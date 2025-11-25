Protección Civil prevé caída de ceniza del Popocatépetl en dos Alcaldías de la CdMx

Redacción/SinEmbargo

25/11/2025 - 2:46 am

Volcán Popocatépetl

Protección Civil instó a la población a seguir algunas indicaciones ante la posibilidad de caída de ceniza, particularmente, en las Alcaldías Tláhuac y Tlalpan de la Ciudad de México.

Ciudad de México, 25 de noviembre (SinEmbargo).- El Gobierno de la Ciudad de México (CdMx) informó el lunes que, de acuerdo con el monitoreo del volcán Popocatépetl, se tiene prevista una posible caída de ceniza en las Alcaldías Tláhuac y Tlalpan, en el transcurso de seis horas.

Por medio de una publicación en redes sociales realizada a las 17:10 horas del 25 de noviembre, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) precisó esta información luego de observar la emisión de vapor de agua y contenido de ceniza volcánica, mediante el servicio de webcams.

Las autoridades en materia ambiental explicaron que se reportó una emisión de ceniza volcánica a las 16:27 horas, según el Centro de Asesoramiento sobre Cenizas Volcánicas de Washington, Estados Unidos (VAAC, por sus siglas en inglés), cuya instancia depende de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés).

Dicha emisión volcánica mostró un desplazamiento hacia el Noroeste y el Noreste. En ese sentido, se adjuntó la imagen de un satélite en la que se observa la pluma de ceniza en ambas direcciones y una mayor concentración hacia el Noroeste.

Por su parte, la aplicación de alerta sísmica Skyalert compartió un video en su cuenta de X de la actividad del Popocatépetl, durante la tarde del lunes, desde la cámara de San Pedro Benito Juárez, Puebla, una de las localidades más cercanas al cráter.

La misma cuenta de X detalló que el volcán inició una secuencia de emisiones de ceniza desde las 13:00 horas, además de indicar que la dispersión de estas partículas fue dirigida hacia el Estado de México y Puebla, por lo que fue activado el semáforo amarillo fase 2, con un radio de restricción de 12 kilómetros.

Además del llamado puntual para las Alcaldías Tláhuac y Tlalpan, Protección Civil instó a la población a seguir las siguientes indicaciones en caso de exposición a la caída de ceniza volcánica:

  • Tapar los depósitos de agua para evitar su contaminación.
  • Proteger nariz y boca porque la ceniza puede irritar el sistema respiratorio.
  • No realizar actividades al aire libre.
  • Cerrar puertas y ventanas.
  • Sellar con trapos húmedos las rendijas y ventanillas.
  • No dejar los alimentos a la intemperie.
  • Cubrir las coladeras para evitar que se tape el drenaje.

