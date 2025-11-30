Una relación tóxica, caos, un motel y el peso del pasado en la obra Loco amor

Nancy Chávez

30/11/2025 - 6:35 am

Obra Loco Amor

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Los secretos que carga el viento, una obra de duelo, desconexión y esperanza

¿Te gusta el surrealismo? Esta exposición de Rodney Smith parece salida de un sueño

¿Actividades gratuitas? El CCEMx celebra 23 años de intercambio cultural y artístico

Loco amor es considerada una de las piezas más intensas y representativas del teatro contemporáneo.

Ciudad de México, 30 de noviembre (SinEmbargo).- En el escenario del Foro Lucerna se presenta una historia de amor, caos, pasión y dolor, se trata de la obra Loco amor del dramaturgo estadounidense Sam Shepard, que cuenta con las actuaciones de Rafaela Covas, Rodrigo Virago, Alejandro Morales y Alberto Lomnitz bajo la dirección de Gabriela Negrete.

¿De qué trata?

Loco Amor (el título original es Fool for Love) nos presenta a Eddie y May en un motel en medio del desierto, una relación marcada por la obsesión, la memoria y la imposibilidad de escapar del pasado. Una pareja en la que la pasión es fuerte y en la que ambos saben que si permanecen juntos los llevará a la destrucción y conforme avanza la historia se irán revelando secretos y mostrando la violencia emocional y la vulnerabilidad que habita en toda historia de amor.

El texto de Shepard es considerada una de las piezas más intensas y representativas del teatro contemporáneo.

Rafaela Covas
Rafaela Covas es May en la obra Loco amor. Foto: Nancy Chávez, SinEmbargo

Una relación para reflexionar

El actor Rodrigo Virago da vida a Eddie en esta puesta en escena, un personaje intenso que está envuelto en una relación tóxica, para el actor, Yanto Eddie como May van camino a la destrucción su permanecen juntos, pero al mismo tiempo, son las únicas dos personas que se entienden el uno al otro, no obstante hay más elementos, traumas y circunstancias que no les permiten estar juntos.

"Yo creo que en algún momento en la vida todo el mundo hemos sido Eddie o May, o sea, teniendo esta tipo de relaciones tan pasionales y tan tóxicas [...], creo que todo el mundo ha pasado por ese momento de querer a alguien con muchísimas ganas, con muchísima pasión y con muchísimo amor y saber que no puedes estar ahí y cómo eso detona en una violencia tanto física como verbal y en el accionar", contó Rodrigo Virago en entrevista a SinEmbargo.

Rodrigo ha reflexionado acerca de las relaciones humanas y el apego, hasta qué momento es bueno decir basta.

"Loco amor es un texto clásico, a mi entender, porque habla de estas condiciones humanas que todo el mundo hemos vivido en algún momento u otro y eso es lo que hace muy especial esta obra, creo yo", explicó.

La figura paterna

En el montaje de la directora Gabriela Negrete, se encuentra un personaje importante que es el padre de Eddie, a quien sólo Eddie puede ver y escuchar, este personaje es interpretado por Alberto Lomnitz, y muestra la carga del pasado y como influye en el presente de la pareja.

"Por fuera está orbitando este personaje que sólo ve Eddie, que de alguna manera también habla del trauma que Eddie tiene y de los rencores que tiene hacia la figura paterna, por eso a Eddie le molesta mucho cuando es que va a venir el otro hombre", explicó Rodrigo Virago.

Y agrega: "El hombre la ha regado mucho en su vida, en la vida de Eddie y también está condenado a repetir los mismos errores del padre, de abandonar, de irse con alguien más, regresar; todo está muy ligado y es un texto que en ese sentido es muy preciso es muy exacto, no hay cabos sueltos por ningún lado".

Alberto Lomnitz
Alberto Lomnitz interpreta al padre. Foto: Nancy Chávez, SinEmbargo

Nuevas masculinidades

En la puesta en escena Eddie es un personaje rudo y hasta machista. "Me hace pensar mucho, a mí me gustan los personajes intensos y con esta energía muy machista para tratar de crear esta conciencia de que ese hombre hoy en día ya no tiene cabida y cómo tenemos que buscar una nueva masculinidad en estos tiempos, por eso me gusta hacer estos personajes, no porque yo sea así en la vida, sino por recordarme que esas actitudes ya no entran a lugar", reflexionó Rodrigo.

Rodrigo recordó que el personaje de Martín, interpretado por Alejandro Morales, es un ejemplo de lo que se debería seguir, ya que él escucha la pregunta, no es violento, frente a los conatos de bronca mejor decide separarse, "es muy interesante en cuestión de los personajes masculinos que están ahí".

Escenografía y vestuario

Uno de los aspectos que destaca en Loco Amor es la escenografía, la historia se desarrolla en un cuarto de Motel y está muy llevado al escenario, ahí está una típica habitación, con el tapiz desgastado en las paredes, la alfombra, el baño, hasta el letrero neón en lo alto. Realmente un gran trabajo creado por Félix Arroyo.

