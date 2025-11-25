CNTE amenaza con protestar en todos los eventos de Sheinbaum y anuncia paro en 2026

La CNTE insistirá con la abrogación de la Ley ISSSTE de 2007, por lo que adelantó que se manifestará en todos los eventos de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Ciudad de México, 25 de noviembre (SinEmbargo).- La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) aseguró el lunes que se manifestará “en todos los eventos donde esté presente la Presidenta” Claudia Sheinbaum, a fin de exigir el cumplimiento de sus demandas.

En conferencia de prensa, Yenny Pérez, dirigente de la Sección 22 de Oaxaca, dijo que se replicarán las movilizaciones del pasado fin de semana durante el arranque del programa “Plan Lázaro Cárdenas”, encabezado por Sheinbaum Pardo, en el municipio San Pedro y San Pablo Teposcolula, en la región Mixteca.

"Vamos a seguir manifestándonos como se ha acordado desde la Asamblea Nacional Representativa en cada espacio donde se presente la presidenta para exigir la solución a nuestras demandas centrales, y que no somos cuatro, somos miles de maestros y maestras que salimos a luchar a nivel nacional", declaró.

Cabe recordar que la CNTE se mantiene en protesta principalmente por la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 implementada durante el sexenio de Felipe Calderón, la cual implica lo siguiente:

El monto de la pensión del maestro dependerá del saldo acumulado en su cuenta Afore y éste se actualizará anualmente de acuerdo a la inflación.

Al adquirir una renta vitalicia se le garantiza al maestro el pago de una pensión predeterminada de por vida.

El maestro debe comprar un Seguro de Sobrevivencia que le permitirá a sus beneficiarios recibir una pensión a la muerte del pensionado.

En este sentido, la líder sindical acusó que desde Palacio Nacional se busca minimizar el movimiento magisterial y proyectar una imagen de que todo está resuelto, ya que además de lo anterior la CNTE exige que se destine mayor presupuesto a la educación, la salud y seguridad social de los maestros; que se restablezca la mesa central entre la Comisión Nacional Única de Negociación (CNUN); así como la abrogación la Reforma Educativa impulsada por el Gobierno de Enrique Peña Nieto en 2013.

Por su parte, el secretario de la Sección 9 en la Ciudad de México, Pedro Hernández, adelantó que el magisterio llevará a cabo un paro de labores de 72 horas que podría llevarse a cabo en febrero de 2026, luego de un brigadeo programado para enero del mismo año.

"Acordamos que vamos en una etapa de crecimiento de la lucha, que tendremos un brigadeo intenso a partir del mes de enero y que el paro de 72 horas se realizará después de este brigadeo", dijo.

"Todas las representaciones de la CNTE estarán presentes en la Ciudad de México en el marco del paro de 72 horas, y la demanda fundamental, que es la abrogación de la Ley del ISSSTE, reforma educativa y demandas propias de cada sección es lo que está determinando que esta lucha continúa", agregó el representante de la CNTE.