la CNTE
12

CNTE amenaza con protestar en todos los eventos de Sheinbaum y anuncia paro en 2026

La Presidenta Claudia Sheinbaum confirma convocatoria para el 6 de diciembre en el Zócalo
13

La Presidenta confirma movilización el 6 de diciembre en el Zócalo, y da más detalles

14

Salinas Pliego promueve la ultraderecha. A él mismo lo convencieron... en su casa

Champiñones
15

Un hongo que sabe a carne podría ser la proteína del futuro, revela estudio de China

Destacadas

Ver sección
Destacadas
La Fiscalía de la CdMx vincula a proceso a dos imputados.
1

Juez de CdMx da prisión preventiva a 2 imputados por homicidio del actor Fede Dorcaz

Como resultado de la "Operación Caudal", autoridades del Edomex detuvieron a "El Maya", líder de "Los Mayas", banda dedicada al huachicoleo de agua.
2

Líder de "Los Mayas", banda dedicada al huachicoleo de agua, es detenido en el Edomex

Aumentan a siete los muertos por ataques de las fuerzas rusas sobre Kiev.
3

Nuevos bombardeos rusos golpean Ucrania; dejan al menos 7 fallecidos y 20 lesionados

Marcha de la CNTE
4

CNTE amenaza con protestar en todos los eventos de Sheinbaum y anuncia paro en 2026

Cumbre del G20
5

Secretario de Hacienda, Édgar Amador, acudió al G20 en representación de Sheinbaum

Marcha por el 25N
6

Marcha del 25N CdMx: ¿Cuál es la ruta y qué calles estarán cerradas por la protesta?

Volcán Popocatépetl
7

Protección Civil prevé caída de ceniza del Popocatépetl en dos Alcaldías de la CdMx

Champiñones
8

Un hongo que sabe a carne podría ser la proteína del futuro, revela estudio de China

Marko Cortés acumla derrotas electorales y propiedades millonarias a lo largo de su carrera política.
9

La fortuna de Marko Cortés se abultó mientras su otro encargo, el PAN, se hundía

Semar y FGR desarticulan red que movía cocaína en vuelos comerciales
10

Decomiso de 270 kilos en el AICM revela red que enviaba droga a Tijuana sin revisión

Claudia Sheinbaum y Carlos Slim dialogaron.
11

Sheinbaum, Slim y el CCE revisan las expectativas de crecimiento en México para 2026

Trump planea una llamada con Maduro en medio de tensión, según Axios
12

Trump busca diálogo con Maduro mientras crecen tensiones con Venezuela, dice Axios