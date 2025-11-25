Protección Civil prevé caída de ceniza del Popocatépetl en dos Alcaldías de la CdMx

Protección Civil instó a la población a seguir algunas indicaciones ante la posibilidad de caída de ceniza, particularmente, en las Alcaldías Tláhuac y Tlalpan de la Ciudad de México.

Ciudad de México, 25 de noviembre (SinEmbargo).- El Gobierno de la Ciudad de México (CdMx) informó el lunes que, de acuerdo con el monitoreo del volcán Popocatépetl, se tiene prevista una posible caída de ceniza en las Alcaldías Tláhuac y Tlalpan, en el transcurso de seis horas.

Por medio de una publicación en redes sociales realizada a las 17:10 horas del 25 de noviembre, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) precisó esta información luego de observar la emisión de vapor de agua y contenido de ceniza volcánica, mediante el servicio de webcams.

Las autoridades en materia ambiental explicaron que se reportó una emisión de ceniza volcánica a las 16:27 horas, según el Centro de Asesoramiento sobre Cenizas Volcánicas de Washington, Estados Unidos (VAAC, por sus siglas en inglés), cuya instancia depende de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés).

La actividad del #Popocatépetl durante esta tarde desde la cámara de San Pedro Benito Juárez, Puebla, una de las localidades más cercanas al cráter. Agradecimiento a @Diegoxx_YT por compartir del video😎 pic.twitter.com/cMzq1WbaqN — SkyAlert (@SkyAlertMx) November 24, 2025

Dicha emisión volcánica mostró un desplazamiento hacia el Noroeste y el Noreste. En ese sentido, se adjuntó la imagen de un satélite en la que se observa la pluma de ceniza en ambas direcciones y una mayor concentración hacia el Noroeste.

Por su parte, la aplicación de alerta sísmica Skyalert compartió un video en su cuenta de X de la actividad del Popocatépetl, durante la tarde del lunes, desde la cámara de San Pedro Benito Juárez, Puebla, una de las localidades más cercanas al cráter.

La misma cuenta de X detalló que el volcán inició una secuencia de emisiones de ceniza desde las 13:00 horas, además de indicar que la dispersión de estas partículas fue dirigida hacia el Estado de México y Puebla, por lo que fue activado el semáforo amarillo fase 2, con un radio de restricción de 12 kilómetros.

⚠️ Se prevé posible caída de ceniza volcánica en las demarcaciones @TlahuacRenace y @TlalpanAl en el transcurso de las próximas 6 horas.#TrabajandoJuntos #LaPrevencionEsNuestraFuerza pic.twitter.com/ymIyZoOaio — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 24, 2025

Además del llamado puntual para las Alcaldías Tláhuac y Tlalpan, Protección Civil instó a la población a seguir las siguientes indicaciones en caso de exposición a la caída de ceniza volcánica: