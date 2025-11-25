Nuevos bombardeos rusos golpean Ucrania; dejan al menos 7 fallecidos y 20 lesionados

Europa Press

25/11/2025 - 7:44 am

Aumentan a siete los muertos por ataques de las fuerzas rusas sobre Kiev.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Ucrania, EU y Europa inician en Suiza las discusiones sobre el plan de paz de Trump

Un ataque ruso a la ciudad de Ternópil, Ucrania, deja 20 muertos y más de 60 heridos

Trump da a Zelenski menos de una semana para decidir sobre plan de paz con Rusia

Los ataques rusos dejaron muertos, heridos y graves daños en la red energética de Kiev, lo que provocó incendios y afectaciones en servicios esenciales.

MADRID, 25 Nov.(EUROPA PRESS).- Al menos siete personas murieron y otras 20 resultaron heridas en la madrugada de este martes, alrededor de las 00:00 horas, en la región de Kiev, Ucrania, a causa de dos ataques de las fuerzas armadas rusas que dejaron daños e incendios en edificios e infraestructuras.

El Presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, destacó que, de entre todos los ataques aéreos que cayeron durante la pasada noche en todo el país, “el principal” tuvo como objetivo la región de Kiev, incluida la capital homónima.

Zelenski denunció que los ataques cayeron también sobre Odesa, afectando puertos, instalaciones y depósitos de alimentos “sin ningún propósito militar”, así como en las regiones de Dnipropetrovsk, Járkov, Chernígov y Cherkasi.

“Los objetivos principales fueron el sector energético y todo lo que permite el funcionamiento normal de la vida”, lamentó el Presidente ucraniano en un mensaje en sus redes sociales, desde donde informó que Rusia utilizó durante esta pasada noche más de 460 drones y 22 misiles de diversos tipos.

Zelenski aprovechó para volver a remarcar a sus socios la importancia de que siguieran tanto suministrando a Ucrania los equipos de defensa necesarios para hacer frente a estas ofensivas a gran escala casi diarias, como manteniendo la presión en forma de sanciones sobre Rusia.

“No podía haber pausas en las ayudas. Lo más importante ahora era que todos los socios avanzaran juntos hacia la diplomacia, mediante esfuerzos conjuntos. La presión sobre Rusia debía dar resultados y encaminarse hacia un alto al fuego”, subrayó el líder ucraniano.

Asimismo, el Ministerio de Energía ucraniano alertó en su canal de Telegram de un “ataque combinado masivo” contra infraestructuras energéticas.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso confirmó en un comunicado en su cuenta en Telegram un “ataque masivo” con “armas de precisión y largo alcance” por tierra, mar y aire, incluidos misiles hipersónicos Kinzhal, en lo que describió como “una respuesta a los ataques terroristas de Ucrania contra objetivos civiles en Rusia”.

Las autoridades subrayaron que el ataque, que incluyó el lanzamiento de drones, tuvo por objetivo “instalaciones del complejo militar-industrial de Ucrania e instalaciones energéticas que apoyaban sus operaciones, así como lugares para el almacenamiento de drones de largo alcance”. “Todos los objetivos fueron logrados y los objetivos designados fueron golpeados”, declaró.

Europa Press

Europa Press

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

Ciclos de negocios

"La mejor forma de lograr que un país logre un desarrollo económico armonioso pasa necesariamente por una...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Herramientas contra el acoso

“Cada denuncia rompe la inercia social y al hacerlo produce información valiosa para transformar políticas públicas”.
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

Combatir la crisis del fentanilo en “América” (Parte I)

"El texto detalla las graves desventajas de los enfoques recientes diseñados para abordar este problema y anticipa...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Jaime García Chávez

Adán Augusto y el fascismo como baratija

“Cuando Adán Augusto López pretende ampliar el uso del concepto ‘fascismo’… convierte esa categoría en una baratija,...
Por Jaime García Chávez
+ Sección

Opinión en Video

El retorno tan temido de López Obrador
Por Álvaro Delgado Gómez

El retorno tan temido de López Obrador

Marketing de odio y violencia
Por Ana Lilia Pérez

Marketing de odio y violencia

¿Por qué tanta rabia?
Por Alejandro Páez Varela

¿Por qué tanta rabia?

Altanería digital
Por Muna D. Buchahin

Altanería digital

¿Quiénes nos matan, quiénes nos salvan?
Por Alejandro Calvillo

¿Quiénes nos matan, quiénes nos salvan?

¿Por qué han fracasado las marchas de las derechas?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Por qué han fracasado las marchas de las derechas?

Donald Trump y los golpistas traidores a la Patria
Por Pedro Mellado Rodríguez

Donald Trump y los golpistas traidores a la Patria

La inseguridad
Por Lorenzo Meyer

La inseguridad

El PRIAN se vuelve violento
Por Fabrizio Mejía Madrid

El PRIAN se vuelve violento

Si tumbaran a Maduro ¿quién seguiría?
Por Juan Carlos Monedero

Si tumbaran a Maduro ¿quién seguiría?

+ Sección

Galileo

Champiñones

Un hongo que sabe a carne podría ser la proteína del futuro, revela estudio de China

Todo el tiempo se ha debatido sobre cuál es o sería la dieta idónea. Mientras algunos recomiendan tres comidas diarias, otros son partidarios de al menos cinco.

¿Es más saludable hacer 3 o 5 comidas al día? Expertos revelan cuál es la dieta ideal

La Universidad Autónoma de Chapingo (UACh) informó ayer que llevará a cabo una gran venta de árboles navideños manejados sustentablemente.

