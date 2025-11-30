Una relación tóxica, caos, un motel y el peso del pasado en la obra Loco amor

Loco amor es considerada una de las piezas más intensas y representativas del teatro contemporáneo.

Ciudad de México, 30 de noviembre (SinEmbargo).- En el escenario del Foro Lucerna se presenta una historia de amor, caos, pasión y dolor, se trata de la obra Loco amor del dramaturgo estadounidense Sam Shepard, que cuenta con las actuaciones de Rafaela Covas, Rodrigo Virago, Alejandro Morales y Alberto Lomnitz bajo la dirección de Gabriela Negrete.

¿De qué trata?

Loco Amor (el título original es Fool for Love) nos presenta a Eddie y May en un motel en medio del desierto, una relación marcada por la obsesión, la memoria y la imposibilidad de escapar del pasado. Una pareja en la que la pasión es fuerte y en la que ambos saben que si permanecen juntos los llevará a la destrucción y conforme avanza la historia se irán revelando secretos y mostrando la violencia emocional y la vulnerabilidad que habita en toda historia de amor.

El texto de Shepard es considerada una de las piezas más intensas y representativas del teatro contemporáneo.

Una relación para reflexionar

El actor Rodrigo Virago da vida a Eddie en esta puesta en escena, un personaje intenso que está envuelto en una relación tóxica, para el actor, Yanto Eddie como May van camino a la destrucción su permanecen juntos, pero al mismo tiempo, son las únicas dos personas que se entienden el uno al otro, no obstante hay más elementos, traumas y circunstancias que no les permiten estar juntos.

"Yo creo que en algún momento en la vida todo el mundo hemos sido Eddie o May, o sea, teniendo esta tipo de relaciones tan pasionales y tan tóxicas [...], creo que todo el mundo ha pasado por ese momento de querer a alguien con muchísimas ganas, con muchísima pasión y con muchísimo amor y saber que no puedes estar ahí y cómo eso detona en una violencia tanto física como verbal y en el accionar", contó Rodrigo Virago en entrevista a SinEmbargo.

Rodrigo ha reflexionado acerca de las relaciones humanas y el apego, hasta qué momento es bueno decir basta.

"Loco amor es un texto clásico, a mi entender, porque habla de estas condiciones humanas que todo el mundo hemos vivido en algún momento u otro y eso es lo que hace muy especial esta obra, creo yo", explicó.

La figura paterna

En el montaje de la directora Gabriela Negrete, se encuentra un personaje importante que es el padre de Eddie, a quien sólo Eddie puede ver y escuchar, este personaje es interpretado por Alberto Lomnitz, y muestra la carga del pasado y como influye en el presente de la pareja.

"Por fuera está orbitando este personaje que sólo ve Eddie, que de alguna manera también habla del trauma que Eddie tiene y de los rencores que tiene hacia la figura paterna, por eso a Eddie le molesta mucho cuando es que va a venir el otro hombre", explicó Rodrigo Virago.

Y agrega: "El hombre la ha regado mucho en su vida, en la vida de Eddie y también está condenado a repetir los mismos errores del padre, de abandonar, de irse con alguien más, regresar; todo está muy ligado y es un texto que en ese sentido es muy preciso es muy exacto, no hay cabos sueltos por ningún lado".

Nuevas masculinidades

En la puesta en escena Eddie es un personaje rudo y hasta machista. "Me hace pensar mucho, a mí me gustan los personajes intensos y con esta energía muy machista para tratar de crear esta conciencia de que ese hombre hoy en día ya no tiene cabida y cómo tenemos que buscar una nueva masculinidad en estos tiempos, por eso me gusta hacer estos personajes, no porque yo sea así en la vida, sino por recordarme que esas actitudes ya no entran a lugar", reflexionó Rodrigo.

Rodrigo recordó que el personaje de Martín, interpretado por Alejandro Morales, es un ejemplo de lo que se debería seguir, ya que él escucha la pregunta, no es violento, frente a los conatos de bronca mejor decide separarse, "es muy interesante en cuestión de los personajes masculinos que están ahí".

Escenografía y vestuario

Uno de los aspectos que destaca en Loco Amor es la escenografía, la historia se desarrolla en un cuarto de Motel y está muy llevado al escenario, ahí está una típica habitación, con el tapiz desgastado en las paredes, la alfombra, el baño, hasta el letrero neón en lo alto. Realmente un gran trabajo creado por Félix Arroyo.

"Félix Arroyo es un genio de la escenografía, siempre hace cosas como muy vistosas y muy bellas", contó Virago. "Se siente siente que es una jaula donde hay dos, un león y una leona peleando y cómo va, habitando por fuera de eso, todo el trauma de estos dos seres".

Respecto al vestuario, también es clave para identificar que se trata del sur de Estados Unidos y el norte de México. El vestuario estuvo a cargo de Giselle Sandiel. "El vestuario, creo que también va muy ad hoc, se siente lo sureño y eso está bien padre. Y yo siendo norteño, o sea, a mí me encanta vestirme así, pues a mí me fascina", señaló Rodrigo.

¿Cuándo y dónde?

Loco Amor se presentará hasta el 21 de enero en el Foro Lucerna (C. Lucerna 64, Juárez, Cuauhtémoc, 06600 Ciudad de México) con funciones los miércoles y jueves a las 20:30 horas. El precio del boleto es de 350 pesos.