Secretario de Hacienda, Édgar Amador, acudió al G20 en representación de Sheinbaum

Al margen de la Cumbre del G20, el titular de Hacienda sostuvo encuentros bilaterales a nivel ministerial con Alemania, Brasil, España, Francia, Italia, y Sudáfrica.

Ciudad de México, 25 de noviembre (SinEmbargo).- El Gobierno de México informó el lunes que el Secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, asistió en representación de la Presidenta Claudia Sheinbaum a la Cumbre de Líderes del Grupo de los 20 (G20), celebrada en Johannesburgo, Sudáfrica, los días 22 y 23 de noviembre.

En su participación, el Secretario subrayó que México celebra la realización de la primera Cumbre del G20 en suelo africano, con una agenda de temas importantes para el mundo en desarrollo, de acuerdo con un comunicado de prensa difundido en la página oficial del Gobierno de México.

En el marco de la primera sesión de trabajo sobre "Crecimiento económico inclusivo y sostenible, sin dejar a nadie atrás", el titular de Hacienda señaló que la paz se construye garantizando empleos dignos, salarios justos y condiciones de vida adecuadas para mujeres y hombres en sus comunidades de origen. Asimismo, reafirmó que el bienestar económico y la cooperación para el desarrollo son responsabilidades compartidas entre las naciones.

Posteriormente, en la segunda sesión "La contribución del G20 a un mundo resiliente", Amador Zamora destacó la importancia de que la comunidad internacional defienda principios esenciales como la equidad, la justicia intergeneracional y la centralidad de los derechos humanos en la acción climática. Además, subrayó que la transición energética justa no es sólo un objetivo, sino un imperativo moral que requiere compromiso y acción colectiva.

Más adelante, en la sesión "Un futuro justo y equitativo para todos", el Secretario resaltó que, por iniciativa de la Presidenta Claudia Sheinbaum, México ha avanzado hacia la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, y enfatizó que la justicia social sólo será posible cuando las mujeres ejerzan plenamente sus derechos a la educación, la salud, el trabajo y una vida libre de violencia.

Al margen de la Cumbre, Édgar Amador sostuvo encuentros bilaterales a nivel ministerial con Alemania, Brasil, España, Francia, Italia, y Sudáfrica, así como con los Primeros Ministros de Irlanda y Singapur, la Directora General de la Organización Mundial del Comercio (OMC), Ngozi Okonjo-Iweala, y con el vicepresidente de la Comisión Europea, Stéphane Séjourné.

Finalmente, el titular de Hacienda participó, en representación de la Presidenta, en la 4ª Reunión de Líderes MIKTA —México, Indonesia, Corea, Türkiye y Australia—, convocada por el presidente de la República de Corea, Lee Jae-myung.

La delegación mexicana estuvo integrada por la subsecretaria de Relaciones Exteriores, María Teresa Mercado; la embajadora de México en Sudáfrica, Sara Valdés Bolaño y la directora general de Planeación Política y G20, Catalina López Portillo Alcocer.