¿Quieres un árbol navideño sustentable? La Universidad de Chapingo anuncia expoventa

Qué son y para qué sirven las huellas dactilares

Huellas dactilares: Todos las tenemos, pero ¿por qué y para qué sirven realmente?

El estrés puede provocar cambios significativos en los hábitos alimenticios, haciendo que algunas personas coman en exceso y otras pierdan el apetito.

¿Tienes hambre o es estrés? Aprende a identificarlo y frenar los antojos por ansiedad

Niños van a la escuela

¿Contar con los dedos mejora la habilidad matemática en niños? Estudio así lo sugiere

León en la Reserva Nacional Masai Mara, en Kenia. Foto: Han Xu, Xinhua

El cerebro responde a la vida diaria como si fuera una selva, según estudio de Zúrich

Parea de la tercera edad en el IMSS

CDINC de Barcelona señala cuándo hay riesgo de Alzhéimer por un fallo de la memoria

El cáncer de próstata se ha consolidado como uno de los principales desafíos de salud pública masculina; la detección temprana es clave para evitar la muerte.

5 claves para detectar el cáncer de próstata, segunda causa de muerte en hombres

Fumar

Expertos de EU concluyen que incluso "fumar poco" tiene consecuencias para el corazón

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
El retorno tan temido de López Obrador
1

El retorno tan temido de López Obrador

Marko Cortés acumla derrotas electorales y propiedades millonarias a lo largo de su carrera política.
2

La fortuna de Marko Cortés se abultó mientras su otro encargo, el PAN, se hundía

La carta de uno de los asesinos de Manzo a su hija: “Perdóname. Hice las cosas mal”
3

La carta de uno de los asesinos de Manzo a su hija: “Perdóname. Hice las cosas mal”

Marcha por el 25N
4

Marcha del 25N CdMx: ¿Cuál es la ruta y qué calles estarán cerradas por la protesta?

Semar y FGR desarticulan red que movía cocaína en vuelos comerciales
5

Decomiso de 270 kilos en el AICM revela red que enviaba droga a Tijuana sin revisión

La Derecha Diario México
6

DATOS ¬ Salinas Pliego trajo a “experto” en lodo y mentiras. ¿Podrá ensuciar a la 4T?

La Presidenta Sheinbaum expresó su postura respecto a un video hecho con IA que fue proyectado durante un concierto de Fidel Rueda en Michoacán.
7

"No al acoso", dice CSP sobre imágenes suyas proyectadas en concierto de Fidel Rueda

Marketing de odio y violencia
8

Marketing de odio y violencia

El Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ofreció a su homólogo estadounidense, Donald Trump, actuar como mediador entre Estados Unidos y Venezuela.
9

Cómo un referente de la izquierda latinoamericana, Lula, enfrentó (y dobló) a Trump

Marcha de la CNTE
10

CNTE amenaza con protestar en todos los eventos de Sheinbaum y anuncia paro en 2026

11

Salinas Pliego promueve la ultraderecha. A él mismo lo convencieron... en su casa

La derecha mexicana ha escalado su estrategia de confrontación contra el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo
12

VERSUS ¬ La derecha redobla su guerra sucia contra la Presidenta en calles y en redes

Cumbre del G20
13

Secretario de Hacienda, Édgar Amador, acudió al G20 en representación de Sheinbaum

Volcán Popocatépetl
14

Protección Civil prevé caída de ceniza del Popocatépetl en dos Alcaldías de la CdMx

La Presidenta Claudia Sheinbaum confirma convocatoria para el 6 de diciembre en el Zócalo
15

La Presidenta confirma movilización el 6 de diciembre en el Zócalo, y da más detalles

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Aumentan a siete los muertos por ataques de las fuerzas rusas sobre Kiev.
1

Nuevos bombardeos rusos golpean Ucrania; dejan al menos 7 fallecidos y 20 lesionados

Marcha de la CNTE
2

CNTE amenaza con protestar en todos los eventos de Sheinbaum y anuncia paro en 2026

Cumbre del G20
3

Secretario de Hacienda, Édgar Amador, acudió al G20 en representación de Sheinbaum

Marcha por el 25N
4

Marcha del 25N CdMx: ¿Cuál es la ruta y qué calles estarán cerradas por la protesta?

Volcán Popocatépetl
5

Protección Civil prevé caída de ceniza del Popocatépetl en dos Alcaldías de la CdMx

Champiñones
6

Un hongo que sabe a carne podría ser la proteína del futuro, revela estudio de China

Marko Cortés acumla derrotas electorales y propiedades millonarias a lo largo de su carrera política.
7

La fortuna de Marko Cortés se abultó mientras su otro encargo, el PAN, se hundía

Semar y FGR desarticulan red que movía cocaína en vuelos comerciales
8

Decomiso de 270 kilos en el AICM revela red que enviaba droga a Tijuana sin revisión

Claudia Sheinbaum y Carlos Slim dialogaron.
9

Sheinbaum, Slim y el CCE revisan las expectativas de crecimiento en México para 2026

Trump planea una llamada con Maduro en medio de tensión, según Axios
10

Trump busca diálogo con Maduro mientras crecen tensiones con Venezuela, dice Axios

Los politólogos e influencers Bárbara Castillo Laborde y Estefan Saldaña González, impulsores de la marcha para respaldar a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el próximo 6 de diciembre, llamaron a la ciudadanía a participar de forma pacífica y consciente ante el clima de tensión generado por grupos opositores.
11

ENTREVISTA ¬ Defenderemos a la Presidenta, dicen líderes de marcha del 6 de diciembre

El Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ofreció a su homólogo estadounidense, Donald Trump, actuar como mediador entre Estados Unidos y Venezuela.
12

Cómo un referente de la izquierda latinoamericana, Lula, enfrentó (y dobló) a Trump