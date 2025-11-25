Nuevos bombardeos rusos golpean Ucrania; dejan al menos 7 fallecidos y 20 lesionados

Los ataques rusos dejaron muertos, heridos y graves daños en la red energética de Kiev, lo que provocó incendios y afectaciones en servicios esenciales.

MADRID, 25 Nov.(EUROPA PRESS).- Al menos siete personas murieron y otras 20 resultaron heridas en la madrugada de este martes, alrededor de las 00:00 horas, en la región de Kiev, Ucrania, a causa de dos ataques de las fuerzas armadas rusas que dejaron daños e incendios en edificios e infraestructuras.

El Presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, destacó que, de entre todos los ataques aéreos que cayeron durante la pasada noche en todo el país, “el principal” tuvo como objetivo la región de Kiev, incluida la capital homónima.

Zelenski denunció que los ataques cayeron también sobre Odesa, afectando puertos, instalaciones y depósitos de alimentos “sin ningún propósito militar”, así como en las regiones de Dnipropetrovsk, Járkov, Chernígov y Cherkasi.

“Los objetivos principales fueron el sector energético y todo lo que permite el funcionamiento normal de la vida”, lamentó el Presidente ucraniano en un mensaje en sus redes sociales, desde donde informó que Rusia utilizó durante esta pasada noche más de 460 drones y 22 misiles de diversos tipos.

Zelenski aprovechó para volver a remarcar a sus socios la importancia de que siguieran tanto suministrando a Ucrania los equipos de defensa necesarios para hacer frente a estas ofensivas a gran escala casi diarias, como manteniendo la presión en forma de sanciones sobre Rusia.

“No podía haber pausas en las ayudas. Lo más importante ahora era que todos los socios avanzaran juntos hacia la diplomacia, mediante esfuerzos conjuntos. La presión sobre Rusia debía dar resultados y encaminarse hacia un alto al fuego”, subrayó el líder ucraniano.

Asimismo, el Ministerio de Energía ucraniano alertó en su canal de Telegram de un “ataque combinado masivo” contra infraestructuras energéticas.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso confirmó en un comunicado en su cuenta en Telegram un “ataque masivo” con “armas de precisión y largo alcance” por tierra, mar y aire, incluidos misiles hipersónicos Kinzhal, en lo que describió como “una respuesta a los ataques terroristas de Ucrania contra objetivos civiles en Rusia”.

Las autoridades subrayaron que el ataque, que incluyó el lanzamiento de drones, tuvo por objetivo “instalaciones del complejo militar-industrial de Ucrania e instalaciones energéticas que apoyaban sus operaciones, así como lugares para el almacenamiento de drones de largo alcance”. “Todos los objetivos fueron logrados y los objetivos designados fueron golpeados”, declaró.