Marcha del 25N CdMx: ¿Cuál es la ruta y qué calles estarán cerradas por la protesta?

Redacción/SinEmbargo

25/11/2025 - 3:59 am

Marcha por el 25N

Conoce la ruta de la marcha del 25N en la CdMx, fecha en la que distintos contingentes tienen planeadas movilizaciones por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Ciudad de México, 25 de noviembre (SinEmbargo).- Hoy martes, distintos colectivos feministas tienen prevista una marcha por el 25N en la Ciudad de México (CdMx), es decir, por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Aquí te decimos cuál es la ruta de la manifestación y cuáles son las calles que estarán cerradas.

La marcha del 25N tiene como fin prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas en todo el mundo, ya que esta situación, reconocida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), es una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas y persistentes en la actualidad.

En ese marco, uno de los colectivos feministas indicó que la movilización dará inicio en la Glorieta de las Mujeres que Luchan, ubicada en Paseo de la Reforma, por lo que la convocatoria fue lanzada para dar inicio a las 15:00 horas del martes. Otro contingente tiene previsto avanzar a las 16:00 horas desde el Palacio de Justicia. Un grupo más estableció una cita a las 13:00 horas en el Zócalo, y otro colectivo partirá del Ángel de la Independendia para dirigirse a la Plaza Mayor.

Se contempla que la marcha inicie en Paseo de la Reforma y que luego de la vuelta en la Glorieta del Caballito para  dirigirse a la Avenida Juárez, hasta cruzar con el Eje Central Lázaro Cárdenas y después incorporarse a la Avenida 5 de mayo, hasta llegar al Zócalo capitalino.

Dado lo anterior, las vialidades que permanecerán cerradas son:

  • Eje Central Lázaro Cárdenas.
  • Avenida Juárez.
  • Avenida Paseo de la Reforma.
  • Plaza de la Constitución.
  • Avenida 5 de mayo.

De acuerdo con la Declaración Sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, emitida por la ONU, la violencia contra la mujer es “todo acto de violencia que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer”.

En 2021, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016 (ENDIREH), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), concluyó que 66 de cada 100 mujeres de 15 años o más que viven en el país han sufrido al menos un incidente de violencia de cualquier tipo a lo largo de la vida.

Asimismo, el 43.9 por ciento de las mujeres, han sufrido violencia por parte de su pareja actual o última a lo largo de su relación, mientras que 53.1 por ciento ha sufrido al menos un incidente de violencia por parte de otros agresores distintos a la pareja a lo largo de la vida.

Aunado a lo anterior, el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2020, también del INEGI, reveló que dentro del total de delitos en contra de mujeres registrados de 2010 a 2018, la principal incidencia delictiva se concentra en aquellas faltas relacionadas con el abuso sexual (42.6 por ciento) y la violación (37.8 por ciento).

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