"Félix Arroyo es un genio de la escenografía, siempre hace cosas como muy vistosas y muy bellas", contó Virago. "Se siente siente que es una jaula donde hay dos, un león y una leona peleando y cómo va, habitando por fuera de eso, todo el trauma de estos dos seres".

Respecto al vestuario, también es clave para identificar que se trata del sur de Estados Unidos y el norte de México. El vestuario estuvo a cargo de Giselle Sandiel. "El vestuario, creo que también va muy ad hoc, se siente lo sureño y eso está bien padre. Y yo siendo norteño, o sea, a mí me encanta vestirme así, pues a mí me fascina", señaló Rodrigo.

Obra Loco amor
El caos, la pasión y la fragilidad del amor se apoderan del escenario con “Loco Amor”. Foto: Nancy Chávez, SinEmbargo

¿Cuándo y dónde?

Loco Amor se presentará hasta el 21 de enero en el Foro Lucerna (C. Lucerna 64, Juárez, Cuauhtémoc, 06600 Ciudad de México) con funciones los miércoles y jueves a las 20:30 horas. El precio del boleto es de 350 pesos.

Nancy Chávez

Nancy Chávez

Periodista egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), editora del suplemento Magazine enfocado en cultura, entretenimiento, gastronomía, viajes y temas de actualidad.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Rubén Martín

EU va contra Maduro y por los recursos de Venezuela

"Estados Unidos quiere los recursos venezolanos. Con más de 303 mil millones de barriles de petróleo probados,...
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

La mufaste

"A diferencia de lo que creí, existe hace mucho, no es una novedad. Mufar significa pasarle la...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Susan Crowley

El poder de la conversación

"El arte de la conversación fluye, transmuta en nuevas ideas, se renueva en su propio acontecer, abre...
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

Repensar las nuevas masculinidades

“El sino del escorpión ha compartido lecturas… en torno los patrones tradicionales del comportamiento masculino y sus...
Por Alejandro De la Garza
+ Sección

Opinión en Video

¿Economía en problemas? Sí, pero no tanto
Por Jorge Zepeda Patterson

¿Economía en problemas? Sí, pero no tanto

Jubilación dorada
Por Muna D. Buchahin

Jubilación dorada

Expulsan al Santa de Coca
Por Alejandro Calvillo

Expulsan al Santa de Coca

Y ¿para cuándo el desafuero de “Alito” Moreno?
Por Pedro Mellado Rodríguez

Y ¿para cuándo el desafuero de “Alito” Moreno?

Krauze, Castañeda, PRIAN: háganse responsables del Frankenstein fascista
Por Héctor Alejandro Quintanar

Krauze, Castañeda, PRIAN: háganse responsables del Frankenstein fascista

Los insultos contra la 4T
Por Fabrizio Mejía Madrid

Los insultos contra la 4T

El peligroso Cártel del Corazón Partío
Por Juan Carlos Monedero

El peligroso Cártel del Corazón Partío

¿Qué le pasó a Enrique Krauze?
Por Mario Campa

¿Qué le pasó a Enrique Krauze?

¿Cómo conseguir una pareja estable?
Por Óscar de la Borbolla

¿Cómo conseguir una pareja estable?

El retorno tan temido de López Obrador
Por Álvaro Delgado Gómez

El retorno tan temido de López Obrador

+ Sección

Galileo

En México, cada año nacen cerca de 200 mil bebés prematuros. Cuando son abandonados deben salir adelante sin acceso a leche materna, vital para su recuperación.

Laboratorio mexicano produce leche humana en polvo para ayudar a bebés vulnerables

Un nuevo estudio clínico demostró científicamente que el kimchi, un alimento fermentado tradicional coreano mejora la función de las células inmunes humanas.

Estudio revela que el kimchi ayuda a equilibrar y fortalecer el sistema inmunológico

Oncología

Nuevas tecnologías permiten detección precoz del cáncer y estudio de primeras fases

Científicos descubren que la gripe aviar es resiste a la fiebre; ¿qué peligros hay?

Científicos descubren que gripe aviar es resistente a la fiebre: ¿Qué peligros hay?

Instagram

¿Cuáles son los síntomas de un adicto a Instagram? Una investigación de EU lo indica

Un estudio señala que nuestro cerebro mapea en el cuerpo la sensación del dolor cuando lo observamos en una película aunque no lo experimentos físicamente.

¿Por qué te estremece ver dolor en una película? Científicos lo revelan en estudio

Una diminuta molécula podría acabar con las bacterias inmunes a los antibióticos

Una diminuta molécula podría acabar con las bacterias inmunes a los antibióticos

Laboratorios de drogas sintéticas

Estos son los efectos "impredecibles" de las drogas sintéticas a corto y largo plazo

Un estudio de la Universidad de Cambridge ofrece una ventana a las emociones caninas y reveló por qué algunos perros son más temerosos, enérgicos o agresivos.

Genes vinculan comportamiento emocional de humanos y golden retriever, según estudio

Café

Café podría retardar el envejecimiento de personas con enfermedades mentales graves

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Alejandra Cuevas y Laura Moran, sobrina política y cuñada de Alejandro Gertz Manero.
1

El único caso donde Gertz avanzó como Fiscal fue el de la demanda contra su familia

Un Juez federal otorgó una suspensión provisional a los casinos en línea de Salinas Pliego para poder operar.
2

Juez ordena reactivar casinos en línea de Ganador Azteca, propiedad de Salinas Pliego

Un video evidenció a un médico de origen extranjero que agredió a personal de enfermería y pacientes de un hospital del ISSSTE, por lo que fue suspendido.
3

VIDEO ¬ Médico extranjero del ISSSTE insulta y golpea a enfermero; es suspendido

4

Expulsan al Santa de Coca

Rocha Cantú corrompió a la FGR, dice investigación. Luego la FGR ayudó a Rocha Cantú
5

Rocha Cantú corrompió a la FGR, dice investigación. Luego la FGR ayudó a Rocha Cantú

6

Gertz compareció en el Senado una vez en 7 años. Y la oposición se rindió a sus pies

¿Economía en problemas? Sí, pero no tanto
7

¿Economía en problemas? Sí, pero no tanto

8

Los grandes acaparadores no pagan por el 80% del agua para uso industrial y servicios

La Jueza federal rechazó otorgar una suspensión para que los casinos de Salinas Pliego puedan acceder de nuevo a sus cuentas.
9

Jueza rechaza suspensión para desbloquear las cuentas de casino de Salinas Pliego

La Jueza Gabriela Villeda determinó que el bebé abandonado por sus padres el pasado 11 de febrero en Tultitlán, Estado de México, será dado en adopción.
10

Bebé abandonado en Tultitlán, Edomex, será dado en adopción; abuelas no lo visitaron

Obra Loco Amor
11

Una relación tóxica, caos, un motel y el peso del pasado en la obra Loco amor

Gertz
12

Jubilación dorada

El Gobierno de Daniel Noboa ha apostado por una estrategia militarizada que despierta expectativas y temores.
13

CLOSE UP ¬ Noboa usa modelo de Calderón en Ecuador y, como en México, siembra muerte

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) dispuso la obligatoriedad de este servicio militar como parte de una obligación ciudadana de las y los mexicanos.
14

Defensa ajusta esquema para el servicio militar en 2026. ¿Qué cambia? Detalles aquí

Venezuela condena nueva escalada de EU
15

Venezuela condena "amenaza colonialista" de Trump tras cierre de su espacio aéreo

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Obra Loco Amor
1

Una relación tóxica, caos, un motel y el peso del pasado en la obra Loco amor

2

Gertz compareció en el Senado una vez en 7 años. Y la oposición se rindió a sus pies

En México, cada año nacen cerca de 200 mil bebés prematuros. Cuando son abandonados deben salir adelante sin acceso a leche materna, vital para su recuperación.
3

Laboratorio mexicano produce leche humana en polvo para ayudar a bebés vulnerables

El PAN reveló que tiene planeado ir puerta por puerta para reclutar a más militantes, una estrategia que ya fue implementada por Morena.
4

El PAN copia la estrategia de Morena: irá puerta por puerta a reclutar militantes

El Gobierno de Daniel Noboa ha apostado por una estrategia militarizada que despierta expectativas y temores.
5

CLOSE UP ¬ Noboa usa modelo de Calderón en Ecuador y, como en México, siembra muerte

Protección Civil alertó a la población debido a las lluvias y temperaturas extremadamente bajas ocasionadas por el frente frío número 17.
6

La CNPC prevé lluvias y temperaturas extremadamente bajas a causa del frente frío 17

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) dispuso la obligatoriedad de este servicio militar como parte de una obligación ciudadana de las y los mexicanos.
7

Defensa ajusta esquema para el servicio militar en 2026. ¿Qué cambia? Detalles aquí

Un video evidenció a un médico de origen extranjero que agredió a personal de enfermería y pacientes de un hospital del ISSSTE, por lo que fue suspendido.
8

VIDEO ¬ Médico extranjero del ISSSTE insulta y golpea a enfermero; es suspendido

La Confederación de Cámaras Industriales externó esté sábado un reconocimiento a la designación de Ernestina Godoy Ramos como encargada de despacho de la FGR.
9

La Concamin reconoce a Godoy al frente de la FGR; "valoramos su trayectoria", dice

La ceremonia de inauguración de la FIL Guadalajara 2025 contó con la participación del Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y del escritor Amin Maalouf.
10

La FIL Guadalajara inicia con un galardón a Amin Maalouf y la asistencia de Ebrard

Rocha Cantú corrompió a la FGR, dice investigación. Luego la FGR ayudó a Rocha Cantú
11

Rocha Cantú corrompió a la FGR, dice investigación. Luego la FGR ayudó a Rocha Cantú

El piloto australiano Oscar Piastri (McLaren) se hizo con la pole del Gran Premio de Catar para la carrera del domingo con una gran última vuelta.
12

Oscar Piastri consigue la pole para el GP de Qatar, penúltima carrera del campeonato